Солисты группы «На-На» тогда и сейчас

Из старенького состава легендарной группы «На-На» в коллективе остались Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, которые выступают в группе с 1992 года. Как изменились парни с тех пор и что стало с выбывшими из банды музыкантами?









Владимир Лёвкин

Владимир Асимов

Павел Соколов

Владимир Политов

Вячеслав Жеребкин