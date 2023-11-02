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Самые интересные современные книги для детского досуга

Таблетка от подростковой ипохондрии, бульдог от Садальского, пситтакозавры в Кемеровской области, акулы в районе Садового кольца и другие книжные герои, узнавать про которых не только страшно, но и страшно интересно

Перед вами самые познавательные из самых интересных произведений детской литературы, которые пригодятся и взрослым.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Камиль Готье «Переполох в Египте. Кто готовит заговор?»


Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017 год

Возраст: от 5 лет

Дети лучше всего учатся в игре. И вот отличный пример. Открываете книгу, в которой правителю Египта — фараону Рамсесу II — угрожает смертельная опасность. Если с ним что-нибудь случится, вся страна погрузится в пучину бед. Помочь ему может только читатель. И на протяжении 47 страниц юному читателю придется собирать улики, искать подозреваемых, расшифровывать секретные послания и разбираться в иероглифах, проходить лабиринты. А параллельно, конечно, изучать историю и мифологию Древнего Египта.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Джанкарло Аскари, Пиа Валентинис. «Еда! Какие чувства она вызывает»


Издательство «Пешком в историю», 2017 год

Возраст: от 7 лет

Путеводитель по увлекательному миру еды для школьников, созданный дуэтом двух современных художников. Книга рассказывает о том, как получать от еды не только калории, но и удовольствие, как научиться распознавать весь диапазон ощущений от органов чувств – пробовать еду не только на вкус, но и рассматривать, трогать и даже слушать ее. Не обойдется и без экскурса в историю – дети узнают, что макароны изобрели в IX веке арабы, а первые отбивные приготовили монгольские кочевники и откуда в Европу завезли кофе, какао, помидоры и специи. Особо любознательные смогут провести собственные эксперименты – попробовать обойтись за столом без ножа и вилки и узнать, есть ли способы сохранить продукты свежими без холодильника.

Самые интересные современные книги для детского досуга

«Детская литература. Антология»


Издательство «ОГИ», 2017 год

Возраст: от 3 лет

Современные дети много путешествуют по всему миру, но о реальных масштабах собственной страны знают зачастую только понаслышке. Издательство «ОГИ» выпустило отличную альтернативу скучным географическим атласам – уникальный сборник-путеводитель по современной детской поэзии, сказкам и прозе народов России. Все произведения переведены с 54 национальных языков и рассказывают живые истории от Москвы до самых до окраин. Абазинский, бурятский, кольско-саамский, удмуртский, шорский – каждый раздел снабжен краткой справкой про язык и численность народа, на нем разговаривающего. Колыбельные, скороговорки, шуточные стихи и потешки, рассказы о природе, сказки о героях – сборник наверняка будет интересен не только детям, но и взрослым.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Тамара Михеева «Островитяне»


Издательство «КомпасГид», 2017 год

Возраст: от 12 лет

В «КомпасГиде» только что вышла новая повесть для подростков, написанная Тамарой Михеевой («Асино лето», «Легкие горы» и «Дети дельфинов»). Книга для подростков, у которых сейчас как раз тот самый возраст, когда кажется, что мир скукожился до размеров необитаемого острова и тебя никто не понимает в твоем одиночестве. Главные герои – Руслан и Лиза, которые каждое лето приезжают на каникулы в деревню. Знакомство на берегу речки оборачивается лихо закрученным сюжетом и историей первой трепетной любви (саспенс со счастливым концом), а события описываются от лица обоих героев одновременно, которые будто бы ведут дневники. Книга может стать не только увлекательным дачным чтением, но и волшебной таблеткой от подросткового сплина.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Анна Анисимова «Я читаю сам! Горошек круглый год»


Издательство Clever, 2017 год

Возраст: от 2 лет

По-настоящему летняя книжка для первого самостоятельного чтения и, конечно, слушания, тем более, что главного героя любят все дети – это Горошек. Короткие рассказы со смешными рисунками про то, как Горошек вначале играет в прятки с зимой, потом слышит запах весны и встречает лето. И вот уж когда можно разгуляться — побегать наперегонки с Тополёнком, подружиться в Кисой-Тракторисой, увидеть Жука на велосипеде и познакомиться с большим Щекотавром. Юным натуралистам, особенно когда за окном погода не самая летняя, будет интересно узнать, почему Тополенок носит свитера, почему лето, как улитка, втягивается в раковину, и зачем нужно иногда разговаривать с деревьями.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Петр Соха «Пчелы»


Издательство «Самокат», 2017 год

Возраст: от 4 лет

Настоящая современная энциклопедия для детей, наверное, должна выглядеть именно так. Чтобы были интересные иллюстрации и инфографика, забавные и серьезные факты, полезная информация и важные вопросы.

Так, в книге «Пчелы» обсуждается экология и развитие экосистем. «Пчёлы» — книга-картинка польского художника-иллюстратора Петра Сохи, которую он создал вместе с ученым-биологом Войцехом Грайковским. На 30 больших разворотах с иллюстрациями (размер книги внушительный – как бумага А3) рассказывается и о жизни насекомых, и о людях (об Александре Македонском и Наполеоне, например), и о природе, и о сотнях видах меда, конечно. Поэтому если вдруг выдастся теплый день, можно собраться на пикник, взять с собой книгу и под жужжание насекомых провести несколько часов, не отрываясь от чтения.

Самые интересные современные книги для детского досуга

«AnimalBooks. Занимательная зоология»


Издательство «Альпина Паблишер», 2017 год

Возраст: от 3 лет

Целая серия, придуманная Георгией Гупало, издают которую «Альпина Паблишер» вместе с Московским зоопарком. Каждая книга – рассказ о животном от известного человека. Так, Сергей Юрский, например, написал про кота, Дмитрий Быков – про вомбата, Андрей Макаревич – про змею, а Татьяна Лазарева рассказывает про малую панду, Станислав Садальский – про английского бульдога, таких звезд и животных в проекте уже более 20, а к осени ожидаются и новые.

Но пусть звездные авторы и не профессиональные биологи, зато вместе с научными редакторами и учеными у них получаются забавные истории про животных с таким количеством интересных фактов, что ребенок обязательно подружится со слоном или пандой и сможет легко водить экскурсии по зоопаркам в любом городе мира. Например, наверняка запомнит, что Малые панды общаются друг с другом не только звуками, но и жестами: покачивают головой, хвостом, принимают разные позы. А спать любят, свесив с ветки лапы и высунув язык.

От книги к книге меняются не только авторы, но и художники, и рассматривать интересные иллюстрации – отдельное удовольствие.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Антон Нелихов «Древние чудовища России»


Издательство МИФ, 2017 год

Возраст: от 5 лет

370 млн лет назад, когда только образовались суперконтиненты Гондвана и Лавруссия, на территории Орловской области плавали девонские рыбы. 350 млн лет назад в Калужской области были мангровые леса в корнях деревьев которых ползали крохотные трилобиты, а 130 млн лет назад в жаркой Кемеровской области жили большие ящеры-попугаи – пситтакозавры. Изучать географию страны по истории древних животных оказывается очень увлекательно. Гигантские моллюски и причудливые родственницы акул плавали примерно в районе Садового кольца, где сейчас планируется реновация Москвы.

Научный журналист Антон Нелихов и известный палеонималист Андрей Атучин создали книгу, больше похожую на фотоальбом, настолько реалистичны все факты и иллюстрации. Впрочем, несмотря на реалистичность, даже пятилетнему читателю будет не страшно, а страшно интересно.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Юрий Владимиров «Давайте устроим оркестр!»


Издательство ДЕТГИЗ

Возраст: от 3 лет

Новый сборник остроумных стихов классика детской литературы Юрия Владимирова с иллюстрациями Юлии Богатовой – отличный пример того, как увлекательно можно играть не только с мячом и конструктором, но и со словом. Известному «обэриуту» было запрещено публиковать свои произведения для взрослых, поэтому он, по совету Маршака, начал писать стихи для детей. Так появились «Ниночкины покупки», «Оркестр», «Евсей» – все эти знаменитые стихотворения Владимирова читаются очень ритмично и весело «отскакивая», будто галька, запущенная умелой рукой по морской глади.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Нина Э.Грёнтведт «Привет, это я! Суперлето»


Издательство «КомпасГид», 2017 год

Возраст: от 9 лет

Новая, уже третья книга норвежской писательницы Нины Элизабет Грёнтведт для подростков. Третий дневник главной героини Оды посвящен удивительному лету, которое случилось в ее жизни незадолго до тринадцатого дня рождения.

Она любит подтрунивать над младшей сестрой Эрле, откровенно делится своими переживаниями с толстой тетрадью, путаясь в чувствах и словах. Слов и событий в дневнике очень много – Ода закончила очередной учебный год, побывала в летнем лагере и параллельно обсуждает с собой и подружками сложные отношения c девушками и парнями. Есть ли темы важнее для девочки в 13 лет?

Хорошо написанная книга — отличный учебник для подростков о том, как можно учиться говорить о своих чувствах, как можно разбирать смешные и нелепые ситуации и находить из них выход.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Филип Арба «Ворчуны за бортом!» и «Ворчуны в беде»


Издательство Clever, 2017 год

Возраст: от 6 до 13 лет

У умного воспитанного мальчика по имени Лучик очень странные родители – мистер и миссис Ворчун. Но не такие уж они ворчуны, а простые, открытые и чудаковатые родители, у которых почему-то всегда все идет наперекосяк и попадают в передряги. Но зато все их приключения обычно вызывают у детей столько смеха, что ворчать никому не придется.

Автор этой смешной истории – отличный рассказчик и известный британский писатель Филипп Арда. Ну и наверняка до этого вы вместе с ребенком выучили наизусть творчество художника Акселя Шефлера – про знаменитого Груффало, рыбку-Тюльку и Человеткина.

Книги про Ворчунов вышла в коллекции «Лето Clever» — это целая подборка книг с подсказками для родителей, по возрастам и темам.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Зина и Филипп Суровых «Узнавалки»


Издательство «Мастерская детских книг», 2017 год

Возраст: от 1 до 4 лет

Знаменитые авторы и художники Зина и Филипп Суровых создали сразу целую серию для любителей интересных приключений с книгой в руках. Герои серии – домашние животные, лесные звери, природы и даже города. В каждой книге «узнавалок» 10 разворотов на плотном картоне. А значит, даже если родители пока не поехали в отпуск, каникулы можно устроить и в соседнем дворе, и в лесу на даче.

Но это не просто книги для разглядывания, это первые уроки для малыша. На левой странице даётся изображение предмета или героя, а на правой ребёнок видит его в окружающей среде. Так, дрозд, которого мы видим крупным планом на левой страничке разворота книги «Гнездо. Нора. Берлога», на правой кормит свою семью. А веселый клоун с зелеными волосами и разноцветными тапочками из книжки «Дома. Улицы. Мосты», на соседней иллюстрации уже выступает в цирке в компании других циркачей – он ведет лошадку, на спине которой выполняет разные трюки акробат. Вместе можно придумывать имена героям, искать детали, обсуждать и фантазировать.

Когда ребенок подрастет и будет учиться читать, он сможет разбирать крупные подписи к иллюстрациям. Так чтение и обычная прогулка превращается в настоящее путешествие с ребенком

Самые интересные современные книги для детского досуга

«От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем»


Издательство «Розовый жираф», 2017 год

Возраст: от 7 лет

Карманный Ученый «Розового жирафа» много лет отвечал детям в своем подкасте на сайте издательства, а сейчас этот разговор продолжается в Университете детей и Научных лабораториях Политехнического Музея. «Розовый жираф» и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 детских вопросов, и получилась сама книга. Впрочем, книга будет полезна и интересна не только школьникам, но и их родителям. Ведь не каждый готов сходу и не открывая интернет ответить на один из сотни вопросов ребенка: Что такое Бермудский треугольник? Почему стрекозы не могут быть большими? Сколько на свете денег? Почему ездит машина?

Самые интересные современные книги для детского досуга

Ингемар Фьёль «Иохим-лис, детектив с дипломом»


Издательство «Мелик-Пашаев», 2017 год

Возраст: от 6 лет

Еще один детектив в летней коллекции, ну а почему дети на пляжах должны отставать от родителей? Иохим-лис – детектив в небольшой и тихом городке Елсо, у него есть все, что нужно настоящему детективу, а именно: клетчатый пиджак, трубка, ну и масса талантов. Например, умение метко забрасывать лассо. Похоже, именно он сможет найти злоумышленника, который таскает по ночам из лавки барсука Бонифация малиновый конфитюр, сыр, колбаски и кое-что серьезнее. На протяжении всего расследования Иохаму не раз понадобится помощь и читателей – может, самые внимательные даже раньше вычислят преступника. А следить за иллюстрациями известной польской художницы Терезы Вильбик не менее интересно, чем за напряженным сюжетом.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Элис Броуч «Шедевр»


Издательство «Розовый жираф», 2017 год

Возраст: от 9 лет

Это не в прямом смысле новинка, но свежее перееиздание очень популярной и моментально раскупленной книги про жука Марвина. Он, конечно, не самый обыкновенный жук, хотя про него так говорят. Марвин живет в Нью-Йорке и дружит с 11-летним Джеймсом и неожиданно для себя становится одним из участников увлекательного арт-детектива – в котором, ни много ни мало планируется ограбление Метрополитен-музея, покушаются на рисунки Дюрера! Увлекательный сюжет, много интересного о мире искусства, фантастика, приключения – все это щедро перемешано в идеальной для летнего чтения книги. Когда, как не на длинных каникулах, хочется дружить и попадать в разные передряги, а после из них ловко выбираться, как это делают Марвин и Джеймс

Самые интересные современные книги для детского досуга

Свен Нурдквист «Минус и большой мир»


Издательство «Белая ворона», 2017 год

Возраст: от 4 лет

Идеальная книга для тех детей, кто любит придумывать истории. С другой стороны, кто не любит? Просто иногда детям надо немного помочь. Вот любопытный мальчик Минус выходит из дома – а получается настоящее приключение. Он познакомится с тремя глуповатыми мудрецами, неумолкающим таратетрисом, разозлит ведьму, утешит грустную девочку Магдалену, поможет потерпевшему крушение воздухоплавателю взлететь в небо, спасёт портниху от королевского гнева — и не только! И еще научится читать до ста – а с ним и его читатели.

Книга – настоящий подарок поклонникам писателя и художника Стивена Нурдквиста, автора Петсона с Финдусом. Его книги – это всегда полет фантазии, за которой только знай успевать, открыв рот. Книгу невозможно просто читать, ее можно разглядывать до дыр, с ней вместе хохотать, удивляться, сочинять и параллельно учиться считать и открывать мир.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Али Митгуш «Корабли. Искусство навигации от первобытных времен до наших дней»


Издательство «Мелик-Пашаев», 2017 год

Возраст: от 6 лет

Известный немецкий художник Али Митгуш – основоположник столь любимого детьми и родителями жанра «виммельбух», то есть книги-картинки для рассматривания. В этот раз в книге не только увлекательные иллюстрации, но и текст про историю навигации.

Можно рассмотреть во всех подробностях древние лодки и первые корабли , берестяные каноэ индейцев и драккары викингов, парусники времен великих географических открытий и баржи 19 века.

Но это не классический «виммельбух», а настоящая энциклопедия кораблестроения — текста и комментариев здесь не меньше чем картинок. Причем текст увлекательный, а местами и остроумный, с разными забавными деталями, над которыми можно будет похохотать вместе с ребенком. Детали автор вообще очень любит – как серьезные, подробно разбирая все мельчайшие части любого судна, так и забавные. Среди пиратов и первооткрывателей, моряков и капитанов встречаются сердитая дама и покинутый муж, рыбаки тщетно пытаются поймать двух селедок, которые с детства отличались сообразительностью. А в главе про Ноев ковчег из небольших окон деревянного ковчега выглядывают удивленный Медведь и испуганный слон.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Мишель Робинсон «Как спрятать жирафа»


Издательство «Поляндрия»

Возраст: от 3 лет

Остроумный способ объяснить детям, почему родители не могут исполнить все их желания, и при этом не поссориться и избежать слез. Главный герой – симпатичный жираф, которого девочка выигрывает на ярмарке и, конечно, очень хочет поселить дома. Спрятать нового долговязого питомца в квартире не получается, как ни старайся. С помощью красочных веселых иллюстраций авторы помогают малышам понять, что иногда родители, действительно, бывают правы, а жирафы не будут счастливы в квартире.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Бенуа Тардиф «Спорторама»


Издательство «Cамокат»

Возраст: от 3 лет

Когда, как не летом, заниматься спортом – на площадках, газонах, пляжах и открытых стадионах? Чтобы бегать, прыгать и плавать со смыслом можно перед потренироваться вначале дома: книга «Спорторама» — настоящая энциклопедия про спорт с интересными деталями и историями. Канадский иллюстратор Бенуа Тардиф с юмором и азартом настоящего спортсмена нарисовал 24 разных вида спорта – командные, индивидуальные, олимпийские и просто увлекательные. На каждом развороте в яркой инфографике – название вида спорта, его основные правила, стилистика, инвентарь и термины. И, конечно, шутки, чтобы чуть снизить накал спортивных страстей. Мяч у гольфиста неожиданно съедает настоящий крокодил. А игрок в бейсбол неожиданно надувает большой пузырь из жевательной резинки. Знаний и вдохновения после «Спорторамы» будет достаточно, чтобы спешно надеть кроссовки и побежать оттачивать мастерство на стадион.

Самые интересные современные книги для детского досуга

Юлия Иванова «Приглашение на завтрак»


Издательство «Настя и Никита», 2017 год

Возраст: от 3 лет

Новая забавная сказка про лисичек от Юлии Ивановой, сказки которой любят многие дети. Начало сказки вполне детективное и интригующее: курица Глафира получает от Лисы приглашение на завтрак, и все друзья начинают Глафиру отговаривать, рассказывая всю ужасную правду о лисах. Но курица всех послушает, а сделает все по-другому. «Приглашение на завтрак» с отличными иллюстрациями Ольги Гребенник – не история про коварных лис и наивных птиц, как это принято в мировой сказочной культуре. Лесное приключение превращается в сказку не только для детей, но и для их мам, которые в конце книги получат очень важный совет.

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г. МоскваОрловская обл.Калужская обл.

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