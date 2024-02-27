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Выращивание кабачков в ящиках

Не рассчитали посадки, или осталась лишняя рассада кабачков? Сэкономьте место в огороде интересным способом. Высадите кабачки в ящики! Дополнительно они дадут ранний урожай, ведь корням в такой земле очень тепло.


Ящики для выращивания



Первым делом мастер предлагает сделать нехитрую конструкцию — основание под ящики. Собирается оно из досок, уголков и саморезов.



Пластиковые ящики крепятся на двух уровнях. Фиксация осуществляется при помощи хомутов.



Дно ящика выстилается плёнкой или мешком. Сверху засыпается питательный, рыхлый грунт с компостом/перегноем.



Наконец, останется лишь высадить рассаду кабачков. Землю обязательно мульчируйте! Это поддержит уровень влаги, защитит ростки и даст дополнительное питание.



Поливайте по мере необходимости и вносите подкормки. Помните, что кабачок, как и огурцы, очень любит органические удобрения!



Таким нехитрым способом можно высадить дополнительно 5-10 кабачков и собирать с них ещё больше урожая! Конструкцию можно поставить на заднем дворе. Главное условие — достаточно солнечного света!


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выращиваниеКабачки

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