Советское детство: Фотографии из жизни в СССР в 1950-1960-х годах

Парк «Сокольники», Москва, 1969 год.

1. «Хулиганы»

Яркие представители советской молодежи периода «оттепели» 1950-х годов.

2. «Знакомство с прекрасным»

Советское детсво – счасливая пора для юного поколения.

3. «Незабываемый отдых в пионерском лагере»

Детский лагерь отдыха на Юловском пруду в Инзенском районе Ульяновской области.

4. «Летняя жажда»

Глоток холодной воды в знойный летний день.

5. Юные авиамоделисты - будущие авиаторы страны

Увлекательные занятия в авиамодельном кружке.

6. «Мамина помощница»

За лепкой пельменей.

7. «На стадионе»

Фонаты советского футбола.

8. «Друзья»

На школьном дворе.

9. «Дискотека по советски»

...и закружились в ритме вальса.

10. «У фонтана»

Мальчик на фоне фонтана окруженного живописной зеленью.

11. «Хулиганы и милиционер»

Наша милиция нас бережет....

12. «Дружные одноклассники»

В летнем трудовом лагере.

13. «Школьники в походе»

Поход с одноклассниками - увлекательное времяпрепровождение советской молодежи.

14. «Летнии каникулы»

Все друзья в сборе.

15. «Отдых на берегу озера»

Счастливая молодежь.

16. «Неподдельная радость маленьких книголюбов»

У книжного магазина в доме автозаводцев.

17. «Школьницы»

Искренняя радость на лицах школьных подруг.

18. «Игра родом из детсва»

Игра в чику на школьном дворе, Пермь, 1958 год.

19. «Хлеб привезли»

После похода в местный «супермаркет».

20. «Первый парень на деревне»

Маленькие жители советской деревни.

21. «После школы»

По дороге из школы домой.

22. «Весна во дворе»

Надеюсь мама не узнает, что я ноги намочил...

23. «Гонки на велосипедах по коридору»

И никаких телефонов планшетов и компьютеров.

24. «Друзья»

Прогулка по любимому городу.

25. «Зимние забавы»

Любая из зимних забав - это настоящий праздник спорта и активного образа жизни!

26. «Утрата»

После похорон.

27. «Зимний вид спорта»

В советское время каждый ребенок от мала до велика умел кататься на лыжах .

28. «Три друга»

На зимних каникулах.

29. «Семейный отдых»

Воскресный отдых советских людей. Пакрк «Сокольники» , Москва, 1969 год.