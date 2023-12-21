Почему роботы отнимут у вас работу, и что делать - паниковать или радоваться

Почему роботы отнимут у вас профессию.

История проблемы

Механизмы древних времен.







Переориентация экономики на экспорт шерсти повлекла за собой введение политики «огораживаний».

Работницы на текстильной фабрике, конец XVIII века.

Разрушители машин

Движение луддитов.

Первая Промышленная Революция в начале XVIII века.

Вторая волна

Вторая Промышленная Революция.

18 января 1886 года был выпущен первый автомобиль, изобретенный Карлом Бенцем.

Технологическая безработица

Очередь американских безработных во времена Великой депрессии.

Пессимизм

Первая полноценная ЭВМ в СССР БЭСМ-1.

Плохо ли это?

Кадр из к/ф «Я, робот» (2004).

Робот готовит еду.

Кадр из к/ф «Терминатор 2: Судный день» (1991).

Почему роботы отнимут у вас профессию.