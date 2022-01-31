Как из обычного шприца сделать устройство, необходимое в каждом доме

Очень полезная вещь из простого шприца.
Уже одно только слово «шприц» вряд ли вызывает хоть у кого-то приятные ассоциации. Так и переносишься в детство и чувствуешь суровые руки тёти-медсестры, которая сейчас как вколет… Но медицинскому шприцу можно найти и вполне безобидное, мирное применение. Например, сделать из него очень полезную вещь, которая точно пригодится в каждом доме. Просто и находчиво!
Не только медицинский шприц.
Время от времени шприц необходим каждому человеку. А ещё, как оказалось, овощам и фруктам. Звучит странно? Дочитайте до конца и убедитесь сами. Сложно сказать, кто придумал это устройство, но оно точно пригодится каждому!
Нужен обычный шприц без иглы.
Возьмите обыкновенный шприц из домашней аптечки.
Извлекаем поршень.
Достаньте шток (поршень), чтобы остался только пластиковый цилиндр. Оно-то нам и нужен.
Канцелярским ножом срежьте «носик» шприца.
Берите канцелярский нож и аккуратно срезайте головку шприца. Результат не подтачивайте: чем острее получатся края среза, тем даже лучше. Сейчас поймёте, почему.
Приложите шприц к черенку и надавите.
А теперь самое интересное. Возьмите яблоко, к черенку приложите готовое «устройство» из шприца (срезом к фрукту) и надавите на него, слегка прокручивая.
Никаких косточек!
Вуаля! Никаких косточек и «хвостиков» – вся сердцевина яблока оказалась в пластиковом цилиндре. И это без ножа и особых усилий. Теперь можно порезать фрукт дольками и подавать к столу или упаковать школьный обед капризным малышам. Это же устройство поможет быстро удалить косточки также из других овощей и фруктов.
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