Советское детство: Фотографии из жизни в СССР в 1950-1960-х годах

Парк «Сокольники», Москва, 1969 год.
Середину прошлого века по праву можно назвать лучшим временем для советских людей. Закончилась сталинская эпоха, и страна полной грудью вдохнула свежий воздух перемен. И именно в то время актуальным стал лозунг «всё лучшее - детям».
1. «Хулиганы»
Яркие представители советской молодежи периода «оттепели» 1950-х годов.
2. «Знакомство с прекрасным»
Советское детсво – счасливая пора для юного поколения.
3. «Незабываемый отдых в пионерском лагере»
Детский лагерь отдыха на Юловском пруду в Инзенском районе Ульяновской области.
4. «Летняя жажда»
Глоток холодной воды в знойный летний день.
5. Юные авиамоделисты - будущие авиаторы страны
Увлекательные занятия в авиамодельном кружке.
6. «Мамина помощница»
За лепкой пельменей.
7. «На стадионе»
Фонаты советского футбола.
8. «Друзья»
На школьном дворе.
9. «Дискотека по советски»
...и закружились в ритме вальса.
10. «У фонтана»
Мальчик на фоне фонтана окруженного живописной зеленью.
11. «Хулиганы и милиционер»
Наша милиция нас бережет....
12. «Дружные одноклассники»
В летнем трудовом лагере.
13. «Школьники в походе»
Поход с одноклассниками - увлекательное времяпрепровождение советской молодежи.
14. «Летнии каникулы»
Все друзья в сборе.
15. «Отдых на берегу озера»
Счастливая молодежь.
16. «Неподдельная радость маленьких книголюбов»
У книжного магазина в доме автозаводцев.
17. «Школьницы»
Искренняя радость на лицах школьных подруг.
18. «Игра родом из детсва»
Игра в чику на школьном дворе, Пермь, 1958 год.
19. «Хлеб привезли»
После похода в местный «супермаркет».
20. «Первый парень на деревне»
Маленькие жители советской деревни.
21. «После школы»
По дороге из школы домой.
22. «Весна во дворе»
Надеюсь мама не узнает, что я ноги намочил...
23. «Гонки на велосипедах по коридору»
И никаких телефонов планшетов и компьютеров.
24. «Друзья»
Прогулка по любимому городу.
25. «Зимние забавы»
Любая из зимних забав - это настоящий праздник спорта и активного образа жизни!
26. «Утрата»
После похорон.
27. «Зимний вид спорта»
В советское время каждый ребенок от мала до велика умел кататься на лыжах.
28. «Три друга»
На зимних каникулах.
29. «Семейный отдых»
Воскресный отдых советских людей. Пакрк «Сокольники», Москва, 1969 год.
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