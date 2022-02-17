Из секретных архивов КГБ

О прославленных советских чекистах ходит немало легенд. В чем только не обвиняли сотрудников КГБ — дескать, цепные псы режима, способные ради очередной звездочки на погонах лишить жизни десяток людей. Сегодня с реструктуризацией службы госбезопасности многие бумаги из секретных архивов попадают в открытый доступ.







Само собой, никто не собирается наивно верить в то, что людям показывают документы в первоначальном виде: почти наверняка все самое важное остается под покровом тайны. Однако, и по обрывкам сведений можно получить примерные представления о делах, которые творились под крышей Комитета Государственной Безопасности.







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