Художница Ли Прайс – открытие нашего времени. В своей серии гиперреалистичных картин американская художница сосредоточилась на зависимости некоторых женщин от еды, в которой они видят единственный источник удовольствия и используют для снятия стресса. Глядя на эти картины, зритель словно подглядывает за женщинами, которые наслаждаются вкусными и запретными плодами.
Картины художницы удивляют реалистичностью.
Многие женщины могут обнаружить себя на этих картинах.
Для женщины вопрос еды всегда важен. Наслаждаться едой мешают мысли о здоровье, фигуре. Чаще всего подобные мысли о вреде вкусной пищи доводит женщину до чувства вины и жалости к самой себе, что приводит к еще большему поеданию сладостей и других вредных продуктов в огромном количестве.
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Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин
Художница Ли Прайс – открытие нашего времени. В своей серии гиперреалистичных картин американская художница сосредоточилась на зависимости некоторых женщин от еды, в которой они видят единственный источник удовольствия и используют для снятия стресса. Глядя на эти картины, зритель словно подглядывает за женщинами, которые наслаждаются вкусными и запретными плодами.
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