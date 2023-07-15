Лица знаменитых актрис и певиц после стандартных пластических операций

Так изменилось бы лицо известной актрисы Анджелины Джоли (Angelina Jolie), если бы она сделала несколько пластических операций.

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)

Так изменилась бы внешность известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), если бы она прибегла к услугам пластического хирурга.

Эмма Уотсон (Emma Watson)

Так после пластических операций выглядела бы Эмма Уотсон (Emma Watson) - актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.

Бейонсе (Beyonce)

Так выглядело бы лицо известной американской певицы Бейонсе (Beyonce), если бы она легла под нож пластического хирурга.

Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Так могла бы измениться внешность американской певицы и актрисы Тейлор Свифт (Taylor Swift), если бы она сделала несколько пластических операций.

Хэлли Берри (Halle Berry)

Так после услуг пластического хирурга изменилось бы лицо американской киноактрисы Хэлли Берри (Halle Berry).

Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence)

Вот как после пластических операций выглядела бы американская актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence).

Рианна (Rihanna)

Так после пластических операций изменилось бы лицо известной певицы Рианны (Rihanna).

Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson)

Так изменилось бы лицо известной американской актрисы Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), если бы над ее внешностью поработал пластический хирург.

Шакира (Shakira)

Если бы известная певица Шакира (Shakira) сделала несколько пластических операций, её лицо выглядело бы так.

Джоди Фостер (Jodie Foster)

Так после пластических операций выглядело бы лицо Джоди Фостер (Jodie Foster) - актрисы, сыгравшей главную роль в фильме «Молчание ягнят».