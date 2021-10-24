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Советское детство: Фотографии из жизни в СССР в 1950-1960-х годах


Парк «Сокольники», Москва, 1969 год.

Парк «Сокольники», Москва, 1969 год.

Середину прошлого века по праву можно назвать лучшим временем для советских людей. Закончилась сталинская эпоха, и страна полной грудью вдохнула свежий воздух перемен. И именно в то время актуальным стал лозунг «всё лучшее - детям».

1. «Хулиганы»


Яркие представители советской молодежи периода «оттепели» 1950-х годов.

Яркие представители советской молодежи периода «оттепели» 1950-х годов.

 

2. «Знакомство с прекрасным»


Советское детсво – счасливая пора для юного поколения.

Советское детсво – счасливая пора для юного поколения.

 

3. «Незабываемый отдых в пионерском лагере»


Детский лагерь отдыха на Юловском пруду в Инзенском районе Ульяновской области.

Детский лагерь отдыха на Юловском пруду в Инзенском районе Ульяновской области.

 

4. «Летняя жажда»


Глоток холодной воды в знойный летний день.

Глоток холодной воды в знойный летний день.

 

5. Юные авиамоделисты - будущие авиаторы страны


Увлекательные занятия в авиамодельном кружке.

Увлекательные занятия в авиамодельном кружке.

 

6. «Мамина помощница»


За лепкой пельменей.

За лепкой пельменей.

 

7. «На стадионе»


Фонаты советского футбола.

Фонаты советского футбола.

 

8. «Друзья»


На школьном дворе.

На школьном дворе.

 

9. «Дискотека по советски»


Советское детство: Фотографии из жизни в СССР в 1950-1960-х годах

...и закружились в ритме вальса.

 

10. «У фонтана»


Мальчик на фоне фонтана окруженного живописной зеленью.

Мальчик на фоне фонтана окруженного живописной зеленью.

 

11. «Хулиганы и милиционер»


Наша милиция нас бережет....

Наша милиция нас бережет....

 

12. «Дружные одноклассники»


В летнем трудовом лагере.

В летнем трудовом лагере.

 

13. «Школьники в походе»


Поход с одноклассниками - увлекательное времяпрепровождение советской молодежи.

Поход с одноклассниками - увлекательное времяпрепровождение советской молодежи.

 

14. «Летнии каникулы»


Все друзья в сборе.

Все друзья в сборе.

 

15. «Отдых на берегу озера»


Счастливая молодежь.

Счастливая молодежь.

 

16. «Неподдельная радость маленьких книголюбов»


У книжного магазина в доме автозаводцев.

У книжного магазина в доме автозаводцев.

 

17. «Школьницы»


Искренняя радость на лицах школьных подруг.

Искренняя радость на лицах школьных подруг.

 

18. «Игра родом из детсва»


Игра в чику на школьном дворе, Пермь, 1958 год.

Игра в чику на школьном дворе, Пермь, 1958 год.

 

19. «Хлеб привезли»


После похода в местный «супермаркет».

После похода в местный «супермаркет».

 

20. «Первый парень на деревне»


Маленькие жители советской деревни.

Маленькие жители советской деревни.

 

21. «После школы»


По дороге из школы домой.

По дороге из школы домой.

 

22. «Весна во дворе»


Надеюсь мама не узнает, что я ноги намочил...

Надеюсь мама не узнает, что я ноги намочил...

 

23. «Гонки на велосипедах по коридору»


И никаких телефонов планшетов и компьютеров.

И никаких телефонов планшетов и компьютеров.

 

24. «Друзья»


Прогулка по любимому городу.

Прогулка по любимому городу.

 

25. «Зимние забавы»


Любая из зимних забав - это настоящий праздник спорта и активного образа жизни!

Любая из зимних забав - это настоящий праздник спорта и активного образа жизни!

 

26. «Утрата»


После похорон.

После похорон.

 

27. «Зимний вид спорта»


В советское время каждый ребенок от мала до велика умел кататься на лыжах.

В советское время каждый ребенок от мала до велика умел кататься на лыжах.

 

28. «Три друга»


На зимних каникулах.

На зимних каникулах.

 

29. «Семейный отдых»


Воскресный отдых советских людей. Пакрк «Сокольники», Москва, 1969 год.

Воскресный отдых советских людей. Пакрк «Сокольники», Москва, 1969 год.

 

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Советское детство: Фотографии из жизни в СССР в 1950-1960-х годах

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Советское детство: Фотографии из жизни в СССР в 1950-1960-х годахПодписаться на мой Instagram
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