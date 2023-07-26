Самые холодные и самые жаркие населенные пункты Земли

В зимние месяцы, когда все северное полушарие планеты покрыто снежным одеялом, трудно представить, что кто-то может желать жить в условиях таких низких температур. Тем не менее, люди всегда отличались своими адаптационными способностями и за долгие тысячелетия своего существования сумели заселить одни из самых экстремальных и негостеприимных регионов планеты: от раскаленного жара пустыни Сонора до морозного севера России, Гренландии и Канады. Ниже вы можете лично увидеть, с какими климатическими условиями человеку иногда приходится бороться.
Самые жаркие места
Афины, Греция: +48 градусов Цельсия
Столица и крупнейший город в Греции, Афины – один из самых жарких городов планеты. Несмотря на этот факт, он входит в число древнейших городов, и, между прочим, именно здесь зародилась демократия. Температурный рекорд Афин составил 48 градусов по шкале Цельсия, зарегистрированный в 1977 году. К тому же, в 70-х годах Афины страдали от сильнейшего смога, который лишь усугублял жару в городе. Меры по защите окружающей среды помогли Афинам уменьшить уровень смога, но он все еще довольно сильно ощущается в самые жаркие дни лета.
Катенануова, Сицилия: +48,5 градусов Цельсия
Средиземноморский климат острова Сицилия славится мягкими зимами и продолжительным, жарким и сухим летом. Летом этот остров – довольно экстремальное местечко. Температура воздуха погожим летним днем здесь может достигать 40 градусов Цельсия. В 1999 году в местечке Катенануова был зарегистрирован местный температурный рекорд, когда столбик термометра показал 48,5 градусов Цельсия.
Джидда: +49 градусов по Цельсию
Еще один крупный город и, по совокупности, одно из самых жарких мест на Земле – город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии. Лето здесь обычно долгое, жаркое и засушливое, а зима куда теплее, чем в других регионах страны. Летом температура здесь обычно держится на уровне 43 градусов по Цельсию, а рекордный показатель, равный 49 градусам Цельсия, был зарегистрирован в 1961 году. Несмотря на такую сильную жару, эта область на протяжении тысячелетий была процветающим краем. Город Джидда изначально был рыбацким поселком, основанным в 522 году до нашей эры.
Кордова, Аргентина: +50 градусов по Цельсию
В том, что в пустынных областях царят повышенные температуры, нет ничего удивительного, но город Кордова в Аргентине расположен в субтропиках, где большую часть времени климат отличается особой мягкостью. Тем не менее, иногда с предгорья Сьерра-Чикас на город опускаются потоки раскаленного воздуха, которые дни напролет удерживает столбики термометров на отметке 38 градусов Цельсия. Более того, со временем этот жар продолжает накапливаться, и воздух иногда прогревается до 50 градусов Цельсия.
Однадатта, Южная Австралия: +50 градусов по Цельсию
Небольшой городок Однадатта, расположенный в Южной Австралии, славится местным ранчо, где выращивают крупный рогатый скот. Это место расположено неподалеку от засушливой пустыни, а рекордная температура здесь достигает 50 градусов по Цельсию. Помимо зноя, это одно из самых засушливых мест в Австралии, где за год выпадает всего 174 мм осадков.
Раджастхан, Индия: +50,6 градусов по Цельсию
Штат Раджастхан, расположенный в северной части Индии, находится посреди пустыни Тар. Судя по руинам, оставшимся еще со времен древнейших цивилизаций, это место, несмотря на жаркий климат, было населено людьми на протяжении многих тысячелетий. В 1956 году в поселении Анвар, расположенном в Раджастхане, была зарегистрирована рекордная температура во всей Индии, когда столбики термометров поднялись на отметку в 50.6 градусов Цельсия.
Пустыня Сонора, Соединенные Штаты и Мексика: +52 градуса по Цельсию
Пустыня Сонора простирается с юго-запада США до северо-запада Мексики. Летом эта пустыня превращается в настоящее пекло. Один из самых жарких дней в регионе был зарегистрирован в 1966 году, когда столбик термометра в пустыне Сонора в Мексике достиг отметки в 52 градуса по Цельсию. Несмотря на такие высокие температуры, пустыня долгое время служила домом для индейских племен, обитавших на территориях современной Аризоны, Калифорнии и Мексики.
Сулайбия, Кувейт: +53,6 градуса по Цельсию
Расположенная на побережье Персидского залива, область в Кувейте под названием Сулайбия занимает третье место в мире по самой высокой зарегистрированной температуре воздуха. Столбики термометра здесь иногда достигают 53,6 градусов Цельсия, что не удивительно, поскольку Кувейт – жаркая страна, расположенная в центре засушливой пустыни. Лето здесь жаркое и сухое, а зима короткая и теплая. В летние месяцы даже в тени температура воздуха здесь с легкостью достигает 50 градусов Цельсия.
Кебили, Тунис: +55 градусов по Цельсию
Город Кебили в Тунисе занимает второе место в мире по самой высокой зарегистрированной температуре воздуха на планете: в 1931 году воздух здесь прогрелся до 55 градусов Цельсия. Расположенный на юге Туниса, Кебили является местным оазисом и историческим городком. Несмотря на столь жаркий климат, люди здесь проживали почти 200 000 лет.
Долина Смерти, Калифорния: +56,7 градусов по Цельсию
Долина Смерти – самое жаркое место на Земле. Здесь был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, составивший 56,7 градусов Цельсия. Температура была зарегистрирована на ранчо Фернес-Крик в 1913 году. Эта пустынная местность расположена в пустыне Мохаве в Калифорнии, которая славится сухим и жарким климатом. Фернес-Крик, на протяжении всего времени своего существования, регулярно подвергается воздействию экстремальных температур. Это обусловлено тем, что долина почти полностью лишена растительности и окружена горами, что позволяет солнечному жару легко проникать сюда и накапливаться, отражаясь от гор. Но такие высокие температуры не помешали местным жителям, 500 из которых все еще проживают в этом негостеприимном уголке планеты.
Самые холодные места
Норвегия: -50 градусов по Цельсию
Норвегия – скандинавская страна с довольно холодными полярными зимами. Здесь есть небольшой шахтерский городок под названием Рёрус с населением в 5000 человек, который славится своими низкими температурами. Довольно часто здесь можно ощутить на себе температуру в -50 градусов Цельсия. В среднем же, зимняя температура его округи составляет -40 градусов Цельсия.
Драс, Индия: -50 градусов по Цельсию
Индия обычно ассоциируется с теплыми тропиками, но в реальности все не совсем так. В индийском округе Каргил находится город Драс, который, по сути, является одним из самых холодных мест планеты. Причиной столь низких температур является высота, на которой он расположен. Средняя минимальная температура зимой здесь составляет -22 градуса Цельсия, в то время как минимальная зарегистрированная температура за все время здесь составила -50 градусов по Цельсию.
Лапландия, Финляндия: -51,5 градусов по Цельсию
Лапландия является одним из самых холодных регионов в мире. В общине Киттиля в Лапландии в 1999 году была зарегистрирована самая низкая температура региона, которая составила -51,5 градусов Цельсия. Несмотря на столь суровые зимы, Киттиля может похвастаться населением в 6000 человек и массой местных достопримечательностей и мест отдыха, будучи популярным лыжным курортом Финляндии.
Швеция: -52,6 градусов по Цельсию
Хотя большая часть Швеции обладает умеренным климатом, ее северные районы расположены на довольно больших высотах сравнительно с уровнем моря и находятся под влиянием субарктического климата, что отражается на чрезвычайно низких температурах зимой. Самая низкая зарегистрированная температура за всю историю в Швеции составляет -52,6 градусов Цельсия. Несмотря на столь суровый климат, северные регионы Швеции также пользуются популярностью у туристов.
Риверсайд, штат Вайоминг: -54,4 градуса по Цельсию
Риверсайд является одним из самых холодных населенных пунктов в континентальной части Соединенных Штатов. В 1933 году здесь была зарегистрирована температура -54,4 градуса Цельсия. Нет ничего удивительного, что здесь проживает лишь 52 человека.
Аляска: -62 градуса по Цельсию
Проспект-Крик, штат Аляска является одним из самых холодных мест в Соединенных Штатах и в мире. Местный рекорд был зафиксирован в 1971 году, когда столбик термометра опустился до отметки -62 градуса Цельсия. Это поселение было основано из числа тех людей, кто работал над постройкой трансаляскинского нефтепровода.
Канада: -63 градуса по Цельсию
Как и Россия, территория Канады простирается до самой Арктики, так что нет ничего удивительного в том, что именно здесь были зарегистрированы одни из самых холодных температур в мире. Согласно официальным записям, в 1947 году в поселке Снэг на Юконе была зарегистрирована температура -63 градуса Цельсия.
Гренландия: -66,1 градус по Цельсию
Гренландия обладает арктическим климатом и соответствующими температурными рамками. Как правило, даже в теплые летние дни температура здесь редко когда поднимается выше 10 градусов по Цельсию. Благодаря фьордам, присутствующим в некоторых регионах острова, температура там может быть немного теплее, чем в остальной части страны, тем не менее, в целом, это довольно холодная страна. Местный абсолютный температурный минимум был зарегистрирован в 1954 году, когда столбики термометров опустились до отметки -66,1 градус Цельсия.
Россия, Верхоянск и Оймякон: -67,8 и -69,8 градусов по Цельсию
Город Верхоянск, Россия, расположен неподалеку от Полярного круга, благодаря чему и стал одним из самых холодных мест на планете наряду с еще одним российским поселением под названием Оймякон. В 1892 году в Верхоянске была зарегистрирована рекордная температура, составившая -69,8 градусов Цельсия. В то же время, на Оймяконе была зарегистрирована температура -67,8 градусов Цельсия. Этот регион не отличается особым климатическим дружелюбием по отношению к людям, и был заселен, в основном, в результате массовых ссылок в начале 20-го века.
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