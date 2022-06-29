Прекрасная агония: сексуальность человеческого лица в момент оргазма

Изначально онлайн-проект Beautiful Agony («Прекрасная агония») был экспериментом по проверке гипотезы о том, что чувственность и эротичность фотографии зависит не от обнаженного тела и соблазнительных поз, а от выражения лица. Авторы проекта решили проверить, сможет ли снимок лица, сделанный в момент естественного оргазма, превзойти самую откровенную порнографию. Мы не видим, что делают люди на фотографиях и как они это делают. Но это очень сексуально.



В 2003 году выходцы из традиционной порноиндустрии организовали свой сайт, на котором можно увидеть множество видео, созданных добровольцами, проникшимися этой теорией о лицах. Идея получила признание, и теперь сайт платит добровольцам вознаграждение, а для того, чтобы посмотреть видео, нужно оформить платное членство.









































































































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