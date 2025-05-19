В Швеции можно купить целый остров с домиком в придачу по цене роллс-ройса

Хорошая новость для тех, кто всю жизнь мечтал пожить на необитаемом острове и готов отказаться от покупки роскошного автомобиля, роллс-ройса например. В Швеции выставили на продажу живописный остров по цене ниже стоимости хорошего автомобиля с люксовой «начинкой» или московской однокомнатной квартиры.
Остров на озере Оярен ждет нового владельца (Швеция). | Фото: fastighetsbyran.com.
В это сложно поверить, но у многих появился шанс стать владельцем собственного острова вместе с благоустроенным коттеджем, стоимость которого просто сбивает с толку, поскольку за него просят всего 54 тыс. евро. Причем расположен он не посреди океана, куда добраться будет нереально или богом забытой стране, а в самой Швеции. Фотографии очаровательного домика в окружении вековых деревьев стали вирусными в один миг, как только юзеры прознали, что расположен он на частном острове, который продается вместе с ним. А его цена просто подарок для большинства современников, живущих в благополучных странах или крупных городах.
Живописное озеро Оярен (Евле, Швеция). | Фото: ifiske.se.
Справка: Находится остров-мечты в муниципалитете Евле к северу от Сандвикена, среди живописного озера Оярен, которое подпитывают воды реки Гэвлеон. Учитывая, что оно является водосборным бассейном и плавно перетекает в другую реку, в реку Хёгбоон (Сэверэнгсон), оно глубоководное и с чистой водой.
Уединенное убежище с зоной отдыха под соснами (озеро Оярен, Швеция). | Фото: casavogue.globo.com.
Безымянный островок, площадью в тысячу квадратный метров, один из сотни островов, разбросанных по озеру, куда устремляются потоки любителей рыбалки и отдыха вдали от цивилизации и шумных городов. И он меняет владельца, что является большой удачей для тех, кто ни в чем себе не отказывает или попросту мечтает иметь уединенное убежище среди фантастической природы. А оно на острове имеется и входит в поистине смешную стоимость.
Открытая планировка жилого пространства (Евле, Швеция). | Фото: casavogue.globo.com.
Коттедж площадью 62 кв. метра находится в жилом состоянии. Непритязательным владельцам его не придется годами восстанавливать, чтобы удобно устроиться на выходные, провести отпуск с семьей или отправиться на ночную рыбалку с друзьями. Если не захочется ничего менять, то с первого же дня владения собственным островом можно насладиться отдыхом в доме, где уже есть все для этого. Поскольку площадь убежища, окруженного огромными соснами и водой, не очень большая, общая жилая комната предусматривает открытую планировку. Залитое солнцем пространство порадует обилием окон, наличием добротной мебели, дровяной печкой, которая и согреет в холодную пору, и создаст расслабляющую обстановку. Здесь обустроены гостиная со столовой.
Гостиная с ретро-интерьером в коттедже на частном острове (Евле, Швеция).
Гостиная определена диванами и креслами, которые пусть и из разных гарнитуров (ну, как у большинства из нас на дачах), но все же обеспечивают расслабляющий отдых или общение с семьей/гостями. При этом диваны легко становятся дополнительными спальными местами, ведь спальня в коттедже всего одна.
Обеденная зона с видом на озеро и другие острова (Евле, Швеция). | Фото: fastighetsbyran.com.
Массивный обеденный стол расположен у окна, так что столовая также может похвастаться прекрасным обзором за окном, за которым открываются захватывающие виды на озеро и соседние острова. В этой же комнате имеются и ретро-шкафы, в которых хранится необходимый для отдыха и рыбалки вдали от населенных пунктов набор вещей и предметов, а также столовые приборы на все случаи жизни, включая изящные бокалы для напитков.
Простая, но практичная кухня (Евле, Швеция).
Обеденный стол в кухне также имеется (Евле, Швеция). | Фото: hemnet.se.
Неплохо оборудованная кухня является промежуточной комнатой между гостиной-столовой и спальней. Простой и лаконичный дизайн кухни никак не повлияет на процесс приготовления пищи, тем более, что для этого имеется все необходимое, включая дровяную печь, на которой можно готовить еду, если закончился газ в баллоне. Обилие вместительных тумб и шкафов, мойка, духовой шкаф, холодильник, две деревянных поверхности – всего этого вполне достаточно для кулинарных экспериментов, особенно, когда лов будет отменным. Стоит отметить, что и на кухне предусмотрена обеденная зона для тех случаев, когда на отдых приезжает два, максимум три человека. Изящный круглый стол с двумя винтажными стульями находятся у окна, чтобы во время трапезы можно было любоваться живописными видами.
Ретро-интерьер спальной комнаты не помешает выспаться (Евле, Швеция).
За кухней находится спальня с более чем скромным интерьером и наполнением, но это же домик для загородного отдыха, да и цена за него вместе с островом просто подарок. Отлично сохранившиеся обои, милые занавески на окне, две односпальных кровати, раритетный французский столик, пару стульев и светильников у изголовья, вместительные встроенные шкафы – этого хватит для того, чтобы хорошенько отдохнуть и выспаться.
Веранда с отдельным входом также имеется (Евле, Швеция).
Хозяйственные постройки возле коттеджа (Евле, Швеция). | Фото: fastighetsbyran.com.
Бонусом для владельцев станет небольшая веранда с обеденной зоной как внутри, так и на открытой террасе, а также парочка сараев для хранения генератора (на всякий случай), другого оборудования, емкости с водой, снастей, инструментов, дров и хлама на всякий случай. Удобства в виде бани и туалета находятся за пределами дома, хотя новый владелец сможет сделать все по-своему и благоустроить коттедж. Кстати сказать, убежище на уединенном острове оснащено солнечными батареями и необходимым оборудованием, так что сидеть при свечах не придется.
К домику на острове прилагается два пирса (Евле, Швеция).
В заключение авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что остров находится всего в нескольких минутах ходу на лодке от материковой части. Для плавсредств предусмотрено два швартовочных пирса. Также стоит знать, что теперешние владельцы рассматривают возможность сдачи коттеджа вместе с островом в аренду. Дом для загородного отдыха, где каждый сможет реализовать свою мечту о жизни на необитаемом острове, найдет полное уединение, тишину и покой, умиротворение от близости водной глади, можно снять за 13 тыс. евро в год. При этом стоит учитывать, что эксплуатационные расходы за это же время составят около 500 евро.
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