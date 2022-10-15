Шаги, которые помогут денежному дереву и декабристу обильно цвести

Денежное дерево и декабрист — одни из самых популярных комнатных растений, и это не случайно. Эти цветы неприхотливы, с их выращиванием справится даже начинающий садовод.

А зная несколько хитростей по уходу за декабристом и денежным деревом, можно легко помочь им обильно цвести в конце осени — начале зимы.







Для того чтобы подготовить денежное дерево и декабрист к периоду цветения, осенью горшки с цветами следует перенести из квартиры в более прохладное место. Для этого отлично подойдет застекленный балкон, при этом очень важно чтобы температура не опускалась ниже +5 градусов. Оптимальная температура от +8 до +14 градусов. Эта манипуляция проводится для того чтобы создать для растения искусственную зиму. В прохладе растение должно провести не менее 2-3 недель.







После того как растение пробудет в холоде достаточно длительное время, его необходимо перенести в помещение с температурой +24 градуса. Через день после того, как растение было перенесено с улицы, его будет необходимо подкормить.

Первым шагом опрыскайте комнатный цветок раствором циркона (1 капля препарата на 1 стакан воды). Циркон является усилителем роста растений и стимулирует образование новых бутонов. Оставшийся после опрыскивания раствор используйте для полива под корень.

Следующий шаг — подкормка суперфосфатом, который снабдит растение фосфором, так необходимым для обильного и продолжительного цветения. Для этой подкормки 1 столовую ложку суперфосфата залейте 300 мл кипятка. Через 2 дня процедите раствор и вылейте образовавшийся осадок в горшок с цветком.Через 2 дня после использования суперфосфата полейте растение раствором, состоящим из 1 столовой ложки золы и 1 стакана воды.Следуя этой простой схеме по уходу, вы поможете растениям подготовиться к продолжительному и обильному цветению.Подробно схема ухода за декабристом и денежным деревом представлена на видео: