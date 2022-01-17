10 невзрачных артефактов, которые заставили переписать историю

Библиотека монастыря Святой Екатерины.
Нередко в СМИ появляются сообщения об интереснейших древних артефактах, найденных археологами, и мировая общественного обсуждает загадки мумий, мозаик, статуй или украшений. А вот о «скучных» находках информации в прессе не появляется. Казалось бы, кому интересен комок смолы, изветшалая страница или мертвая пчела. Но на самом деле они могут рассказать о древнем мире очень многое. Именно и таких артефактах и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Пещерный клей
Уникальный артефакт: «Пещерный клей».
Германия
На протяжении десятилетий в пещерах в Германии находили странные сгустки. Исследователи всегда знали, что древние люди использовали смолу в качестве клея и герметика. Но эти 200 000-летние шарики смолы были найдены в пещерах и на инструментах, где жили неандертальцы. Последние исследования привели к тому, что перед учеными нарисовалась совершенно новая картина этого вымершего человеческого «двоюродного брата».
Раньше считалось, что неандертальцы бездумно тратили свое время на удовлетворение примитивных инстинктов, теперь же ученые полагают, что у них была сложная культура. Смола доказывает, что они также изобрели первый в мире клей, что ранее приписывали анатомически современным людям. Мало того, что неандертальцы опередили людей в этом высокотехнологичном навыке, так они еще и создали три сложных способа обработки смолы из бересты. Homo sapiens же начали использовать клей только 70 000 лет назад.
2. Библиотека на разных языках
Уникальный артефакт: «Синайский кодекс».
Египет
Религиозные рукописи не такая уж и редкость, но в монастыре Святой Екатерины в Египте есть уникальная библиотека, одна из старейших в мире. Среди тысяч книг там есть около 130 рукописей, известных как палимпсесты. Палимпсест является рукописью, которая была написана поверх оригинального стертого текста. Подобное было сделано в седьмом веке по крайней необходимости.
Распространение ислама по всей Синайской пустыне привело к изоляции монахов. Когда бумаги стало не хватать, они вновь использовали старые книги. Начиная с 2011 года, около 6 800 страниц из палимпсестов были сфотографированы при специальном освещении, чтобы выявить невидимые слова. Восстановленная литература датируется IV – XII веками.
Среди этих удивительных находок на известных языках обнаружились 108 страниц новых греческих стихотворений и самый старый рецепт, присваиваемый известному греческому врачу Гиппократу. Еще более бесценными были рукописи на редких, вымерших языках кавказского албанского и христианского палестинского арамейского. Открытие помогло расширить скудную лексику кавказского албанца, известную лишь по нескольким надписям на камнях, найденным на территории современного Азербайджана.
3. Монте-Кронио
Уникальный артефакт: «Винные горшки Монте-Кронио».
Италия
Сосуды и оборудование, содержащие следы древнего вина, не редкость. В данном случае американские исследователи занимались спелеологией в Италии, когда нашли горшки для брожения вина в пещере (в них остались следы винной кислоты). Горшки были довольно большими, но ничто в них не намекало, что они могут изменить историю виноделия в Италии.
Однако, горшки были найдены в Монте Кронио, у берегов Сицилии, которое является раскопками эпохи меди (начало четвертого тысячелетия до нашей эры). До этого считалось, что начало виноделия на итальянском полуострове восходит к среднему бронзовому веку (около 1300-1100 гг. до н.э.).
4. Этрусские «лодочные» пчелы
Уникальный артефакт: «Лодочные пчелы».
Италия
Мертвая пчела вряд ли сможет много поведать о прошлом, но пчелы, найденные в древней этрусской мастерской, имели удивительную историю. Около 2500 лет это здание в Милане сгорело. После того, как археологи нашли остатки мастерской в 2017 году, они обнаружили в них изящные пчелиные соты, окаменевших пчелы и мед. Испытания показали, что мед был уникального сорта и был получен из полудиких виноградных лоз.
Насекомые также питались водяными лилиями и другими водными растениями. Часть пыльцы принадлежала растениям, даже не относящимся к этой местности. Нектар из отдаленной местности и водных растений означал, что пчелы достигали местности для кормежки на лодке. Это свидетельствует о необычных навыках пчеловодства этрусков.
Плиний описал, как сельские жители переправляли ульи далеко вверх по течению реки в течение ночи. Когда наступал рассвет, пчелы покидали лодку и возвращались позже в тот же день. После этого ульи отвозили ночью в деревню Остигли.
5. Силосные башни Тель-Цафа
Уникальный артефакт: «Силосные башни Тель-Цафа».
Израиль
Тот переломный момент, когда общество становится неравным, можно найти в небольшом объекте из глины. Тель-Цаф в долине Иордании в Израиле был доисторической деревней, которая существовала примерно в 5200-4700 гг. до н.э. В 2015 году здесь нашли глиняный сосуд. Уникальный артефакт оказался миниатюрной копией крупных силосных башен, находившихся неподалеку, от которых остались только основания.
Ученые раньше считали, что в то время у всех было примерно одинаковое количество скота, а количество еды, хранящейся в домах, соответствовало ежегодным потребностям каждой семьи. Другими словами, общество было равным. Но огромное количество силосных башен здесь означало, что зерно собиралось по-разному по разным причинам. Модель силосной башни, которая была найдена с другими ритуальными артефактами, может указывать на то, что хранение пищи в Тель-Цафе начало происходить, основываясь на политических и религиозных причинах.
Силосные башни были средством накопления богатства, ведь избыточное зерно обеспечило бы кому-то больше власти, валюты и влияния. 7200-летняя крошечная модель из глины заставила экспертов пересмотреть вопрос о том, как организовалось доисторическое общество.
6. Инструментарий Маджидбебе
Уникальный артефакт: «Инструментарий Маджидбебе».
Австралия
Казалось бы, приспособления для рисования и каменные топоры – несовместимые вещи. Но имен такие артефакты были найдены в убежище Маджедбебе на Северной Территории Австралии. Это самые старые охристые мелки и каменные топоры в мире. Возраст найденных артефактов изменил историю человечества в Австралии. Австралийские коренные аборигены считаются самой древней цивилизацией, существующей сегодня. Именно они были создателями найденных инструментов.
Считалось, что аборигены впервые высадились на австралийском берегу около 47 000 - 60 000 лет назад. Но инструментарий Маджидбебе доказывает, что аборигены появились на 18 000 лет раньше, и при этом у них был более развитый уровень орудий труда, чем считалось ранее. Также они жили бок о бок с некоторыми представителями впоследствии вымершей мегафауны Австралии.
7. Исчезнувшая архитектура
Уникальный артефакт: «Архитектура Судана».
Судан
Обычно археологи не тратят время на дыры в скалах. Но когда дыры явно древние и искусственные, все становится гораздо интереснее. Искусственные дыры обнаружились, когда археологи исследовали западный берег реки Нил. Расположенные в центре Судана, таинственные вмятины были пробурены еще в 5000 году до нашей эры. Тот, кто производил их, использовал неизвестный метод без металла и размещал их на высоте 1,3-3,2 метра в гранитных стенах.
Это потребовало бы титанических усилий. Цилиндрические формы диаметром 4-5 сантиметров были гладкими внутри и постепенно сужались до точки. В ходе гипотетической попытки восстановить неизвестную архитектуру, основанную на отверстиях и данных из прилегающей территории, ученые предположили, что это было какое-то жилое строение, устойчивость которому придавали деревянные опорные балки, концы которых вставляли в эти отверстия.
8. Происхождение перуанской культуры
Уникальный артефакт: «Перуанские корзины».
Перу
На протяжении десятилетий корни сложных древних цивилизаций Перу оставались тайной. Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно того, возникли ли они у фермеров с высокогорья или у прибрежных сообществ. Недавнее исследование показывает, что удивительные культуры Перу родились у моря. Шестилетние раскопки на руинах Уака Приета в прибрежных районах Перу частично сфокусировались на том, что большинство считают скучным - на корзинах. Они были сплетены вручную почти 15 000 лет назад и являются одними из самых старых корзин, найденных в Новом Свете.
Таким образом, они предлагают ценный взгляд на культурные аспекты этих ранних жителей Перу. Можно было бы ожидать практичных и простых корзин, но то, что археологи нашли, было явно новаторским. Вместо простых предметов они нашли модные вещи. Древние мастера использовали огромный ассортимент материалов, в том числе окрашенный хлопок, который заранее нуждался в сложной подготовке. Такие корзины являются признаком высокоразвитого общества в Уака Приета, о которой не знали ранее.
9. Плимптон 322
Уникальный артефакт: «Плимптон 322».
Ирак
В начале 1900-х годов в Ираке была обнаружена непритязательная глиняная табличка. Ее поверхность была разделена на четыре колонки, заполненные клинописным шрифтом. На 3700-летней вавилонский артефакт был нанесен ряд рисунков, называемых пифагоровыми числами.
Почти в течение столетия математики не могли понять, почему был создан «Плимптон 322». В 2017 году ученые обнаружили цель таблички: она оказалась самой точной тригонометрической таблицей в мире. Примечательно, что она также предшествовала изобретению тригонометрии греками на тысячелетия.
10. Католики в Джеймстауне
Уникальный артефакт: «Католические четки Джеймстауна».
США
Как известно, английские поселенцы Джеймстауна в США были протестантами, и очень недолюбливали католиков. Они даже казнили одного из своих лидеров, узнав, что он был католическим шпионом. Очевидно, что в Джеймстауне было опасно быть католиком. По этой причине археологи, исследующие поселение, обнаружили, что многие розарии (католические четки), которые они нашли, были несколько неуместными. Англиканская церковь была новой концепцией, поэтому некоторые предположили, что розарии были переходными реликтами между старой и новой системами убеждений.
В 2015 году другое открытие показало противоположное - ранее неизвестное католическое общество в Джеймстауне. Под протестантской церковью города была могила Габриэля Арчера. Когда он умер где-то между 1608 и 1610 годами, кто-то положил серебряный ящик на его гроб. В этом гексагональном артефакте, который оказался реликварием, обнаружились вещи, которые были распространены в католических захоронениях (фрагменты костей и сосуд).
Хотя это всего лишь предположение, вполне возможно, что в Джеймстауне скрывались католики. Король Испании желал захватить власть над Новым светом и имел шпионов повсюду в Лондоне. Джеймстаун был оборудован укреплениями против вторжения испанцев с моря, но, возможно, король намеревался захватить колонию изнутри.
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