Здравое грудное вскармливание. Что это такое, и нужно ли самоутверждаться за счет ребенка?

Перед тем, как стать мамой, каждая женщина изучает тонны литературы, общается на форумах, узнает мнение своего врача, консультируется у профильных специалистов. Но, зачастую, в реальности все совсем не так, как кажется.
После рождения ребенка приоритеты немного меняются, отношение к проблемам тоже. Каждый ребенок индивидуален, и только мама вправе решать, как ей вести себя по отношению к малышу. Конечно, мнение педиатров и консультантов по грудному вскармливанию стоит учитывать, но слепо доверять их советам не нужно. К сожалению, в современном мире человек всё больше зависит от мнения со стороны, что часто приводит к плачевным последствиям. Сегодня кто-то скажет «если нет ГВ – ты не мать», а уже завтра все бьются головой о стену, «почему ты этого не делаешь?».
Самоутверждение или здоровье?
Очень часто молодая мамочка сталкивается с проблемой нехватки молока, но, тем ни менее, продолжает мучать своего ребенка голодом, пока налаживает грудное вскармливание. Конечно, есть масса способов разогнать молоко, однако, не у всех это получается. Хотелось поговорить именно о том, что самоутверждение женщины в глазах чужих людей не стоит здоровья ее ребенка. Когда молодая мама говорит знакомым «мы закончили ГВ, я устала/не было молока/я так решила», чаще всего она сталкивается с непониманием, а иногда и осуждением.
Мучая и себя, и ребенка, женщина пытается вернуть грудное вскармливание, чтобы не потерять уважение в глазах других мам, забывая о том, что ребенку, особенно до месяца-двух, нужна не грудь, а мамино внимание и пища. Часто женщины, пытаясь кому-то угодить, доводят ребенка до состояния крайнего истощения, а себя до нервных срывов и лактостазов.
Чем опасны игры с налаживанием ГВ без здравого смысла?
• ребенок нервничает, так как не может нормально поесть;
• ребенок теряет в весе, или вес останавливается, что очень часто может привести к рахитизму и задержке в развитии;
• снижается иммунитет, что влечет за собой массу негативных последствий;
• ребенок не получает те макро- и микроэлементы, которые необходимы для своевременного развития;
• возникновение запоров и колик;
• непроходимость.
Комфортно маме – спокойно малышу
Если женщине некомфортно, неприятно, она испытывает боль или раздражение, то все эти негативные эмоции передаются ребенку. Он, в свою очередь, становится капризным, раздражительным, плачет и кричит. Очень часто женщины боятся перехода на смешанное кормление или вообще на искусственное, объясняя это тем, что смеси недостаточно хороши и даже вредны для крохи. Это не так. Современное детское питание изготавливается согласно всех установленных норм, с учетом всех витаминов, которые необходимы организму ребенка. Исследования, которые проводились по данной теме, показывают, что грудное или искусственное вскармливание никак не влияет на здоровье и иммунитет у ребенка, а также на какие-либо физические или психические состояния.
Правильное и здоровое грудное вскармливание, в чем оно заключается:
• удовольствие во время кормления;
• хороший набор веса;
• минимум колик и проблем со стулом;
• отсутствие болезненных ощущений в груди, лактостазов или мастита;
• правильное прикладывание к груди;
• спокойствие ребенка, без постоянного требования груди.
Спокойная мама и сытый ребенок – это, пожалуй, два самых важных критерия при выборе способа вскармливания. Сейчас идет массовая пропаганда грудного вскармливания и порицание тех, кто идет против системы. Но не стоит себя насиловать, чтобы соответствовать общественному мнению. Каждая мама должна чувствовать сердцем, что нужно и важно ее ребенку. Если он здоров, весел, активен и планомерно развивается, то не стоит оглядываться на чужой опыт и думать, что грудное вскармливание панацея от всех болезней, это далеко не так. А значит, здравый подход к данному вопросу обеспечит максимально приятные кормления и пользу для ребенка.
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