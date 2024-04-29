Хлеб, лосось и смузи: 6 продуктов, которые в современных реалиях трудно назвать «полезными»

1. Лосось

Не все так просто с полезным вроде бы лососем. /Фото: e-finland.ru

2. Добавки с Омега-3

Лучше есть больше рыбы, чем заглатывать горстями биодобавки. /Фото: zdorovieinfo.ru

3. Спортивное питание

Оказывается, спортивное питание станет полезным далеко не всем. /Фото: samaraonline24.ru

4. Зелень

Увы, но зелень уже не настолько полезна, как мы привыкли думать. /Фото: chaihona.ru

5. Цельнозерновой хлеб

Даже с хлебушком стоит быть осторожным. /Фото: joinfo.ua

6. Смузи

Новомодные смузи не всем стоит пить. /Фото: womanhit.ru