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Для чего на бампере старых автомобилей устанавливали загадочные «усы»



Если начать рассматривать фотографии автомобилей из второй половины прошлого века, то рано или поздно на глаза наверняка попадется снимок авто, у которого на бампере видны какие-то загадочные «усы». На первый взгляд данный аксессуар напоминает антенну, которую установили в неожиданном месте. Самое время выяснить, что же это за приспособление такое и для чего оно было необходимо.

Вот такая штука. drive2.ru.

Вот такая штука. drive2.ru.

 

Совершенно ясно и очевидно, что загадочные «усы» на бампере автомобиля – это далеко не какие-то там антенны для радиоприемника. Едва ли сигнал лучше ловится у асфальта, чем над крышей. В таком случае, возникает логичный вопрос – чем же на самом деле является данный аксессуар. Не менее интересен и вопрос о том, не мешают ли данные «рога» во время езды. На самом деле все достаточно просто. Называется загадочным образом торчащее приспособление – карбфиллеры.
Есть у многих машин. khvorostin.com.

Есть у многих машин. khvorostin.com.

 

Карбфиллеры – это не антенны для приемника, не украшение и даже не предмет тюнинга. Если максимально упростить, то можно сказать, что это своеобразный парктроник. Аксессуар «показывает» насколько близко автомобиль подъехал к бордюру и необходим для того, чтобы не допустить ДТП по неосторожности.
Были и на советских авто. drive2.ru.

Были и на советских авто. drive2.ru.

 

Самое смешное в том, что карбфиллеры действительно можно называть усами! Все по тому, что в основе принципа их действия лежат-таки животные усы, а именно – кошачьи. Выглядят они как жесткие пружины. Благодаря им, автомобилист может почувствовать, когда машина начинает приближаться к бордюру без какого-либо вреда для своей «ласточки».
Это пружины. drive2.com.

Это пружины. drive2.com.

 

Само собой сегодня карбфиллеры больше не используются, лишь изредка появляясь на каких-нибудь антикварных или кастомных автомобилях. Следует признать, что даже в момент своей наибольшей популярности, работали они не очень-то хорошо. А потому действительно широкого распространения так и не получили.

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