Как праздничная ёлка добралась до России и стала главным символом Нового года.

Елка, украшенная золотистыми шарами и звездами./Фото: getbg.net

Райское древо и йольское полено

Лондон, 1870. Дети и йольское полено. Иллюстрация из книги «Aunt Louisa's London toy books: the alphabet of games and sports» («Лондонские книжки-игрушки тетушки Луизы: алфавит игр и спортивных состязаний»).Лондон, 1870.

Рождественская ель в Европе

Гравюра из немецкой книги «50 басен с картинками для детей».

Вигго Юхансен. «Светлое Рождество».

Роберт Данкан. «Рождественская елка».

Петровский указ о праздновании Нового года

А. Ф. Чернышев. «Сцены из семейной жизни императора Николая I. Рождественская елка в Аничковом дворце».

А. Н. Бенуа. Новогодняя открытка. Конец XIX — начало XX века.

Приключения новогодней елки в СССР

Кадр из диафильма «Ленин у ребят на елке». А. Кононов. Художник В. Коновалов. 1940 год.

Советская открытка. 1950-е годы.

Главные елки России

Наряженная елка на Соборной площади Кремля./Фото: img-fotki.yandex.ru