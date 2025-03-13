10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

Как позаботиться о своём сердце, не прибегая к помощи сомнительных БАДов и лекарств? Природа предоставила широчайшие возможности для этого! Регулярная, хотя бы лёгкая, физическая нагрузка, свежий воздух и рацион, включающий продукты их нашего списка, вот и весь секрет.
Публикуем полезнейшую подборку, которая обязательно пригодиться тем нашим читателям, которые хотят как можно дольше сохранить здоровье середечно-сосудистой системы.
1. Авокадо
Замените майонез на вашем гамбургере или бутерброде на авокадо. Исследования показали, что ежедневное потребление авокадо нормализует уровень холестерина в крови (понижает LDL и повышает HDL). HDL — «хороший» холестерин, который помогает сохранить артерии без отложений.
2. Спаржа
Спаржа является природной пищей для очистки артерий. Она может помочь снизить кровяное давление и предотвращает образование тромбов, которые могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания.
Этот овощ полон клетчатки и минералов. Кроме того, спаржа содержит длинный список витаминов, включая К, В1, В2, С и Е.
3. Гранат
Этот забавный фрукт содержит фито химикаты, которые действуют как антиоксиданты и защищают слизистую оболочку артерий от повреждения.
Гранатовый сок стимулирует выработку в организме оксида азота, который помогает сохранить вашу кровь текучей, а артерии открытыми!
4. Брокколи
Любите ли вы ее или нет, брокколи богата витамином К, который предотвращает повреждение артерий кальцием. Брокколи также полна клетчатки, которая помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина.
5. Куркума
Эта специя обладает мощным противовоспалительным действием. Она помогает уменьшить воспаление, которое является основной причиной атеросклероза — склерозирование артерий. Добавление куркумы в рацион, поможет уменьшить повреждение стенок артерий, снижая вероятность тромбоза.
6. Хурма
Хурма богата антиоксидантами и полифенолами, которые уменьшают уровень триглицеридов. Это также отличный источник клетчатки, которая помогает регулировать кровяное давление и чистит артерии.
7. Спирулина
Может это звучит странно, но это сине-зеленые водоросли помогают регулировать уровень липидов в крови. Это также источник белка, который содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму для поддержания оптимального здоровья.
Спирулина помогает расслабить стенки артерий и стабилизировать кровяное давление, уравновешивая уровень жира в крови.
8. Корица
Эта вкусная пряность снижает уровень холестерина, очищает артерии от существующих бляшек и предотвращает появление новых. Корица полна антиоксидантов, которые улучшают сердечно-сосудистую систему, защищают кровь от окисления. Добавляйте немного корицы в кофе, на ваш тост, или в любую другую пищу и будьте здоровы!
9. Клюква
Клюква — еще один богатый антиоксидантами продукт питания. Эта ягода может снизить уровень LDL и поднять уровень HDL холестерина. Оказывается, регулярное потребление чистого клюквенного сока уменьшает общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 40%!
10. Зеленый чай
Зеленый чай содержит высокий уровень катехинов, которые тормозят всасывание холестерина во время пищеварения. Пейте чашку или две каждый день — и это улучшит уровень липидов в крови и снизит артериальное засорение.
Зеленый чай также дает естественный импульс метаболизму, может помочь в потере веса и поддержит здоровье сердечно-сосудистой системы.
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