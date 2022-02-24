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Рассказываю зачем глажу пластиковые бутылки и какую красивую сумку из них делаю своими руками!

Рассказываю зачем глажу пластиковые бутылки и какую красивую сумку из них делаю своими руками!

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Каждая женщина из ничего может сделать многие вещи. Благодаря фантазии на свет появляются необычные предметы, полезные в быту, да ещё и симпатичные.

Пластиковые бутылки после использования ничего не стоят, и это неисчерпаемый материал для разных идей. Так, из них можно сделать сумку, с которой можно ходить в магазин или на пляж.

Но, перед работой надо изменить материал, то есть сделать из круглых бутылок плоские кусочки, и потом вырезать из них квадраты или другие фигуры.

Ход работы

Выпрямляю пластик с помощью утюга.

Лучше брать бутылки с прямой цилиндрической формой, без тиснений и выпуклостей, я брала бутылки от кваса на розлив, у них ровные и тонкие стенки.

Разрезала её на небольшие прямоугольники. 

Потом через бумагу в 2-3 слоя на самой маленькой температуре проглаживала эти куски. В результате пластик уменьшается в размере и становится прямым, надо только приспособиться сколько держать утюг.

Из этих заготовок вырезала квадраты, размером 8х8 см.

Паяльником через 1 см сделала отверстия. Каждый квадрат обвязала столбиками без накида.

Вместо пряжи взяла полипропиленовый шпагат для подвязки в саду.

Квадраты расположила ромбами и сшила их между собой.

Между ними связала кружка по этой схеме и так же их прикрепила между пластиком, по краям связала половинки и четвертинки этих кругов.

Со всех сторон обвязала получившийся квадрат столбиками без накида.

Заднюю и боковую части сумки вязала столбиками с накидом.

Соединила ажурную часть сумки с боковушкой и скрепила их прищепками, потом связала вместе.

То же самое сделала с задней частью.

Провязала по кугу верх сумки столбиками без накида.

Ручки

Подойдет любой способ их изготовления, это отдельная тема. Иногда ручки могут быть главным украшением сумки.

Я пришила готовые бамбуковые ручки.

Пошаговый мастер-класс в фотографиях:

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Взгляните на результат, может, он станет толчком для творчества.

Всего Вам доброго!

 

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