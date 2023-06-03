Полезная и натуральная подкормка для огурцов

Многие садоводы использую золу для приготовления натуральных удобрений для подкормки огурцов, помидоров, перца и других культур.

Однако, к сожалению, чаще всего они делают это неправильно. Дело в том, что древесная зола содержит большое количество калия, кальция и фосфора, которые находятся в водонерастворимой форме. Для того чтобы перевести их в форму, которая будет легко усваиваться растениями, необходимо использовать уксус. Без уксуса полезные вещества в золе будут находиться в водонерастворимом состоянии, и растение не сможет получить от них пользу.







Для приготовления эффективного удобрения в ведро объемом 10 литров насыпьте 1 стакан золы и 1 стакан 10% раствора уксуса.







Можно будет заметить, как протекает реакция: водонерастворимые вещества под воздействием уксусной кислоты переходят в водорастворимую форму.







Наполните ведро водой и уберите крупные кусочки золы. Используйте полученное средство для полива огурцов под корень: на небольшой кустик будет достаточно одного стакана подкормки.







Благодаря использованию этого простого удобрения у растений будет активно развиваться корневая система, листочки не будут желтеть. Подкормка также положительно повлияет на качество и количество урожая: огурцов будет много, они будут крупными и вкусными.

Вносите подкормку с древесной золой один или два раза в неделю, обязательно чередуя ее с азотистыми удобрениями, и результат не заставит себя ждать.

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