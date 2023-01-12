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15 коротких классных фактов о всяком-разном

1. Однажды президент США Джимми Картер забыл коды, необходимые для начала ядерной атаки, в кармане пиджака, отправленного в химчистку.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

2. В Южной Корее любой желающий может заказать клонирование своей собаки. Стоит такая услуга 100 тысяч долларов.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

3. В конце 19 века серийный убийца перестроил целую трёхэтажную гостиницу для своих убийств. В ней были лестницы, ведущие в никуда, и лабиринт из 100 комнат без окон. В этой гостинице были убиты, по меньшей мере, 200 человек.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

4. Если бы человек обладал способностью воспринимать частоты ниже 20 герц, то слышал бы, как движутся под кожей мускулы.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

5. В Японии в настоящее время живёт больше 50 тысяч человек старше 100 лет.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

6. Абуломания — психическое отклонение, которое выражается в неспособности принимать решения.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

7. Одного шведа признали нетрудоспособным в связи с развившейся у него «зависимостью от музыки «хеви-метал» и выплачивают ему пособие по инвалидности.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

8. Самый старый из существующих на сегодняшний день виноградников был посажен в 17 веке. С него до сих пор собирают по 35–55 килограмм винограда и делают вино.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

9. Дакрифилия — склонность получать сексуальное возбуждение от плача партнера. Такие люди нередко намеренно доводят партнёров до слёз, чтобы настроиться на нужный лад.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

10. Французский писатель Виктор Гюго почитается как святой во вьетнамской религии Каодай.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

11. Первый агент Леонардо ДиКаприо пытался убедить актёра взять псевдоним Ленни Уильямс, поскольку считал, что его настоящая фамилия звучит слишком этнически.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

12. Запахи, поступающие через правую и левую ноздрю, интерпретируются мозгом по-разному.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

13. Существует аппарат, который даёт мужчинам возможность испытать на себе, что чувствует женщина во время родов.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

14. В Древнем Риме для лечения эпилепсии врачи применяли кровь гладиаторов.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

15. Когда Эштон Кутчер готовился к роли Стива Джобса, он пытался придерживаться диеты последнего и, в результате, оказался в больнице из-за проблем с поджелудочной железой. Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы.

15 коротких классных фактов о всяком-разном

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15 коротких классных фактов о всяком-разном

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15 коротких классных фактов о всяком-разномПодписаться на мой Instagram
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