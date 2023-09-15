Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Художница Ли Прайс – открытие нашего времени. В своей серии гиперреалистичных картин американская художница сосредоточилась на зависимости некоторых женщин от еды, в которой они видят единственный источник удовольствия и используют для снятия стресса. Глядя на эти картины, зритель словно подглядывает за женщинами, которые наслаждаются вкусными и запретными плодами.



Картины художницы удивляют реалистичностью.







Многие женщины могут обнаружить себя на этих картинах.







Для женщины вопрос еды всегда важен. Наслаждаться едой мешают мысли о здоровье, фигуре. Чаще всего подобные мысли о вреде вкусной пищи доводит женщину до чувства вины и жалости к самой себе, что приводит к еще большему поеданию сладостей и других вредных продуктов в огромном количестве.







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