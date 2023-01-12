15 коротких классных фактов о всяком-разном

1. Однажды президент США Джимми Картер забыл коды, необходимые для начала ядерной атаки, в кармане пиджака, отправленного в химчистку.
2. В Южной Корее любой желающий может заказать клонирование своей собаки. Стоит такая услуга 100 тысяч долларов.
3. В конце 19 века серийный убийца перестроил целую трёхэтажную гостиницу для своих убийств. В ней были лестницы, ведущие в никуда, и лабиринт из 100 комнат без окон. В этой гостинице были убиты, по меньшей мере, 200 человек.
4. Если бы человек обладал способностью воспринимать частоты ниже 20 герц, то слышал бы, как движутся под кожей мускулы.
5. В Японии в настоящее время живёт больше 50 тысяч человек старше 100 лет.
6. Абуломания — психическое отклонение, которое выражается в неспособности принимать решения.
7. Одного шведа признали нетрудоспособным в связи с развившейся у него «зависимостью от музыки «хеви-метал» и выплачивают ему пособие по инвалидности.
8. Самый старый из существующих на сегодняшний день виноградников был посажен в 17 веке. С него до сих пор собирают по 35–55 килограмм винограда и делают вино.
9. Дакрифилия — склонность получать сексуальное возбуждение от плача партнера. Такие люди нередко намеренно доводят партнёров до слёз, чтобы настроиться на нужный лад.
10. Французский писатель Виктор Гюго почитается как святой во вьетнамской религии Каодай.
11. Первый агент Леонардо ДиКаприо пытался убедить актёра взять псевдоним Ленни Уильямс, поскольку считал, что его настоящая фамилия звучит слишком этнически.
12. Запахи, поступающие через правую и левую ноздрю, интерпретируются мозгом по-разному.
13. Существует аппарат, который даёт мужчинам возможность испытать на себе, что чувствует женщина во время родов.
14. В Древнем Риме для лечения эпилепсии врачи применяли кровь гладиаторов.
15. Когда Эштон Кутчер готовился к роли Стива Джобса, он пытался придерживаться диеты последнего и, в результате, оказался в больнице из-за проблем с поджелудочной железой. Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы.
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