Назад в СССР: 15 неожиданных снимков легендарного фотографа Льва Шерстенникова

Перемена. СССР, Ленинград, 1970 год.

Неожиданные снимки легендарного фотографа Льва Шерстенникова.

1. «Один средь снегопада стою я на углу»

«Мы оба ждали, я у аптеки...», 1956 год.

2. Дети на прогулке

Из серии «Набережные Петербурга». СССР, Ленинград, 1957 год .

3. Прогулка по набережной вдоль реки

Снимок из серии «Набережные Петербурга», 1957 год.

4. Знаменитый мост Петербурга

Фотографии из серии «Мосты Петербурга», 1957 год.

5. Главная площадь Ленинграда

Вид на Дворцовую площадь. СССР , Ленинград, 1955 год.

6. Голуби на Дворцовой площади

В арке здания Главного штаба. СССР, Ленинград, 1955 год.

7. В роддоме Центрального района

День первый, 1964 год.

8. «Золото для крестьянина – зёрна пшеницы»

Богатый урожай, 1960-е годы.

9. «Колесо обозрения»

Чертово колесо. СССР, Ленинград, 1955 год.

10. Настоящий памятник архитектуры

Причудливые узоры Петербурга, 1957 год.

11. Недавно проложенные рельсы

Рельсы. СССР, Ленинград, 1956 год.

12. Ретро-трамвай

Трамвай. СССР, Ленинград, 1956 год.

13. «Ранняя весна»

Слякоть. СССР, Ленинград, 1956 год.

14. Рыбалка в непроточном канале

Рыбалка на канале Грибоедова , 1957 год.