Самые интересные современные книги для детского досуга

Таблетка от подростковой ипохондрии, бульдог от Садальского, пситтакозавры в Кемеровской области, акулы в районе Садового кольца и другие книжные герои, узнавать про которых не только страшно, но и страшно интересно
Перед вами самые познавательные из самых интересных произведений детской литературы, которые пригодятся и взрослым.
Камиль Готье «Переполох в Египте. Кто готовит заговор?»
Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017 год
Возраст: от 5 лет
Дети лучше всего учатся в игре. И вот отличный пример. Открываете книгу, в которой правителю Египта — фараону Рамсесу II — угрожает смертельная опасность. Если с ним что-нибудь случится, вся страна погрузится в пучину бед. Помочь ему может только читатель. И на протяжении 47 страниц юному читателю придется собирать улики, искать подозреваемых, расшифровывать секретные послания и разбираться в иероглифах, проходить лабиринты. А параллельно, конечно, изучать историю и мифологию Древнего Египта.
Джанкарло Аскари, Пиа Валентинис. «Еда! Какие чувства она вызывает»
Издательство «Пешком в историю», 2017 год
Возраст: от 7 лет
Путеводитель по увлекательному миру еды для школьников, созданный дуэтом двух современных художников. Книга рассказывает о том, как получать от еды не только калории, но и удовольствие, как научиться распознавать весь диапазон ощущений от органов чувств – пробовать еду не только на вкус, но и рассматривать, трогать и даже слушать ее. Не обойдется и без экскурса в историю – дети узнают, что макароны изобрели в IX веке арабы, а первые отбивные приготовили монгольские кочевники и откуда в Европу завезли кофе, какао, помидоры и специи. Особо любознательные смогут провести собственные эксперименты – попробовать обойтись за столом без ножа и вилки и узнать, есть ли способы сохранить продукты свежими без холодильника.
«Детская литература. Антология»
Издательство «ОГИ», 2017 год
Возраст: от 3 лет
Современные дети много путешествуют по всему миру, но о реальных масштабах собственной страны знают зачастую только понаслышке. Издательство «ОГИ» выпустило отличную альтернативу скучным географическим атласам – уникальный сборник-путеводитель по современной детской поэзии, сказкам и прозе народов России. Все произведения переведены с 54 национальных языков и рассказывают живые истории от Москвы до самых до окраин. Абазинский, бурятский, кольско-саамский, удмуртский, шорский – каждый раздел снабжен краткой справкой про язык и численность народа, на нем разговаривающего. Колыбельные, скороговорки, шуточные стихи и потешки, рассказы о природе, сказки о героях – сборник наверняка будет интересен не только детям, но и взрослым.
Тамара Михеева «Островитяне»
Издательство «КомпасГид», 2017 год
Возраст: от 12 лет
В «КомпасГиде» только что вышла новая повесть для подростков, написанная Тамарой Михеевой («Асино лето», «Легкие горы» и «Дети дельфинов»). Книга для подростков, у которых сейчас как раз тот самый возраст, когда кажется, что мир скукожился до размеров необитаемого острова и тебя никто не понимает в твоем одиночестве. Главные герои – Руслан и Лиза, которые каждое лето приезжают на каникулы в деревню. Знакомство на берегу речки оборачивается лихо закрученным сюжетом и историей первой трепетной любви (саспенс со счастливым концом), а события описываются от лица обоих героев одновременно, которые будто бы ведут дневники. Книга может стать не только увлекательным дачным чтением, но и волшебной таблеткой от подросткового сплина.
Анна Анисимова «Я читаю сам! Горошек круглый год»
Издательство Clever, 2017 год
Возраст: от 2 лет
По-настоящему летняя книжка для первого самостоятельного чтения и, конечно, слушания, тем более, что главного героя любят все дети – это Горошек. Короткие рассказы со смешными рисунками про то, как Горошек вначале играет в прятки с зимой, потом слышит запах весны и встречает лето. И вот уж когда можно разгуляться — побегать наперегонки с Тополёнком, подружиться в Кисой-Тракторисой, увидеть Жука на велосипеде и познакомиться с большим Щекотавром. Юным натуралистам, особенно когда за окном погода не самая летняя, будет интересно узнать, почему Тополенок носит свитера, почему лето, как улитка, втягивается в раковину, и зачем нужно иногда разговаривать с деревьями.
Петр Соха «Пчелы»
Издательство «Самокат», 2017 год
Возраст: от 4 лет
Настоящая современная энциклопедия для детей, наверное, должна выглядеть именно так. Чтобы были интересные иллюстрации и инфографика, забавные и серьезные факты, полезная информация и важные вопросы.
Так, в книге «Пчелы» обсуждается экология и развитие экосистем. «Пчёлы» — книга-картинка польского художника-иллюстратора Петра Сохи, которую он создал вместе с ученым-биологом Войцехом Грайковским. На 30 больших разворотах с иллюстрациями (размер книги внушительный – как бумага А3) рассказывается и о жизни насекомых, и о людях (об Александре Македонском и Наполеоне, например), и о природе, и о сотнях видах меда, конечно. Поэтому если вдруг выдастся теплый день, можно собраться на пикник, взять с собой книгу и под жужжание насекомых провести несколько часов, не отрываясь от чтения.
«AnimalBooks. Занимательная зоология»
Издательство «Альпина Паблишер», 2017 год
Возраст: от 3 лет
Целая серия, придуманная Георгией Гупало, издают которую «Альпина Паблишер» вместе с Московским зоопарком. Каждая книга – рассказ о животном от известного человека. Так, Сергей Юрский, например, написал про кота, Дмитрий Быков – про вомбата, Андрей Макаревич – про змею, а Татьяна Лазарева рассказывает про малую панду, Станислав Садальский – про английского бульдога, таких звезд и животных в проекте уже более 20, а к осени ожидаются и новые.
Но пусть звездные авторы и не профессиональные биологи, зато вместе с научными редакторами и учеными у них получаются забавные истории про животных с таким количеством интересных фактов, что ребенок обязательно подружится со слоном или пандой и сможет легко водить экскурсии по зоопаркам в любом городе мира. Например, наверняка запомнит, что Малые панды общаются друг с другом не только звуками, но и жестами: покачивают головой, хвостом, принимают разные позы. А спать любят, свесив с ветки лапы и высунув язык.
От книги к книге меняются не только авторы, но и художники, и рассматривать интересные иллюстрации – отдельное удовольствие.
Антон Нелихов «Древние чудовища России»
Издательство МИФ, 2017 год
Возраст: от 5 лет
370 млн лет назад, когда только образовались суперконтиненты Гондвана и Лавруссия, на территории Орловской области плавали девонские рыбы. 350 млн лет назад в Калужской области были мангровые леса в корнях деревьев которых ползали крохотные трилобиты, а 130 млн лет назад в жаркой Кемеровской области жили большие ящеры-попугаи – пситтакозавры. Изучать географию страны по истории древних животных оказывается очень увлекательно. Гигантские моллюски и причудливые родственницы акул плавали примерно в районе Садового кольца, где сейчас планируется реновация Москвы.
Научный журналист Антон Нелихов и известный палеонималист Андрей Атучин создали книгу, больше похожую на фотоальбом, настолько реалистичны все факты и иллюстрации. Впрочем, несмотря на реалистичность, даже пятилетнему читателю будет не страшно, а страшно интересно.
Юрий Владимиров «Давайте устроим оркестр!»
Издательство ДЕТГИЗ
Возраст: от 3 лет
Новый сборник остроумных стихов классика детской литературы Юрия Владимирова с иллюстрациями Юлии Богатовой – отличный пример того, как увлекательно можно играть не только с мячом и конструктором, но и со словом. Известному «обэриуту» было запрещено публиковать свои произведения для взрослых, поэтому он, по совету Маршака, начал писать стихи для детей. Так появились «Ниночкины покупки», «Оркестр», «Евсей» – все эти знаменитые стихотворения Владимирова читаются очень ритмично и весело «отскакивая», будто галька, запущенная умелой рукой по морской глади.
Нина Э.Грёнтведт «Привет, это я! Суперлето»
Издательство «КомпасГид», 2017 год
Возраст: от 9 лет
Новая, уже третья книга норвежской писательницы Нины Элизабет Грёнтведт для подростков. Третий дневник главной героини Оды посвящен удивительному лету, которое случилось в ее жизни незадолго до тринадцатого дня рождения.
Она любит подтрунивать над младшей сестрой Эрле, откровенно делится своими переживаниями с толстой тетрадью, путаясь в чувствах и словах. Слов и событий в дневнике очень много – Ода закончила очередной учебный год, побывала в летнем лагере и параллельно обсуждает с собой и подружками сложные отношения c девушками и парнями. Есть ли темы важнее для девочки в 13 лет?
Хорошо написанная книга — отличный учебник для подростков о том, как можно учиться говорить о своих чувствах, как можно разбирать смешные и нелепые ситуации и находить из них выход.
Филип Арба «Ворчуны за бортом!» и «Ворчуны в беде»
Издательство Clever, 2017 год
Возраст: от 6 до 13 лет
У умного воспитанного мальчика по имени Лучик очень странные родители – мистер и миссис Ворчун. Но не такие уж они ворчуны, а простые, открытые и чудаковатые родители, у которых почему-то всегда все идет наперекосяк и попадают в передряги. Но зато все их приключения обычно вызывают у детей столько смеха, что ворчать никому не придется.
Автор этой смешной истории – отличный рассказчик и известный британский писатель Филипп Арда. Ну и наверняка до этого вы вместе с ребенком выучили наизусть творчество художника Акселя Шефлера – про знаменитого Груффало, рыбку-Тюльку и Человеткина.
Книги про Ворчунов вышла в коллекции «Лето Clever» — это целая подборка книг с подсказками для родителей, по возрастам и темам.
Зина и Филипп Суровых «Узнавалки»
Издательство «Мастерская детских книг», 2017 год
Возраст: от 1 до 4 лет
Знаменитые авторы и художники Зина и Филипп Суровых создали сразу целую серию для любителей интересных приключений с книгой в руках. Герои серии – домашние животные, лесные звери, природы и даже города. В каждой книге «узнавалок» 10 разворотов на плотном картоне. А значит, даже если родители пока не поехали в отпуск, каникулы можно устроить и в соседнем дворе, и в лесу на даче.
Но это не просто книги для разглядывания, это первые уроки для малыша. На левой странице даётся изображение предмета или героя, а на правой ребёнок видит его в окружающей среде. Так, дрозд, которого мы видим крупным планом на левой страничке разворота книги «Гнездо. Нора. Берлога», на правой кормит свою семью. А веселый клоун с зелеными волосами и разноцветными тапочками из книжки «Дома. Улицы. Мосты», на соседней иллюстрации уже выступает в цирке в компании других циркачей – он ведет лошадку, на спине которой выполняет разные трюки акробат. Вместе можно придумывать имена героям, искать детали, обсуждать и фантазировать.
Когда ребенок подрастет и будет учиться читать, он сможет разбирать крупные подписи к иллюстрациям. Так чтение и обычная прогулка превращается в настоящее путешествие с ребенком
«От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем»
Издательство «Розовый жираф», 2017 год
Возраст: от 7 лет
Карманный Ученый «Розового жирафа» много лет отвечал детям в своем подкасте на сайте издательства, а сейчас этот разговор продолжается в Университете детей и Научных лабораториях Политехнического Музея. «Розовый жираф» и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 детских вопросов, и получилась сама книга. Впрочем, книга будет полезна и интересна не только школьникам, но и их родителям. Ведь не каждый готов сходу и не открывая интернет ответить на один из сотни вопросов ребенка: Что такое Бермудский треугольник? Почему стрекозы не могут быть большими? Сколько на свете денег? Почему ездит машина?
Ингемар Фьёль «Иохим-лис, детектив с дипломом»
Издательство «Мелик-Пашаев», 2017 год
Возраст: от 6 лет
Еще один детектив в летней коллекции, ну а почему дети на пляжах должны отставать от родителей? Иохим-лис – детектив в небольшой и тихом городке Елсо, у него есть все, что нужно настоящему детективу, а именно: клетчатый пиджак, трубка, ну и масса талантов. Например, умение метко забрасывать лассо. Похоже, именно он сможет найти злоумышленника, который таскает по ночам из лавки барсука Бонифация малиновый конфитюр, сыр, колбаски и кое-что серьезнее. На протяжении всего расследования Иохаму не раз понадобится помощь и читателей – может, самые внимательные даже раньше вычислят преступника. А следить за иллюстрациями известной польской художницы Терезы Вильбик не менее интересно, чем за напряженным сюжетом.
Элис Броуч «Шедевр»
Издательство «Розовый жираф», 2017 год
Возраст: от 9 лет
Это не в прямом смысле новинка, но свежее перееиздание очень популярной и моментально раскупленной книги про жука Марвина. Он, конечно, не самый обыкновенный жук, хотя про него так говорят. Марвин живет в Нью-Йорке и дружит с 11-летним Джеймсом и неожиданно для себя становится одним из участников увлекательного арт-детектива – в котором, ни много ни мало планируется ограбление Метрополитен-музея, покушаются на рисунки Дюрера! Увлекательный сюжет, много интересного о мире искусства, фантастика, приключения – все это щедро перемешано в идеальной для летнего чтения книги. Когда, как не на длинных каникулах, хочется дружить и попадать в разные передряги, а после из них ловко выбираться, как это делают Марвин и Джеймс
Свен Нурдквист «Минус и большой мир»
Издательство «Белая ворона», 2017 год
Возраст: от 4 лет
Идеальная книга для тех детей, кто любит придумывать истории. С другой стороны, кто не любит? Просто иногда детям надо немного помочь. Вот любопытный мальчик Минус выходит из дома – а получается настоящее приключение. Он познакомится с тремя глуповатыми мудрецами, неумолкающим таратетрисом, разозлит ведьму, утешит грустную девочку Магдалену, поможет потерпевшему крушение воздухоплавателю взлететь в небо, спасёт портниху от королевского гнева — и не только! И еще научится читать до ста – а с ним и его читатели.
Книга – настоящий подарок поклонникам писателя и художника Стивена Нурдквиста, автора Петсона с Финдусом. Его книги – это всегда полет фантазии, за которой только знай успевать, открыв рот. Книгу невозможно просто читать, ее можно разглядывать до дыр, с ней вместе хохотать, удивляться, сочинять и параллельно учиться считать и открывать мир.
Али Митгуш «Корабли. Искусство навигации от первобытных времен до наших дней»
Издательство «Мелик-Пашаев», 2017 год
Возраст: от 6 лет
Известный немецкий художник Али Митгуш – основоположник столь любимого детьми и родителями жанра «виммельбух», то есть книги-картинки для рассматривания. В этот раз в книге не только увлекательные иллюстрации, но и текст про историю навигации.
Можно рассмотреть во всех подробностях древние лодки и первые корабли , берестяные каноэ индейцев и драккары викингов, парусники времен великих географических открытий и баржи 19 века.
Но это не классический «виммельбух», а настоящая энциклопедия кораблестроения — текста и комментариев здесь не меньше чем картинок. Причем текст увлекательный, а местами и остроумный, с разными забавными деталями, над которыми можно будет похохотать вместе с ребенком. Детали автор вообще очень любит – как серьезные, подробно разбирая все мельчайшие части любого судна, так и забавные. Среди пиратов и первооткрывателей, моряков и капитанов встречаются сердитая дама и покинутый муж, рыбаки тщетно пытаются поймать двух селедок, которые с детства отличались сообразительностью. А в главе про Ноев ковчег из небольших окон деревянного ковчега выглядывают удивленный Медведь и испуганный слон.
Мишель Робинсон «Как спрятать жирафа»
Издательство «Поляндрия»
Возраст: от 3 лет
Остроумный способ объяснить детям, почему родители не могут исполнить все их желания, и при этом не поссориться и избежать слез. Главный герой – симпатичный жираф, которого девочка выигрывает на ярмарке и, конечно, очень хочет поселить дома. Спрятать нового долговязого питомца в квартире не получается, как ни старайся. С помощью красочных веселых иллюстраций авторы помогают малышам понять, что иногда родители, действительно, бывают правы, а жирафы не будут счастливы в квартире.
Бенуа Тардиф «Спорторама»
Издательство «Cамокат»
Возраст: от 3 лет
Когда, как не летом, заниматься спортом – на площадках, газонах, пляжах и открытых стадионах? Чтобы бегать, прыгать и плавать со смыслом можно перед потренироваться вначале дома: книга «Спорторама» — настоящая энциклопедия про спорт с интересными деталями и историями. Канадский иллюстратор Бенуа Тардиф с юмором и азартом настоящего спортсмена нарисовал 24 разных вида спорта – командные, индивидуальные, олимпийские и просто увлекательные. На каждом развороте в яркой инфографике – название вида спорта, его основные правила, стилистика, инвентарь и термины. И, конечно, шутки, чтобы чуть снизить накал спортивных страстей. Мяч у гольфиста неожиданно съедает настоящий крокодил. А игрок в бейсбол неожиданно надувает большой пузырь из жевательной резинки. Знаний и вдохновения после «Спорторамы» будет достаточно, чтобы спешно надеть кроссовки и побежать оттачивать мастерство на стадион.
Юлия Иванова «Приглашение на завтрак»
Издательство «Настя и Никита», 2017 год
Возраст: от 3 лет
Новая забавная сказка про лисичек от Юлии Ивановой, сказки которой любят многие дети. Начало сказки вполне детективное и интригующее: курица Глафира получает от Лисы приглашение на завтрак, и все друзья начинают Глафиру отговаривать, рассказывая всю ужасную правду о лисах. Но курица всех послушает, а сделает все по-другому. «Приглашение на завтрак» с отличными иллюстрациями Ольги Гребенник – не история про коварных лис и наивных птиц, как это принято в мировой сказочной культуре. Лесное приключение превращается в сказку не только для детей, но и для их мам, которые в конце книги получат очень важный совет.
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