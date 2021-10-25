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Назад в СССР: 15 неожиданных снимков легендарного фотографа Льва Шерстенникова


Перемена. СССР, Ленинград, 1970 год.

Перемена. СССР, Ленинград, 1970 год.

Лев Шерстенников родился в Уфе в 1938 году. Фотографировать он начал ещё в начальной школе. А уже когда был студентом Ленинградского института киноинженеров, то считал, что «присутствовать где-либо без фотоаппарата настолько бессмысленно, что лучше уж не присутствовать вообще». Фотографии Шерстенникова публиковались в журнале «Советское фото», снимал он для «Литературной газеты», для «Известий», почти полвека сотрудничал с журналом «Огонёк». В этом обзоре подборка фотографий советской эпохи Льва Шерстенникова.

Неожиданные снимки легендарного фотографа Льва Шерстенникова.

Неожиданные снимки легендарного фотографа Льва Шерстенникова.

 

1. «Один средь снегопада стою я на углу»


Назад в СССР: 15 неожиданных снимков легендарного фотографа Льва Шерстенникова

«Мы оба ждали, я у аптеки...», 1956 год.

 

2. Дети на прогулке


Из серии «Набережные Петербурга». СССР, Ленинград, 1957 год.

Из серии «Набережные Петербурга». СССР, Ленинград, 1957 год.

 

3. Прогулка по набережной вдоль реки


Снимок из серии «Набережные Петербурга», 1957 год.

Снимок из серии «Набережные Петербурга», 1957 год.

 

4. Знаменитый мост Петербурга


Фотографии из серии «Мосты Петербурга», 1957 год.

Фотографии из серии «Мосты Петербурга», 1957 год.

 

5. Главная площадь Ленинграда


Вид на Дворцовую площадь. СССР, Ленинград, 1955 год.

Вид на Дворцовую площадь. СССР, Ленинград, 1955 год.

 

6. Голуби на Дворцовой площади


В арке здания Главного штаба. СССР, Ленинград, 1955 год.

В арке здания Главного штаба. СССР, Ленинград, 1955 год.

 

7. В роддоме Центрального района


День первый, 1964 год.

День первый, 1964 год.

 

8. «Золото для крестьянина – зёрна пшеницы»


Богатый урожай, 1960-е годы.

Богатый урожай, 1960-е годы.

 

9. «Колесо обозрения»


Чертово колесо. СССР, Ленинград, 1955 год.

Чертово колесо. СССР, Ленинград, 1955 год.

 

10. Настоящий памятник архитектуры


Причудливые узоры Петербурга, 1957 год.

Причудливые узоры Петербурга, 1957 год.

 

11. Недавно проложенные рельсы


Рельсы. СССР, Ленинград, 1956 год.

Рельсы. СССР, Ленинград, 1956 год.

 

12. Ретро-трамвай


Трамвай. СССР, Ленинград, 1956 год.

Трамвай. СССР, Ленинград, 1956 год.

 

13. «Ранняя весна»


Слякоть. СССР, Ленинград, 1956 год.

Слякоть. СССР, Ленинград, 1956 год.

 

14. Рыбалка в непроточном канале


Рыбалка на канале Грибоедова, 1957 год.

Рыбалка на канале Грибоедова, 1957 год.

 

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Назад в СССР: 15 неожиданных снимков легендарного фотографа Льва Шерстенникова

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Назад в СССР: 15 неожиданных снимков легендарного фотографа Льва ШерстенниковаПодписаться на мой Instagram
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