Солисты группы «На-На» тогда и сейчас

Из старенького состава легендарной группы «На-На» в коллективе остались Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, которые выступают в группе с 1992 года. Как изменились парни с тех пор и что стало с выбывшими из банды музыкантами?
Владимир Лёвкин
50 лет
В 1997 году артисту диагностировали рак лимфатической системы, с которым Левкин боролся 10 лет. На следующий год после того, как Левкин узнал о своей болезни, он покинул «На-На». Сначала Лёвкин занимался другими музыкальными проектами, но со временем болезнь не оставила ему сил на работу.
«Я представлял жуткое зрелище, — рассказал Владимир в интервью порталу „Собеседник“. — Бледный и худой, как сама смерть, абсолютно лысый. От химиотерапии выпали даже брови! Во рту кровяные язвы дико болели, невозможно было проглотить и кусочка пищи. Единственным спасением стала обезболивающая паста. Я смазывал ею болячки во рту, боль ненадолго уходила. И быстро-быстро, давясь, ел хлеб или макароны».
В 2012 году Левкин стал отцом девочки Ники, которую родила актриса Марина Ичетовкина, четвертая жена музыканта. Левкин познакомился с Мариной в компании друзей, и девушка не стала скрывать, что долгое время сходила с ума и по группе, и лично по Левкину, хотя никогда и не пыталась выйти с кумиром на связь.
На свадьбе невеста не скрывала восторга по поводу сбывшейся мечты. «Я вышла замуж за Левкина!» — смеялась девушка.
Владимир Асимов
50 лет
В группу старший сержант Асимов попал после военной службы в космических войсках. За 12 лет работы в «На-На» Асимов, по собственным словам, отразил не одно сексуальное нападение со стороны отчаянных фанаток. Девушки сторожили музыканта у подъезда, пробирались в гостиничные номера, подкупив горничных, дарили артисту свое нижнее белье, но Асимов оставался верен своей жене, банкирше Татьяне Томилиной, которая одно время занималась спонсированием группы. Супруги поженились тайно, и Татьяна с сыном Семеном (родился в 1995 году) жили отдельно от Владимира — продюсер «На-На» Бари Алибасов запрещал своим подопечным вступать в брак, так как это, по его мнению, могло повлиять на популярность. К тому же Татьяна нравилась Алибасову, он сам делал девушке предложение. Узнав, что Асимов ухаживает за Томилиной, продюсер пригрозил своему артисту увольнением, поэтому свой брак Асимов держал в тайне 7 лет — даже родители супругов не знали об их статусе.
В 1991 году жене Асимова диагностировали рак крови — врачи прогнозировали девушке два года жизни, но она не просто победила болезнь, а родила ребенка в период реабилитации, хотя врачи и опасались, что молодая мама не переживет родов.
После ухода из группы Асимов с семьей переехал в Испанию, где продолжает записывать песни, в том числе и на испанском языке. 22-летний сын артиста получил образование в Испании и работает на госслужбе.
Павел Соколов
43 года
Соколов стал вокалистом группы в 1997 году, а до этого артист 8 лет участвовал в подтанцовке «На-На», начав танцевать в балете с 14 лет. Как вспоминает Соколов, это было сумасшедшее время: в жизни артиста были и алкоголь, и запрещенные вещества, и секс с фанатками…
Павел жалеет, что в его жизни были наркотики, об этом он откровенно говорит со своими тремя детьми — старшей дочери Соколова 26 лет, она юрист.
Соколов покинул «На-На» в 2008 году и с тех пор не общается с бывшими коллегами по группе.
Владимир Политов
46 лет
Политов до сих пор работает в «На-На», с ностальгией вспоминая лучшие годы коллектива: «Когда мы были на пике славы, могли позволить себе все что угодно. Мы со Славкой приезжали с гастролей с двумя спортивными сумками денег. И думали: куда бы их потратить? Проматывали по 5 тысяч долларов в день — на шмотки, на девчонок, на клубы, на подарки».
Создав семью, Политов начал вести себя скромнее. Сейчас его дочери Алене 16 лет, она заканчивает школу и планирует вернуться в Москву из Гоа, где живет со своей мамой Ольгой. Какое-то время после развода Алена жила с отцом, пока бывшая жена музыканта путешествовала по Индии, увлекшись восточной философией.
Летом 2011 года музыканты «На-На» столкнулись с трагедией: была убита основательница московского фан-клуба группы, 30-летняя Маргарита Гилева. Убийцей оказалась другая поклонница группы Виктория Харитонова, которая зарезала и задушила подругу из ревности к музыкантам. Позже преступница явилась с повинной, и в 2012 году Харитонову приговорили к 10 годам лишения свободы. Владимир Политов, который ближе всех общался с девушкой, принес соболезнования родным девушки и встретился с родителями Риты.
Вячеслав Жеребкин
49 лет
Отслужив в танковой части и отработав на заводе, Жеребкин прошел кастинг в «На-На». Спустя три года Слава впервые стал отцом — в 1994 году жена Татьяна родила от артиста дочь Ксению. Сейчас в семье четверо детей, младший из которых, сын Денис, родился ровно год назад.
В компании двух молодых участников группы, Леонида Семидьянова и Михаила Игонина, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин продолжают гастролировать и выпускать видео.
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