Развеянные туристические иллюзии: 10 городов, которые явно переоценены

Каждый, кто хочет заняться путешествиями, составляя список желанных мест, практически со стопроцентной вероятностью внесет туда самые известные туристические точки на карте планеты: Эйфелева башня, Колизей, лондонские улочки. И большинство из нас не могут представить себе поездку за границу за новыми впечатлениями без посещения этих легендарных мест. Вот только опытные туристы быстро остудят пыл романтично настроенных новичков: большинство знаменитых городов в реальности не оправдывают явно завышенные ожидания, а нередко и вовсе оставляют осадок разочарования после поездки туда.
1. Париж, Франция
Самый романтический город планеты не теряет популярности. /Фото: traveller-eu.ru
«Увидеть Париж и умереть», - вдохновенно писал Эрнест Хемингуэй. И многие начинающие туристы, заказывая туда билеты, с нетерпением ожидают, когда они окажутся в легендарном городе любви. Красоты Монмартра, известные на весь мир экспозиции Лувра и, конечно, Эйфелева башня. Богатая история, уникальная архитектура и историко-культурные памятники вне всякого сомнения влекут к себе толпы туристов.
Великолепная архитектура не способна затмить неприязнь местного населения. /Фото: wikiрedia.org
Вот только в реальности все оказывается не настолько сказочно, ведь с архитектурными красотами и живописными пейзажами резко контрастируют с не самым доброжелательным отношением местного населения. Парижане часто проявляют откровенное невежество к туристам, да и на вопросы отвечают весьма неохотно, особенно, если у вас не самый лучший французский или вы на нем совсем не говорите. В таких условиях романтическая аура города быстро сменятся на отчуждение и чувство одиночества, а общее впечатление от посещения будет испорчено.
Еще один не лучший эпизод про столицы Франции - парижский синдром. /Фото: pikabu.ru
Интересный факт: в самом худшем из проявлений разочарования от реального Парижа сталкиваются японские туристы. Языковой барьер, отличные особенности менталитета и несоответствие настоящего города с нарисованной в их воображении идеальной картинкой нередко становится причиной возникновения у них так называемого «парижского синдрома». По сути, данное определение описывает тип психического расстройства, который заставляет тех, кто его настиг, обращаться за помощью к специалистам, чтобы восстановить свое эмоциональное равновесие. Справедливости ради следует отметить, что политика глобализации и открытости положительно влияет на азиатов – в последние годы случаи возникновения парижского синдрома являются редкостью.
2. Рим, Италия
Великолепие вечного Рима не дает туристическому потоку иссякнуть. /Фото: proprikol.ru, bipbap.ru
У итальянской столицы вполне заслужено появилось звание «вечного города», ведь он непрерывно существует уже которое тысячелетие. А для туристов он является лакомым куском, прежде всего, благодаря той уникальной архитектуре, которая сохранилась на его территории: Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви, и даже другая страна – Ватикан – чего только не найдешь на улицах Рима. На протяжении многих столетий неизменной жемчужиной города по праву остаётся величественный Колизей. По сути, столицу Италии можно вполне справедливо считать полноценным музеем под открытым небом, где собраны образцы архитектуры и исторические памятники немалого в длительности периода.
Вид старинных античных руин в Риме серьезно портят мусорные кучи. /Фото: thepointsguy.com
Однако не все так однозначно положительно в Риме, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что римские власти, как показывает практика, настолько сильно акцентируют внимание на сохранении древностей, что практически отреклись от решения насущных проблем. Коммунальная составляющая, транспортная ситуация, недостатки инфраструктуры – несмотря на немаленькие бюджеты, которые приносят туристы, не защищают последних, как и местное население, от лицезрения навязчивой рекламы на каждом шагу, недостатками общественного транспорта и даже банальным мусорным кучам на улице, которые вовремя не вывозят. Все это весьма негативно сказывается на общем впечатлении о «вечном городе», что отражается в статистических данных: так, по информации Novate.ru, хотя в Риме ежегодно и принимают миллионы туристов, процент вторичного посещения у него один из самых низких в Европе.
3. Сидней, Австралия
О Сиднее и его знаменитом оперном театре знает едва ли не каждый. /Фото: flytothesky.ru
Австралия – страна для большинства населения планеты далекая и необычная. Главными же достопримечательностями этого государства являются кенгуру, Большой барьерный риф и легендарный оперный театр, расположенный в Сиднее. Именно в этот город, а не в столицу государства – Канберру, едет большинство туристов в первую очередь. Кроме того, Сидней является наибольшим населенным пунктом Австралии.
Оказывается, даже у самой известной достопримечательности Сиднея хватает недостатков. /Фото: awesomeworld.ru
Однако в реальности в пределах одного государства не так уж и много туристических достопримечательностей. Это же относится и к Сиднею. По сути, кроме этого самого оперного театра уникального внешнего вида, там больше не на что посмотреть. Да и главная достопримечательность не так уж и великолепна: крыша в виде парусов не прибавила качества акустике зала, которая для сооружения подобного назначения просто жизненно необходима. Да и профессиональные оперные певцы также не сильно жалуют Сиднейский театр: опытный глаз быстро находит там ряд других недостатков, которые серьезно влияют на звук.
4. Лондон, Великобритания
Лондонская панорама - лакомый кусочек для туристов. /Фото: stogorodov.ru
Столица Туманного Альбиона, которая существует уже больше тысячи лет, также любит притягивать к себе начинающих туристов. Те, в свою очередь, стремятся окунуться в атмосферу чопорного традиционного Соединенного Королевства, ранее бывшего Британской империей, с ее Букингемским дворцом и Биг-Беном, Тауэром и музеем с королевскими регалиями. Все это поразительным образом сочетается с современной архитектурой Сити, знаменитым колесом обозрения и давно ставшими легендарными двухэтажными поездами красного цвета.
Рядом с красивейшими достопримечательностями в Лондоне - обычные серые улицы. /Фото: fashionunited.ru
Однако на этом, пожалуй, романтика британской столицы заканчивается. Ведь не напрасно Лондон считается городом контрастов – легендарный туман смешивается со смогом от выхлопных газов, исторической застройки, отсылающей к викторианской эпохе, осталось намного меньше, чем бизнес-центров, которыми сегодня не удивишь ни одного жителя мегаполиса.
Жители Лондона тоже не отличаются особым гостеприимством. /Фото: zagranitsa.com
Да и местное население нежеланием идти на контакт с туристами несколько смахивает на парижан. Нелогичное расположение улиц, постоянная динамика спешащих на работу людей уже давно не соответствует ореолу размеренной жизни консервативных англичан их позапрошлого столетия, которым и завлекают туристов в столицу Туманного Альбиона.
5. Нью-Йорк, США
Знаменитейший мегаполис планеты от дефицита туристов точно не страдает. /Фото: forumdaily.com
Легендарное «Большое яблоко» - Нью-Йорк – хоть и не является столицей Соединенных Штатов Америки, по праву считается одним из главных центров динамики американского общества. Эмпайр Стейт Билдинг, Уолл-стрит, Статуя Свободы и многие другие известные на весь мир достопримечательности как магнитом притягивают в этот город сотни тысяч туристов ежегодно. Сюда же стремятся переехать и многие мигранты.
Нагромождение высотных зданий придется по душе не каждому. /Фото: awd.ru
Однако в реальной жизни «Большое яблоко» куда более сурово и неприветливо, чем может показаться на первый взгляд. Бешеные темпы урбанизации сыграли с городом злую шутку – там огромное количество людей, которые толпами спешат на улицах, постоянные пробки, сводящие с ума местное население и туристов и давящие сверху небоскребы, от которых никуда не денешься, при почти полном отсутствии деревьев где-то, кроме парков. Нью-Йорк, пожалуй, можно считать наиболее ярким олицетворением выражения «каменные джунгли», где понравится находиться далеко не всем.
Порой кажется, что людей в Нью-Йорке слишком много. /Фото: rbk.ru
К тому же, тех, кто приезжает туда жить, город тоже не жалует – многие из них вынуждены ютиться в крошечных квартирах за огромную плату и тратить большую часть времени не на наслаждение урбанистическими пейзажами во время прогулок, а на работу, чтобы оплачивать собственное проживание в знаменитом городе.
6. Шанхай, Китай
Шанхай - один из наиболее популярных городов азиатского мира. /Фото: china-briefing.com
В последние годы не утихает тенденция к популярности на все азиатское – от одежды до блюд. Поэтому нет ничего удивительного, что миллионы туристов ежегодно стремятся увидеть этот не всегда понятный им мир собственными глазами, приезжая в китайские или японские города. Одним из популярных мест в этом отношении является Шанхай, который уже давно, наравне с Пекином, является центром экономической, общественной и культурной жизни Китая.
Среди шанхайских достопримечательностей почти не осталось исконно китайских. /Фото: medium.com
Однако те туристы или путешественники, которые едут в этот город в погоне за впечатлениями от традиционной азиатской культуры, остаются разочарованными после столкновения с неприглядной реальностью. Все дело в том, что Шанхай давно стал слишком похож на мегаполисы западного образца. Там проще найти современные небоскребы, бизнес-центры, новомодные архитектурные изыски, чем старинные постройки или более древние сооружения. Справедливости ради, стоит уточнить, что они все же есть, но количество их в сравнении с более новой застройкой, попросту несоизмеримо.
Настоящая азиатская культура и архитектура осталась в провинциях. /Фото: sohucs.com
Совет от Novate.ru: для тех, кто хочет увидеть традиционную китайскую архитектуру, стоит в принципе отдалиться от крупных городов и направиться вглубь страны. Например, в Сиань в провинцию Шэньси, или сэчуаньские леса, или к древним храмам провинции Хэнань. И, конечно, нельзя обойти стороной легендарный фортификационный памятник – Великую китайскую стену.
7. Рио-де-Жанейро, Бразилия
Красоты столицы бразильского карнавала весьма популярны среди туристов. /Фото: yana.kiev.ua
Первая же ассоциация, которая возникает при упоминании Бразилии – это ее знаменитые карнавалы. А главным местом их проведения является ее бывшая столица – Рио-де-Жанейро. Потому-то путешественники и едут туда, сломя голову, чтобы получить яркие впечатления, посмотреть на буйство красок среди старых улочек и современной высотной застройки, потрясающую природу в виде горных пейзажей и теплых пляжей у голубого океана и, конечно, на величественную статую Христа Спасителя, взирающего сверху на всю эту красоту.
Преступность, в отличие от карнавала, в Рио-де-Жанейро высокая постоянно. /Фото: pikabu.ru
В реальной жизни Рио-де-Жанейро не такой сказочных, каким он рисуется в воображении большинства туристов. Застройки при ближайшем рассмотрении могут внезапно показаться однообразными с редкими яркими пятнами, да и инфраструктура оставляет желать лучшего. Однако наибольшую проблему составляет высокий уровень преступности, который остается неизменный уже которое десятилетие.
Бразильские фавелы подходят разве что для экстремального туризма и острых ощущений. /Фото: popmeh.ru
Именно из-за этого многие туристы предпочитают не отдаляться от центра города и даже не приближаться в фавелам – сооружениям на окраине, которые, по сути, являются своеобразными трущобами бразильского образца. Уровень жизни в таких районах довольно низкий, да и контингент собирается соответствующий. А представителям национальным меньшинств в иных случаях вообще не могут гарантировать полную безопасность.
8. Барселона
Красоты Барселоны известны на всю планету. /Фото: paradisealacarte.com
Не лишена своей туристической жемчужины и Испания. Барселона не напрасно считается туристической Меккой этого государства, ведь, по информации Novate.ru, она регулярно входит в рейтинги наиболее посещаемых городов планеты. Приезжая туда, туристы надеются окунуться и почувствовать традиционный испанский дух и яркие эмоции, что приносит темпераментная страна. Однако в реальности все не так великолепно, как того хотелось бы.
Пробираться сквозь барселонские толпы народу - не самое приятное времяпрепровождение. /Фото: apartmentbarcelona.com
Все дело в том, что Барселона входит в наиболее густонаселенный район страны. Поэтому, помимо архитектурных шедевров и знаменитых курортов, гостям города неминуемо приходится сталкиваться с еще одной его «достопримечательностью» - огромными толпами народа на улицах. Из-за этого туристы больше думают не о впечатлениях после посещения известных мест, а о том, как бы побыстрее добраться до места назначения и не быть снесенным огромными массами людей на улицах. Да и сами местные жители не сильно жалуют наплывы путешественников, считая их причиной постепенного разрушения самой Барселоны.
9. Афины
Сердце античного мира не может не привлекать туристов. /Фото: wp.com
Греческий город Афины по праву считается настоящим центром наследия античной эпохи. Кажется, что там можно найти все: от полноценных улиц, вымощенных тысячи лет назад, до легендарного Парфенона – уникального памятника античной сакральной архитектуры. И многие туристы надеются почувствовать себя, как будто они перенеслись на тридцать веков назад, во времена Афинского полиса. Вот только при ближайшем рассмотрении Афины оказываются не настолько привлекательными, какими их считают первоначально.
Сегодня жемчужина античной архитектуры - это просто большая стройка. /Фото: cloudfront.net
Туристы, пытаясь пробраться до знаменитых античных достопримечательностей, вынуждены вначале преодолеть немалый путь по загазованным улицам. Кроме того, разочарование вызывают сами архитектурные памятники – многие из них уже серьезно повреждены временем и естественными явлениями и напоминают заброшенные трущобы, чем величественные здания. Даже тот же Парфенон вблизи оказывается огромной строительной площадкой: уникальный объект непрерывно реставрируют уже который год, чтобы сохранить его от полного разрушения, поэтому разглядеть хорошенько знаменитый храм путешественникам попросту не удастся.
10. Амстердам
Амстердам - город без запретов и с яркими эмоциями. /Фото: football24.ua
Амстердам является одним из популярных городов для посещения туристами. И каждый из нас прекрасно понимает, что привлекает их не только запоминающаяся архитектура, но и возможность легально получить ряд услуг, которые в большинстве государств ограничены или запрещены законом. Кофейни с услугой употребления стимулирующих веществ, знаменитый квартал красных фонарей – все это обеспечивает Амстердаму огромную популярность и рекорды по посещаемости.
В реальности все куда однообразнее. /Фото: ecotour.by
Вот только на самом деле на этих сомнительных достопримечательностях привлекательность Амстердама, по сути, и заканчивается. Оригинальная архитектура при ближайшем рассмотрении оказывается простоватой и однообразной. Кроме того, высокие показатели по посещаемости не обеспечивают туристам комфортные условия для проживания и путешествия по городу. В частности, это касается местной кухни: ее проще сразу назвать ограниченной и незатейливой, чем пытаться найти там что-нибудь запоминающееся.
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