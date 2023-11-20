Бассейн с секретными пещерами,гротом и водопадами,который легко можно принять за естественный водоем

Лучше, чем аквапарк/

Выглядит очень круто.

Пять водопадов.

Высокая скала - центр бассейна.

Наверху очень красиво.

Наверх ведут лестницы.

Отличное место для прыжков.

Под скалой еще много интересного.

Здесь есть кухня и туалет.

И настоящий грот.