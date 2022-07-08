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Секрет, с которым ваша выпечка всегда будет равномерно пропеченная, золотистая и никогда не подгорит

Некоторые хозяйки сталкиваются с тем, что их духовка по разным причинам выпекает неравномерно, что особенно неудобно и досадно в случае с выпечкой: низ блюда может подгореть, а середина еще не пропечься!

Особенно часто с такой сложностью сталкивается обладатели газовых плит. Однако есть одно крайне простое, но работающее решение этой проблемы. Для него вам потребуется обыкновенная алюминиевая фольга.

Секрет, с которым ваша выпечка всегда будет равномерно пропеченная, золотистая и никогда не подгорит

Решетку вынимаем из духовки и полностью оборачиваем ее фольгой — вот и все, что вам необходимо сделать.

Секрет, с которым ваша выпечка всегда будет равномерно пропеченная, золотистая и никогда не подгорит

Обернутую решетку размещаем на нижнем ярусе духовки, на ярусе выше — противень с блюдом. Выпекаем.

Секрет, с которым ваша выпечка всегда будет равномерно пропеченная, золотистая и никогда не подгорит

Вот и все, с этой хитростью выпечка получается равномерно пропеченной и золотистой и сверху, и снизу.

Секрет, с которым ваша выпечка всегда будет равномерно пропеченная, золотистая и никогда не подгорит

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как использовать фольгу в духовке для равномерно готовой золотистой выпечки без пригорания.




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