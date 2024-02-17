8 блюд на скорую руку, которые можно приготовить за полчаса

Как быть и что делать, если ежедневная готовка занимает уйму времени, а жить на полуфабрикатах – не выход? Однозначно, стоит обратить внимание на рецепты вкуснейших блюд, которые можно приготовить всего лишь за тридцать минут. И это вам не просто салат на скорую руку, а и сытный суп, выпечка и даже мясо.
1. Грибной суп-пюре
Диетический суп на скорую руку. \ Фото: 1000.menu.
Грибной суп-пюре - ещё один фаворит среди рецептов на скорую руку. Это блюдо идеально подойдёт для людей, которые ведут здоровый образ жизни, а также для тех, кто попросту решил перекусить, не нагружая организм тяжёлой пищей.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 300 г;
• Кабачки среднего размера - 1 шт;
• Соль и перец по вкусу;
• Свежая зелень по вкусу.
Грибной суп-пюре. \ Фото: ideireceptov.ru.
Способ приготовления:
• Кабачок очистить (но если он молодой, то кожицу можно и не снимать) и нарезать мелким кубиком;
• Грибы вымыть и также нарезать небольшими кубиками;
• Отправить в кастрюлю вместе с кабачком;
• Посолить, поперчить;
• Варить до полной готовности;
• Содержимое кастрюли отправить в блендер;
• Перебить до состояния пюре;
• Украсить свежей зеленью;
• Подавать с гренками, сухариками или с хлебом;
• По желанию сверху можно добавить ложку сметаны.
2. Салат с курицей и сухариками
Салат с курицей и сухариками. \ Фото: 1000.menu.
Ещё одно простое в приготовлении блюдо, которое запросто можно съесть как на завтрак, так и на обед, и даже на ужин. А при желании, его и вовсе можно взять с собой на работу в качестве перекуса.
Ингредиенты:
• Салат айсберг - 1 кочан;
• Куриное филе - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 3 ст.л;
• Батон (или любой другой хлеб) - 3 ломтика;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Сыр - 50 г;
• Майонез - 2 ст.л.
Салат Цезарь. \ Фото: vkusnoye-myaso.ru.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать равномерными кусочками (кубиками или соломкой);
• После кусочки филе обжарить на сковороде на масле до готовности;
• В другой сковороде разогреть масло;
• Добавить в него пропущенный через пресс чеснок (можно измельчить ножом);
• С хлебных ломтиков срезать корочку;
• Мякушку нарезать равномерными кубиками или соломкой;
• И обжарить на масле с чесноком;
• Салат айсберг нарвать руками;
• Сверху выложить кусочки обжаренной курицы;
• Сухарики натереть сыром;
• Выложить поверх курицы;
• Заправить майонезом;
• Слегка перемешать;
• Перед подачей украсить разрезанными на половинки помидорами черри.
3. Салат с копчёной колбасой
Салат с копчёной колбасой. \ Фото: 1000.menu.
Если вы устали от бутербродов, тогда этот салат станет прекрасной альтернативой приевшемуся блюду. К тому же, им можно не только перекусить в любое удобное время, а и заменить полноценный завтрак, обед или ужин.
Ингредиенты:
• Копчёная колбаса - 200г;
• Капуста - ½ небольшого кочана;
• Помидоры большие - 2 шт;
• Консервированный зелёный горошек - 1 банка;
• Майонез - 4 ст.л.
Салат с копчёной колбасой и капустой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Капусту нашинковать;
• Колбасу и помидоры нарезать соломкой;
• Добавить горошек;
• Поперчить;
• Заправить майонезом;
• И, хорошенько, перемешав, подавать к столу.
4. Суп с чечевицей и копчёностями
Суп с чечевицей. \ Фото: google.ru.
Зачастую, чтобы приготовить суп, необходимо потратить пару часов. Но есть более простой способ, который замёт всего полчаса вашего драгоценного времени.
Ингредиенты:
• Копчёности (курица, грудинка, рёбрышки, колбаса) - 200 г;
• Чечевица для супа - 200 г;
• ½ моркови;
• ½ луковицы;
• Масло растительное - 1 ст.л.
Суп на скорую руку. \ Фото: multivarenie.ru.
Способ приготовления:
• В кастрюлю выложить чечевицу и копчёности (если это рёбра - мякоть стоит отделить от костей);
• Залить водой и отправить на огонь;
• Морковь натереть на мелкую тёрку;
• Лук измельчить и обжарить до золотистой корочки;
• После к луку добавить морковь;
• Жарить до румяности;
• Как только чечевица станет мягкой - к ней стоит добавить обжаренный лук и морковь;
• Прокипятить ещё несколько минут;
• И подавать к столу со свежим хлебом (или гренками, а также по желанию с мелко рубленной зеленью).
5. Салат с тунцом и фасолью
Салат с тунцом. \ Фото: google.com.ua.
Вам потребуется всего лишь несколько минут, чтобы приготовить этот нежный и сытный салат, который с лёгкостью насытит организм, подарив заряд бодрости и энергии на целый день.
Ингредиенты:
• Консервированный тунец в собственном соку - 1 банка;
• Консервированная фасоль - 1 банка;
• Крупные солёные огурцы - 2 шт;
• Крупные свежие огурцы - 1 шт;
• ½ луковицы;
• Уксус - 1 ст.л;
• Растительное масло - 2 ст.л.
Вкусно, быстро и сытно. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Обдать кипятком;
• Залить разбавленным уксусом;
• Отставить в сторону и оставить мариноваться;
• Фасоль достать из банки;
• Слить воду и отправить в миску;
• Огурцы нарезать тонкими кружками;
• Тунец размять вилкой;
• Отправить к фасоли;
• Добавить промаринованный лук;
• Поперчить;
• Заправить маслом;
• Перемешать и подавать к столу, украсив свежей зеленью (по желанию).
6. Куриное филе с цветной капустой и ананасами
Куриное филе с овощами. \ Фото: multivarenie.ru.
Куриное филе с овощами запросто может быть как самостоятельным блюдом, так и вариантом подачи с гарниром (рис, спагетти, отварной картофель).
Ингредиенты:
• Куриное филе - 2 шт;
• Консервированные ананасы - 3 кольца (или третья часть банки ананасов кусочками);
• Соцветия цветной капусты (или брокколи) - 400 г;
• Оливковое масло - 2 ст.л.
Восхитительное куриное филе с брокколи. \ Фото: multivarenie.ru.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать равномерными небольшими кусочками;
• Обжарить на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки;
• Ананасы нарезать кубиками;
• Брокколи разобрать на равномерные небольшие соцветия;
• Отправить в сковороду к курице;
• Помешивая, довести блюдо до готовности.
7. Рулет с вареньем
Бисквитный рулет с вареньем. \ Фото: vilkin.pro.
А для тех, кто не представляет своей жизни без сладкого, но при этом устал от магазинных тортиков и печенья, стоит обратить внимание на рулет с вареньем, который можно приготовить меньше чем за полчаса.
Ингредиенты:
• Мука - 3 ст.л;
• Яйца - 3 шт;
• Сахар - 3 ст.л;
• Варенье - 150 г.
Рулет с вареньем. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать яйца, муку и сахар;
• Полученную смесь вылить на застланный пергаментом противень и разровнять ложкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут;
• Готовое тесто вместе с бумагой переложить на полотенце;
• И аккуратно скатать в рулет;
• Удалить бумагу и дать тесту остыть;
• После аккуратно раскатать тесто обратно;
• Смазать вареньем;
• И завернуть обратно.
8. Слойки с ягодами
Слойки с ягодами. \ Фото: youtube.com.
Слойки с ягодами – прекрасный вариант порадовать себя и близких вкусняшками, приготовленными за считанные минуты. А поможет в этом заранее купленное в магазине слоённое тесто.
• Слоёное тесто (магазинное) - 300 г;
• Сахар - 1 ст.л;
• Крахмал - 1 ст.л;
• Ягоды - 1 стакан.
Ягодные слойки. \ Фото: wallpapers.99px.ru.
Способ приготовления:
• Тесто слегка раскатать;
• После разрезать на равномерные квадраты;
• Ягоды выложить в сотейник;
• Добавить сахар и крахмал;
• Нагреть, и, аккуратно помешивая, довести до полного растворения сахара;
• На каждом кусочке теста сформировать небольшие бортики по краю;
• В середину выложить по ложке ягод;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут;
• При желании перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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