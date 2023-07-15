Лица знаменитых актрис и певиц после стандартных пластических операций

Так изменилось бы лицо известной актрисы Анджелины Джоли (Angelina Jolie), если бы она сделала несколько пластических операций.
Фотограф из Ливана решила показать миру, что самые распространенные пластические операции делают всех людей одинаковыми. Она взяла несколько фотографий самых популярных звезд и отредактировала их с помощью программы "Photoshop". Выяснилось, что если бы все эти женщины легли под нож пластического хирурга, от их естественной красоты не осталось бы практически ничего.
28-летняя фотограф из Ливана Абир Хабиб (Abir Habib) создала фотопроект, который демонстрирует насколько стандартно и невыразительно выглядят люди, одержимые идеей изменить свою внешность. Абир считает, что сложившиеся в обществе стереотипы красоты не соответствуют действительности, ведь люди прекрасны, такими, какими они родились. А стандартные пластические операции лишают представительниц прекрасного пола "изюминки" и делают всех женщин похожими друг на друга. Чтобы доказать это, фотограф "отфотошопила" несколько снимков известных певиц и актрис. Очевидно, что "пластика" уступает природной красоте каждой из них.
Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)
Так изменилась бы внешность известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), если бы она прибегла к услугам пластического хирурга.
Кстати, Джей Ло поражает не только своей естественной красотой, но и шикарной фигурой, ведь в 45 лет известная певица, актриса и мама двоих детей может позволить себе выходить на публику в очень откровенных нарядах - так называемых «голых» платьях.
Эмма Уотсон (Emma Watson)
Так после пластических операций выглядела бы Эмма Уотсон (Emma Watson) - актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.
Бейонсе (Beyonce)
Так выглядело бы лицо известной американской певицы Бейонсе (Beyonce), если бы она легла под нож пластического хирурга.
Тейлор Свифт (Taylor Swift)
Так могла бы измениться внешность американской певицы и актрисы Тейлор Свифт (Taylor Swift), если бы она сделала несколько пластических операций.
Хэлли Берри (Halle Berry)
Так после услуг пластического хирурга изменилось бы лицо американской киноактрисы Хэлли Берри (Halle Berry).
Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence)
Вот как после пластических операций выглядела бы американская актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence).
Рианна (Rihanna)
Так после пластических операций изменилось бы лицо известной певицы Рианны (Rihanna).
Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson)
Так изменилось бы лицо известной американской актрисы Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), если бы над ее внешностью поработал пластический хирург.
Шакира (Shakira)
Если бы известная певица Шакира (Shakira) сделала несколько пластических операций, её лицо выглядело бы так.
Джоди Фостер (Jodie Foster)
Так после пластических операций выглядело бы лицо Джоди Фостер (Jodie Foster) - актрисы, сыгравшей главную роль в фильме «Молчание ягнят».
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