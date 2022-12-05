Чанд Баори — уникальный колодец

Чанд Баори в селе Абанери в восточной части Раджастхана в Индии является одной из главных достопримечательностей в стране. Это один из самых старых колодцев в Раджастхане и один из самых больших колодцев в мире.











Чанд Баори совсем не похож на привычные нам колодцы. Хотя и здесь он требовал и требует обслуживания и периодического ремонта, как и другие колодцы.







Внешне Чанд Баори представляет собой невероятную квадратную структуру состоящую из 13 ярусов соединенных лестничными пролётами вдоль стен, насчитывающими 3500 симметрично расположенных друг к другу ступеней, которые ведут на самое дно, на 22-метровую глубину.







Колодец был построен в 9-м веке королем Чанда династии Никумбха, чтобы обеспечить окружающие его районы надежным источником воды.







Колодец обеспечивал водой жителей на протяжении нескольких веков, пока не были введены в эксплуатацию современные системы подачи воды.







Зеленая мутная вода на дне колодца свидетельствует о том, что колодец в качестве источника воды для населения больше не используется.







Сегодня колодец представляет собой значимый архитектурный объект, которому уже более 1000 лет.







Сейчас рядом с колодцем построен храм и паломники со всего мира могут спуститься по ступеням и омыть ноги в зеленой жиже.







Колодец также носит название Бавди или Баори. Само строение является уникальным для Индии.







Особую ценность представляют ступени, которые позволяют достигнуть самого дна колодца.







Такая система ступеней позволяла сразу множеству людей получать доступ к воде в любое время года, с любой стороны.







Правда причина постройки такого сложного сооружения до сих пор не ясна.







Некоторые полагают, что колодец был построен для сбора вод с поверхностных стоков. Раджастхан – довольно сухое место и каждая капля воды здесь ценится на вес золота.







Большой колодец выполнял роль огромной воронки, куда попадала вода. Также колодец служил местом сбора людей. Местные жители часто сидели вокруг или на ступенях и охлаждались в сильную жару. Ближе к дну колодца температура была на 5-6 градусов ниже.



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