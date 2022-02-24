Рассказываю зачем глажу пластиковые бутылки и какую красивую сумку из них делаю своими руками!

Каждая женщина из ничего может сделать многие вещи. Благодаря фантазии на свет появляются необычные предметы, полезные в быту, да ещё и симпатичные.
Пластиковые бутылки после использования ничего не стоят, и это неисчерпаемый материал для разных идей. Так, из них можно сделать сумку, с которой можно ходить в магазин или на пляж.
Но, перед работой надо изменить материал, то есть сделать из круглых бутылок плоские кусочки, и потом вырезать из них квадраты или другие фигуры.
Ход работы
Выпрямляю пластик с помощью утюга.
Лучше брать бутылки с прямой цилиндрической формой, без тиснений и выпуклостей, я брала бутылки от кваса на розлив, у них ровные и тонкие стенки.
Разрезала её на небольшие прямоугольники.
Потом через бумагу в 2-3 слоя на самой маленькой температуре проглаживала эти куски. В результате пластик уменьшается в размере и становится прямым, надо только приспособиться сколько держать утюг.
Из этих заготовок вырезала квадраты, размером 8х8 см.
Паяльником через 1 см сделала отверстия. Каждый квадрат обвязала столбиками без накида.
Вместо пряжи взяла полипропиленовый шпагат для подвязки в саду.
Квадраты расположила ромбами и сшила их между собой.
Между ними связала кружка по этой схеме и так же их прикрепила между пластиком, по краям связала половинки и четвертинки этих кругов.
Со всех сторон обвязала получившийся квадрат столбиками без накида.
Заднюю и боковую части сумки вязала столбиками с накидом.
Соединила ажурную часть сумки с боковушкой и скрепила их прищепками, потом связала вместе.
То же самое сделала с задней частью.
Провязала по кугу верх сумки столбиками без накида.
Ручки
Подойдет любой способ их изготовления, это отдельная тема. Иногда ручки могут быть главным украшением сумки.
Я пришила готовые бамбуковые ручки.
Пошаговый мастер-класс в фотографиях:
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Взгляните на результат, может, он станет толчком для творчества.
Всего Вам доброго!
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