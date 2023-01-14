12 научно доказанных фактов о стервозности

Стерва — это плохой социальный статус. Который, однако, таит в себе массу неочевидных преимуществ. Люди могут ненавидеть вас, но вы — настоящая королева, и в глубине души это знаете. А ненавистники… Им всегда надо кого-то ненавидеть.
1. Вы не осуждаете «вредных» людей
Вы не тратите свое время на то, чтобы проводить его в компании уродливых подружек, которые постоянно заставляют вас чувствовать себя дерьмом. Вы знаете, что такие «благостные» девицы — по-настоящему токсичные люди, которые лишь истощают вашу самооценку и ментальные ресурсы.
Вы не позволяете никому манипулировать вами. Особенно людям, которые не приносят вашей жизни ни радости, ни смысла. Поэтому вам плевать, что там они о вас думают. Вы не думаете о них вообще!
2. Наука говорит, что крепкие выражения полезны для здоровья
Мат и ругательные выражения позволяют снять стресс. Доказано, что они имеют терапевтический эффект. Исследования показали, что люди, которые воздерживаются от бранных выражений, чаще и острее переживают стресс, чем матерщинники.
Ну, и плюс, вы не сомневаетесь: что бы вы ни говорили, вас заметят и услышат.
3. Вы не позволяете себе глубоко увязнуть в своих эмоциях
Вы никогда не используете силу и не давите на жалость. Вы просто не такой эмоциональный человек, как все остальные.
Люди иногда понимают вас неправильно, считают бездушной. Но в своих суждениях и поступках вы просто предпочитаете опираться на логику, а не эмоции. Нет ничего хуже, думаете вы, чем литры слез и месяцы сентиментальных страданий.
4. Все ваши друзья — реалисты
Люди постоянно боятся что-то упустить. Вы не боитесь. И ваши друзьям не боятся.
Потому что вы знаете, что главное в жизни — сохранять здравый смысл. К сожалению, реалистов не так много, поэтому круг вашего общения не очень-то широк. Зато вы знаете, что окружены адекватными людьми. В наше время это тоже значит многое.
5. Вы никогда не скрываете свои эмоции
Эмоции — это, как известно, возможность снять стресс. Те, кто предпочитает их закупоривать, наносят большой вред своему здоровью. Привычка подавлять свои чувства сокращает жизнь и даже увеличивает шанс развития рака на 70%.
Как настоящая стерва, вы всегда говорите то, что чувствуете, и никогда ничего не скрываете от других. И плевать, что они думают. Вы просто продлеваете себе жизнь!
6. Ваша стервозность заставляет вас заниматься самокритикой
Вы — самый большой критик для себя самого. Ваше мнение — единственное, которое имеет значение для вас. Так что никаких сюрпризов: вы проводите много времени в состоянии рефлексии.
Вы ходите в спортзал чаще остальных и больше времени уделяете своему внешнему виду. Вы — приоритет номер один для себя самой. Если кто-то считает, что из-за этого вы — стерва, так тому и быть!
7. Вы обогащаете свой ум
Ваш словарный запас полон огромного количества диких идиом. Поскольку вы частенько оскорбляете других людей, то понимаете: слова — самое мощное оружие.
И есть большая разница между тем, чтобы быть просто умной, и умной стервой. С умными стервами всякие идиоты предпочитают не связываться.
8. Вы всегда владеете ситуацией
Ваши друзья ценят ваше мнение. Знаете, почему? Потому что у вас дар — адекватно оценивать ситуацию и обстановку. И если она удручающая, то зачем заниматься самообманом?
Это ваше качество позволяет вам быстро находить выходы из сложных ситуаций, держать все под контролем и следовать за своим сердцем. Вас невероятно трудно заставить делать то, что вам не нравится.
9. Вы абсолютно самостоятельны
Вы не тратите свою драгоценную энергию на то, чтобы быть кем-то, кем вы не хотите быть, в угоду другим. Вы любите себя, а потому вы сами вправе решать, что делать со своей жизнью.
Людям это обычно не нравится, но это их проблемы. Вам комфортно самой с собой. И это прекрасно!
10. Вы не постареете
Чувство юмора, реализм и забота о себе делают свое дело! Поскольку вы заботитесь о себе больше остальных, то и стареете наверняка намного медленнее большинства.
И вам всегда смешно, когда кто-то рассуждает о своих морщинах. Займись собой и прекращай ныть!
11. Вы строите сильные отношения
Настоящий партнер — тот, кто умеет не только мириться с вашей стервозностью, но тот, кто любит вас за нее. И если вас кто-то полюбит при всех ваших недостатках и при всем вашем остроязычии, значит, вы будете любить этого человека по-настоящему и до гроба!
Вы готовы убить кого угодно ради своего союзника. Поэтому ваши отношения обычно прочны как сталь, а вы сами никогда не довольствуетесь чем-то «средненьким». «Пойдет» — это не про вас.
12. Вы умеете тратить время на себя
Вы смакуете свое «Я» и знаете, что вы для себя и есть самый любимый человек. Поэтому вы любите спа, маски для лица, хороший отдых и массаж.
И главное: вы никогда не увязнете в чужом дерьме, потому что слишком заняты, заботясь о себе.
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