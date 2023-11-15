18 специфических запретов, которые существуют только в Северной Корее

Абсурдные запреты, действующие в Северной Корее.

1. Слушать зарубежную музыку

Запрещено слушать музыку зарубежных исполнителей.

2. Носить креативные прически

Запрет на необычные стрижки и покраски.

3. Выезжать на отдых за границу

Запрещено выезжать за границу.

4. Водить автомобиль

Запрещено водить машину.

5. Быть религиозным человеком

Запрет на религии.

6. Срывать плакаты

Запрещено срывать плакаты на улицах и в учреждениях.

7. Носить синие джинсы

Запрещено носить джинсы синего цвета.

8. Распивать алкогольные напитки

Запрещено распитие напитков в определенные дни.

9. Переезжать в столицу

Запрещено самовольно переезжать в столицу.

10. Пользоваться западной техникой

Запрещено использовать технику, привезенную с запада.

11. Смотреть фильмы для взрослых

Запрещено смотреть порнофильмы и эротические журналы.

12. Звонить за границу

Запрещено звонить за границу.

13. Смотреть зарубежные фильмы

Запрещено смотреть зарубежные шоу и фильмы.

14. Делать опечатки

Запрещено делать ошибки и опечатки в газетах и журналах.

15. Интернет и Wi-Fi

Интернет и Wi-Fi запрещен.

16. Бежать из тюрьмы

Строжайшее наказание за побег из тюрьмы.

17. Покупать жилье

Нельзя купить дом.

18. Тампоны и презервативы

Нельзя купить тампоны и презервативы.

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