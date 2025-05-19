В Швеции можно купить целый остров с домиком в придачу по цене роллс-ройса

Остров на озере Оярен ждет нового владельца (Швеция). | Фото: fastighetsbyran.com.

Живописное озеро Оярен (Евле, Швеция). | Фото: ifiske.se.

Уединенное убежище с зоной отдыха под соснами (озеро Оярен, Швеция). | Фото: casavogue.globo.com.

Открытая планировка жилого пространства (Евле, Швеция). | Фото: casavogue.globo.com.

Гостиная с ретро-интерьером в коттедже на частном острове (Евле, Швеция).

Обеденная зона с видом на озеро и другие острова (Евле, Швеция). | Фото: fastighetsbyran.com.

Простая, но практичная кухня (Евле, Швеция).

Обеденный стол в кухне также имеется (Евле, Швеция). | Фото: hemnet.se.

Ретро-интерьер спальной комнаты не помешает выспаться (Евле, Швеция).

Веранда с отдельным входом также имеется (Евле, Швеция).

Хозяйственные постройки возле коттеджа (Евле, Швеция). | Фото: fastighetsbyran.com.

К домику на острове прилагается два пирса (Евле, Швеция).