Как быстро почистить ковёр

Почистить большие, тяжёлые ковры и паласы бывает трудно вручную. Но если вооружиться одним простым инструментом, то работа упрощается в разы, а её эффективность повышается.

Для этого вам понадобится обычный скребок для окон (стёкол).







Смочите ковёр водой. Сверху распределите любое моющее средство. Подойдёт даже кусковое хозяйственное мыло.







Затем скребком выбивайте грязь из ковра движениями в разные стороны. Затем ещё раз прополощите водой ковёр.







И подвесьте сушиться. Ковёр будет как новенький!







Подробнее о том, как почистить ковры с помощью скребка для окон (стёкол), смотрите в видео ниже:



