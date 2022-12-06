6 простых шагов, которые помогут легко вернуть замшевой обуви былую красоту

Замшевая обувь выглядит очень стильно и красиво, но только в том случае, если она чистая и ухоженная. Обувь из такого капризного материала как замша требует особого ухода, не достаточно просто регулярно мыть ее под водой.

Если на замшевой обуви появились пятна, удалить их простым мытьем не получится. Вернуть любимой паре презентабельный внешний вид поможет простая схема очистки, состоящая из 6 шагов. Следуйте простым рекомендациям, и ваша обувь будет выглядеть великолепно.



Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Шестой этап

Первый этап — чистка щеткой. Для замши используйте щетку с довольно мягкими ворсинками. Для очистки слегка расчешите участки с загрязнениями в одном направлении. Это поможет извлечь загрязнения из волокон, что упростит дальнейшую чистку.Незаменимая вещь для замшевой обуви — специальный ластик. Ластик подходит для въевшихся и сложных пятен. Потрите ластиком для замши загрязнения, надавливая достаточно сильно. В некоторых случаях пятно может исчезнуть, в противном случае переходите к третьему этапу.Смочите мягкую ткань белым уксусом и потрите место загрязнения. Оставьте до полного высыхания. После полного высыхания распушите волокна и удалите остатки грязи с помощью щетки.Улучшить внешний вид замшевой обуви поможет обработка бритвой. Аккуратно пройдитесь бритвой по поверхности обуви, после чего почистите обувь мягкой щеткой.После удаления пятен и сложных загрязнений протрите всю поверхность обуви тканью, смоченной в белом уксусе. После высыхания уксуса распушите ткань, используя щетку.В обязательном порядке используйте защитный спрей для обработки замшевой обуви. Спрей обладает грязеотталкивающими и водоотталкивающими свойствами, что очень важно при уходе за замшей.Следуя простым рекомендациям, можно не только привести замшевую обувь в порядок, но и существенно продлить срок ее службы.