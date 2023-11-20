Бассейн с секретными пещерами,гротом и водопадами,который легко можно принять за естественный водоем

Лучше, чем аквапарк/
Бассейн – это не только место для купания и приятного времяпрепровождения. Это еще и важный элемент ландшафта на дачном участке. Если не хочется, чтобы бассейн был чем-то тривиальным, его можно подходящим образом оформить или даже замаскировать под естественный водоем
Выглядит очень круто.
Когда речь заходит о бассейне, большинство людей представляют себе достаточно тривиальную прямоугольную полость, обложенную плиткой, посреди заднего двора на дачном участке. Глупо отрицать, что даже такой бассейн – уже хорошо, однако некоторые умельцы успешно доказывают, что место для купания на собственном участке может быть чем-то большим и даже творческим.
Пять водопадов.
Высокая скала - центр бассейна.
Наверху очень красиво.
Примером таких бассейнов являются те, что выглядят, как естественные водоемы. Нет, водоросли и тина в них не плавают, однако окружение бассейна невероятно живописно. Здесь есть и зелень, и красивые камни, и большая скала с водопадом и кое-что еще, однако обо всем по порядку.
Наверх ведут лестницы.
Отличное место для прыжков.
Под скалой еще много интересного.
Итак, центр бассейна – это большая искусственная скала, которая полностью имитирует настоящую природную скалу с водопадом (на деле водопадов целых пять!). У нее функция не сводится к эстетической, ведь это еще и прекрасное место для прыжков, благо глубина бассейна под ней позволяет делать это без страха. На скалу ведет две извилистые лестницы, в внутри нее имеется водная горка для катания, совсем как в аквапарке.
Здесь есть кухня и туалет.
И настоящий грот.
Помните, мы сказали, что скала – это центр бассейна. Снаружи так не кажется, но дело в том, что внутри этого искусственного образования еще много всего интересного. За извилистыми тоннелями прячется несколько комнат. Часть из них технические помещения – отсюда осуществляет управление водой и освещением. В остальных комнатах расположились кухня, комната отдыха, туалет, душевая, гардероб. Здесь же выход к искусственным пещерам для занятия дайвингом. Есть даже настоящий грот, выход из него прячется за самым крупным водопадом.
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