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Бассейн с секретными пещерами,гротом и водопадами,который легко можно принять за естественный водоем


Лучше, чем аквапарк/

Лучше, чем аквапарк/

Бассейн – это не только место для купания и приятного времяпрепровождения. Это еще и важный элемент ландшафта на дачном участке. Если не хочется, чтобы бассейн был чем-то тривиальным, его можно подходящим образом оформить или даже замаскировать под естественный водоем

Выглядит очень круто.

Выглядит очень круто.

 

Когда речь заходит о бассейне, большинство людей представляют себе достаточно тривиальную прямоугольную полость, обложенную плиткой, посреди заднего двора на дачном участке. Глупо отрицать, что даже такой бассейн – уже хорошо, однако некоторые умельцы успешно доказывают, что место для купания на собственном участке может быть чем-то большим и даже творческим.
Пять водопадов.

Пять водопадов.

 
Высокая скала - центр бассейна.

Высокая скала - центр бассейна.

 


Наверху очень красиво.

Наверху очень красиво.

 

Примером таких бассейнов являются те, что выглядят, как естественные водоемы. Нет, водоросли и тина в них не плавают, однако окружение бассейна невероятно живописно. Здесь есть и зелень, и красивые камни, и большая скала с водопадом и кое-что еще, однако обо всем по порядку.
Наверх ведут лестницы.

Наверх ведут лестницы.

 
Отличное место для прыжков.

Отличное место для прыжков.

 
Под скалой еще много интересного.

Под скалой еще много интересного.

 

Итак, центр бассейна – это большая искусственная скала, которая полностью имитирует настоящую природную скалу с водопадом (на деле водопадов целых пять!). У нее функция не сводится к эстетической, ведь это еще и прекрасное место для прыжков, благо глубина бассейна под ней позволяет делать это без страха. На скалу ведет две извилистые лестницы, в внутри нее имеется водная горка для катания, совсем как в аквапарке.
Здесь есть кухня и туалет.

Здесь есть кухня и туалет.

 
И настоящий грот.

И настоящий грот.

 

Помните, мы сказали, что скала – это центр бассейна. Снаружи так не кажется, но дело в том, что внутри этого искусственного образования еще много всего интересного. За извилистыми тоннелями прячется несколько комнат. Часть из них технические помещения – отсюда осуществляет управление водой и освещением. В остальных комнатах расположились кухня, комната отдыха, туалет, душевая, гардероб. Здесь же выход к искусственным пещерам для занятия дайвингом. Есть даже настоящий грот, выход из него прячется за самым крупным водопадом.

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