Восточная Кейт Миддлтон: Что известно о будущей королеве Иордании Раджве Аль Саиф

В мире стало на одного холостого принца меньше – старший сын короля Абдаллы и королевы Рании принц Хусейн обзавелся женой. Его избранницей стала восхитительная девушка по имени Раджва. Ее называют второй Кейт Миддлтон и сравнивают со свекровью. Расскажем, кто эта высокая стройная брюнетка, которая наденет корону одной из самых интересных восточных монархий.
Союз двух людей и двух государств
Принц Хусейн и принцесса Раджва
Первый день лета 2023 года стал для королевской семьи Иордании знаковым – старший сын Абдаллы и Рании, Хусейн, попрощался с холостой жизнью и женился. Его супругой стала красавица из Саудовской Аравии, Раджва Аль-Саиф.
Бракосочетание наследного принца Хусейна было не просто событием года, а целого десятилетия. По масштабу его сравнивают со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И если свадебная церемония принца и принцессы Уэльских стала главной в десятых годах, то свадьба Хусейна и Раджвы, определенно, главная в двадцатых.
Королевская семья Иордании имеет богатую историю и стойкие традиции. Она невероятно важна как часть структуры иорданского общества и играет важную роль на мировой арене. Также важно, что королевская семья имеет родословную, восходящую к династии Хашимитов, что делает ее исторически значимой.
Да и сама Раджва не пасет задних – она не только из состоятельной семьи саудовского бизнесмена. По материнской линии девушка связана кровными узами с саудовским королевским домом. А так как у Саудовской Аравии и Иордании были некоторые сложности в отношениях, союз Хусейна и Раджвы носит еще и политический характер, становясь связующим звеном между двумя государствами и королевскими домами.
Свадьба года и новый виток в истории Иордании
Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы
Уровень роскоши и шика сразу дал понять: женится будущий глава страны. Вся страна ликовала и праздновала вместе с королевским домом. Этот день был объявлен выходным. Сама церемония проходила не в мечети, хотя брачующиеся и мусульмане, а во дворце Захран в столице Аммане.
Следуя традиции, жених и невеста прошли под аркой из мечей, играла музыка, гремели барабаны.
Принц Хусейн и принцесс Раджва
На свадьбу пригласили более 1700 гостей, среди которых члены королевских семей со всего мира. Среди них был будущий король Великобритании принц Уильям со своей женой принцессой Кэтрин, принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци, королевская чета Нидерландов Виллем-Александр и Максима, экс-король Испании Хуан Карлос 1 с красавицей-жеой Софией, шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, кронпринцесса датская Мэри вместе с мужем, наследным принцем Фредериком, бельгийский король Филипп вместе с дочерью Елизаветой и это далеко не весь список аристократичных гостей.
Но все даже самые красивые представительницы современной аристократии померкли, когда появилась невеста. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять – это будущая королева. Принц не сводил глаз со своей возлюбленной, в миг исчезли все сомнения, и стало ясно – даже если это и расчет, то без любви здесь не обошлось.
Принц Хусейн и принцесса Раджва
И, конечно же, главной темой обсуждения стал наряд Раджвы. За день пара сменила по 2 наряда.
Многие ожидали чег-то традиционного, что бы отражало мусульманскую культуру. Но Раджва решила сделать ставку на западный стиль, при этом умело сочетая в нем современность и исламские элементы.
Для самой церемонии бракосочетания жена будущего короля выбрала очень необычную модель. На ней было платье цвета слоновой кости от всемирноизвестного ливанского дизайнера Elie Saab. Этого модельера очень любят аристократы и селебрити.
Для следующей королевы-консорта Иордании дизайнер создал очень необычный образ, в котором сочеталась невинность и актуальные тенденции.
Принц Хусейн и принцесса Раджва
Крой платья с длинными рукавами был ассиметричным, сборку сделали на одно плечо, собирающееся в районе талии.
Переднюю часть подола сделали узким, что подчеркнуло бедра и длинный стройные ноги невесты, а сзади он переходил в объемную юбку с длинным шлейфом. Поправлять его доверили сестрам жениха, принцессам Сальме и Иман, которые шли за Раджвой.
Принцессы Сальма и Иман поправляют шлейф принцессы Раджвы
Сзади платье было украшено очень чувственной аппликацией в форме лепестков. Они начинались от спины и уходили вниз до самого конца шлейфа. На фате Раджвы тоже были использованы такие же мотивы.
Роскошное идеально сидящее платье дополнила полупрозрачная фата, тиара и серьги с бриллиантами. Волосы невесты были собраны очень просто, без каких-то серьезных укладок и пучков.
К алтарю роскошную невесту повел младший брат жениха принц Хашем, который просто покорил зрителей.
Принц Хашем ведет принцессу Раджву к алтарю
Вторым нарядом, в котором Раджва появилась на банкетном ужине во Дворце Аль-Хусейния стало платье от Dolce & Gabbana. Наряд был украшен объемной вышивкой и укороченными рукавами, образ был дополнен перчатками.
Кто же такая принцесса Раджва
Принцесса Раджва
После свадьбы Хусейна и Раджвы, будущих правителей Иордании, СМИ по всему миру запестрели заголовками «Принц женился на архитекторе». И если не углубляться в тему, кажется, что это очередная история о Золушке. Но только это совсем не про Раджву. Она далеко не простая девушка, и мы расскажем несколько фактов из ее биографии, которые дадут понять, что на самом деле такая принцесса Раджва, из какой она семьи и как смогла влюбить в себя наследника иорданского престола.
Самый младший ребенок в семье
Раджва Аль-Саиф появилась на свет 28 апреля 1994 гола в столице Саудовской Аравии. В семье пятеро детей и Раджва самая маленькая. У нее есть два родных брата и сестра.
В родстве с саудовским королем
Принцесса Раджва
Все разговоры о том, что новая иорданская принцесса Раджва простая девушка из обычной семьи – чистая ложь. У нее очень состоятельная семья: отец крупный бизнесмен, глава большой корпорации, среди сфер деятельности которой медицина и строительства.
Принцесса Раджва с отцом
У отца Раджвы знатное происхождение – среди его предков семейство шейхов из города Аль-Аттар в Судейре. Мама будущей королевы тоже аристократка, действующий король Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду приходится ей дядей.
Не только красивая, но и очень умная
Как это и полагается в состоятельных семьях, образованию детей в семье будущей королевы уделялось большое внимание. Поэтому Раджва училась в очень хороших ВУЗах. Сначала в Сиракузском университеле она получила степень бакалавра по архитектуре.
Принцесса Раджва на выпуске из Сиракузского университета
Позже отучилась в Институте дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе по специализации визуальные коммуникации.
Раджва после окончания образования осталась в Штатах и работала по своей основной специальности в архитектурной компании PATTERN. Но через некоторое время девушка решила оставить Америку и вернулась в Саудовскую Аравию, там она устроилась в студию дизайна.
Девушка, которая выделяется
Сдержанность прививается девушкам в мусульманских странах с детства. Даже если речь идет не об ортодоксальных семья, а более европеизированных. Раджва никогда не участвовала в каких-то сомнительных событиях, в сети не найти ни одного провокативного снимка, ее имя не фигурировало ни в одном скандале. Но это не означает, что она была серой и незаметной.
Её одногруппники вспоминают, что она всегда знала, как выделиться. Например, на церемонии вручения дипломов она надела серебряные блестящие кроссовки. В комплекте с мантией это смотрелось очень креативно, да и никто из студенток больше так не сделал. И на фото Раджва выделялась среди остальных.
Принцесса Раджва на выпуском из университета в блестящих кроссовах
Выделиться при помощи обуви Раджва решила еще раз спустя несколько лет. На свою свадьбу она не надела дизайнерские туфли, а выбрала лаконичные балетки.
Полиглот
Раджва – девушка умная и образованная. И как еще одно доказательство этому – знание нескольких языков. Кроме родного арабского языка, Раджва свободно говорит на французском и английском.
Активистка и спортсменка
Принцесса Раджва
О том, чем увлекается будущая принцесса Раджва, рассказали публике ее на тот момент будущие родственники.
Королева Рания, свекровь Раджвы, приняла девушку как свою третью дочь сразу. И их теплые отношения легко считываются при взгляде на их совместные фото. Как знак своей любви и признательности, она устроила для будущей невестки роскошный девичник.
Королева Рания и принцесса Раджва
Как раз тогда в сети королевский дом опубликовал фото Раджвы с лошадью. И так подданные узнали, что их будущая королева увлекается верховой ездой.
Также принцесса любит рисовать и заниматься рукодельем. Эти увлечения делают ее практически идеальной.
Встреча с принцем
Принцесса Раджва и принц Хусейн
Рассказывая о любовной истории Хусейна и Раджвы, нельзя пропустить историю их знакомства. И журналисты очень много сил приложили, чтобы выяснить этот момент.
Дело в том, что крайне сложно найти точки соприкосновения, ведь принц и принцесса попросту не пересекались ранее до того, как СМИ начали писать об их отношениях.
Принц Хусейн и принцесса Раджва
Сначала говорили о вероятном знакомстве во время учебы в США. Но Хусейн учился не в Калифорнии, а в Вашингтоне в Джорджтауне.
Так как Хусейна готовили с юности к престолу, и он начал активно участвовать в государственных делах. В 2015 году он стал самым молодым человеком, когда-либо председательствовавшим на сессии Совета Безопасности ООН. Спустя два года он уже давал речь перед Генассамблеей ООН. Но вряд ли они могли встретиться в ООН. Эта версия тоже оказалась нежизнеспособной.
Также писали, что пару познакомили родители. Но официально такой вариант не подтвердили.
Официальной версией знакомства называют встречу, которую устроил одноклассник Хусейна.
Любовь не с первого взгляда
Принцесса Раджва и принц Хусейн
История о принце и принцессе часто предполагает бешеную химию с первого взгляда и любовь, которая зарождается раз и навсегда, стоит их глазам встретиться. Но это не история будущего короля и королевы.
Иорданские журналисты пишут, что при первой встрече искра не зародилась между Хусейном и Раджвой. Они познакомились, пообщались и просто разошлись. Будущие влюбленные даже не вспоминали друг о друге и жили каждый своей жизнью.
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