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Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Художница Ли Прайс – открытие нашего времени. В своей серии гиперреалистичных картин американская художница сосредоточилась на зависимости некоторых женщин от еды, в которой они видят единственный источник удовольствия и используют для снятия стресса. Глядя на эти картины, зритель словно подглядывает за женщинами, которые наслаждаются вкусными и запретными плодами.

Картины художницы удивляют реалистичностью.

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Многие женщины могут обнаружить себя на этих картинах.

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Для женщины вопрос еды всегда важен. Наслаждаться едой мешают мысли о здоровье, фигуре. Чаще всего подобные мысли о вреде вкусной пищи доводит женщину до чувства вины и жалости к самой себе, что приводит к еще большему поеданию сладостей и других вредных продуктов в огромном количестве.

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

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Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

Зависимость от еды в серии гиперреалистичных картин

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