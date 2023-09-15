Почтальон потратил 30 лет, чтобы из придорожных камешков создать настоящий дворец

«Идеальный дворец» Фердинанда Шеваля (Франция).

Удивительный замок создал простой почтальон (Отерив, Франция).

Фердинанд Шеваль – создатель самого оригинального дворца в мире.







Фердинанд Шеваль 20 лет собирал камни для создания дворца.

Свою мечту Фердинанд воплотил в фантастических формах замка.

«Идеальный дворец» создан из камней, стальной проволоки и цемента.

Обычный камень при дороге стал источником вдохновения.

Фантазия создателя безгранична.

Колонны «Идеального дворца» достигают 10 метров высоты.

В оформлении замка переплелись всевозможные культуры и стили.

Во дворце созданы индуистские и христианские храмы, а также мечеть.

Фасад «Идеального дворца».

Огромные каменные фигуры «Идеального дворца».

Оригинальная каменная лестница «Идеального дворца».

Необычный фасад «Идеального дворца».

Усыпальница на территории кладбища, созданная Фердинандом.

Каждый элемент продуман до мелочей.

Туристы со всего мира стремятся увидеть «Идеальный дворец».

«Идеальный замок» стал национальным достоянием Франции.