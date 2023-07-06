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Театр теней для детей: как на стене сделать тени руками - брошюра 1942 года


Как на стене сделать тени руками

Как на стене сделать тени руками

В солнечный день или вечером при лампе на ярко освещенной стене появляются четкие тени. Сложите руки так, как показано на одном из рисунков, встаньте у стены, чтобы тень от вашей головы и плеч не загораживала тени от рук, и на стене появится тень козы, собаки зайчонка.


Пошевелите одним, другим пальцем, и тень животного откроет рот, - собака залает, зайчонок замашет лапками. Можно на палец надеть колпачок из бумаги, чтобы сделать уши осла длиннее, вырезанные из бумаги клюв, хвост зажать между пальцами. Если тени показывают двое, можно разыгрывать целые сценки:собака лает, а коза грозит ее забодать и т.п.

Чтобы тени были четкими, нужно чтобы свет падал прямо, а не сбоку, и лампа должна стоять не близко, а в двух, трех метрах от стены.

Мы даем только 18 картинок теней. Но каждый может придумать сам еще столько же, если не больше. Показывать тени очень весело, и малыши так любят на них смотреть.
Театр теней: гусь и собака

Театр теней: гусь и собака


 


Театр теней: лиса и птица

Театр теней: лиса и птица

 
Театр теней: коза и курица

Театр теней: коза и курица

 
Театр теней: козел и собака

Театр теней: козел и собака

 

 
Театр теней: корова и осел

Театр теней: корова и осел

 

 
Театр теней: зайчонок и медвежонок

Театр теней: зайчонок и медвежонок

 

 
Театр теней: петух и гусь

Театр теней: петух и гусь

 

 
Театр теней: антилопа и верблюд

Театр теней: антилопа и верблюд

 

 
Театр теней: кошка

Театр теней: кошка

 

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Театр теней для детей: как на стене сделать тени руками - брошюра 1942 года

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Театр теней для детей: как на стене сделать тени руками - брошюра 1942 годаПодписаться на мой Instagram
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