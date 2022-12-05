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Чанд Баори — уникальный колодец

Чанд Баори в селе Абанери в восточной части Раджастхана в Индии является одной из главных достопримечательностей в стране. Это один из самых старых колодцев в Раджастхане и один из самых больших колодцев в мире.

Чанд Баори — уникальный колодец

Чанд Баори — уникальный колодец

Чанд Баори совсем не похож на привычные нам колодцы. Хотя и здесь он требовал и требует обслуживания и периодического ремонта, как и другие колодцы.

Чанд Баори — уникальный колодец

Внешне Чанд Баори представляет собой невероятную квадратную структуру состоящую из 13 ярусов соединенных лестничными пролётами вдоль стен, насчитывающими 3500 симметрично расположенных друг к другу ступеней, которые ведут на самое дно, на 22-метровую глубину.

Чанд Баори — уникальный колодец

Колодец был построен в 9-м веке королем Чанда династии Никумбха, чтобы обеспечить окружающие его районы надежным источником воды.

Чанд Баори — уникальный колодец

Колодец обеспечивал водой жителей на протяжении нескольких веков, пока не были введены в эксплуатацию современные системы подачи воды.

Чанд Баори — уникальный колодец

Зеленая мутная вода на дне колодца свидетельствует о том, что колодец в качестве источника воды для населения больше не используется.

Чанд Баори — уникальный колодец

Сегодня колодец представляет собой значимый архитектурный объект, которому уже более 1000 лет.

Чанд Баори — уникальный колодец

Сейчас рядом с колодцем построен храм и паломники со всего мира могут спуститься по ступеням и омыть ноги в зеленой жиже.

Чанд Баори — уникальный колодец

Колодец также носит название Бавди или Баори. Само строение является уникальным для Индии.

Чанд Баори — уникальный колодец

Особую ценность представляют ступени, которые позволяют достигнуть самого дна колодца.

Чанд Баори — уникальный колодец

Такая система ступеней позволяла сразу множеству людей получать доступ к воде в любое время года, с любой стороны.

Чанд Баори — уникальный колодец

Правда причина постройки такого сложного сооружения до сих пор не ясна.

Чанд Баори — уникальный колодец

Некоторые полагают, что колодец был построен для сбора вод с поверхностных стоков. Раджастхан – довольно сухое место и каждая капля воды здесь ценится на вес золота.

Чанд Баори — уникальный колодец

Большой колодец выполнял роль огромной воронки, куда попадала вода. Также колодец служил местом сбора людей. Местные жители часто сидели вокруг или на ступенях и охлаждались в сильную жару. Ближе к дну колодца температура была на 5-6 градусов ниже.

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