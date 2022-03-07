С нами не соскучишься!

8 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...
  • Александр Николаевич
    "Какой актер умер во мне...!" - Подумала акула отплывая от Титаника с Ди Каприо в животе!😘Самые низкие пост...
  • Людмила Свириденко
    А разве это не песня "Битлз"?«Шизгара»: хит го...

Паштет из селедки: бюджетная закуска, которая просто тает во рту


Паштет из селедки.

Паштет из селедки.

Когда наступает время праздника, хозяйка всегда пребывает в легком смятении, чем бы удивить гостей и своих домашних. Ведь стандартный набор запеченной курицы, нескольких салатов и бутербродов со шпротами порядком поднадоел. Мы предлагаем прекрасную альтернативу магазинным «намазкам» - паштет из селедки. Гости сразу и не догадаются, что скрывается за этой вкуснятиной.


Паштет из селедки - бюджетное решение.

Паштет из селедки - бюджетное решение.

 

Необходимые ингредиенты:

• Сельдь – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Сырок плавленый – 1 шт;
• Масло сливочное – 150 гр.
Все ингредиенты пропустить через мясорубку.

 
Все ингредиенты пропустить через мясорубку.

 

Морковь необходимо отварить. Селедку почистить и убрать все кости. Если вы не хотите возиться в разделыванием рыбы, купите филе. Далее необходимо пропустить через мясорубку селедку, морковку и плавленый сырок. В эту массу добавить мягкое сливочное масло. Тщательно все перемешать. Паштет готов. Приятного аппетита!

 
Селедочный паштет готов.

Селедочный паштет готов.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Паштет из селедки: бюджетная закуска, которая просто тает во рту

И не забудьте:
Паштет из селедки: бюджетная закуска, которая просто тает во ртуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх