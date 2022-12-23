Кухонные лайфхаки, которые сохранят деньги и нервы

Ниже собраны 5 чудесных, полезных лайфхаков, которые пригодятся всякой хозяйке! Они сохранят не только ваши деньги, но и нервы.







Форму для оладьев можно использовать нестандартно. Например, присыпать мукой и выложить сырники или котлеты — и они получатся идеально ровными! Можно сразу жарить или заморозить на будущее.







Чтобы картофель дольше хранился и не портился, положите несколько яблок в мешок.







Чтобы зелень в холодильнике отлично хранилась, положите пучок в литровую стеклянную банку, а в маленькую баночку налейте немного воды. Поставьте крыкшку под маленькую баночку. Теперь установите банку, чтобы ветки зелени стояли в воде. Закрутите крышку, уберите в холодильник. Зелень отлично сохранится!







Помело очень долго очищается из-за жёсткой кожуры и кожицы. Нарежьте помело на круги.







И сделайте надрез, чтобы раскрыть. В таком виде дольки помело будут буквально выпрыгивать из кожицы!







Чтобы имбирь долго хранился, не засыхал и не портился, переложите его в стеклянную банку, залейте водой, закрутите крышку, отправьте в холодильник. И у вас всегда будет сочный, свежий имбирь!







Подробнее о лайфхаках на кухне смотрите в видео ниже:



