Получить огромный урожай огурцов, посадив при этом всего несколько кустиков, под силу каждому огороднику. Для этого в первую очередь необходимо выбрать правильные сорта огурцов.
Для посадки идеально подходят гибриды суперпучковых огурцов, в узлах которых формируется большое количество женских цветков (завязей): до 8-10 и боле.
Такие огурцы требуют особой схемы подкормки. Чтобы добиться наилучшего результата, удобрения следует чередовать каждые 5 дней.
Первая подкормка — дрожжевая. Для ее приготовления в 10 литрах воды разведите 10 гр дрожжей, 50 гр сахара и 1 литр маточного раствора.
Вторая подкормка — зольный настой, вносится через 5 дней. Чтобы приготовить это удобрение к 10 литрам воды добавьте 1 стакан золы.
Следующий этап — внесение зеленого удобрения. Для его приготовления наполните треть ведра объемом 10 литров травой, залейте водой и оставьте настаиваться на 3-5 дней. Для полива огурцов разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды.
Еще через 5 дней обработайте огурцы биогумусом или гуматом калия, взятым из расчета 30 мл на 10 литров воды. Обработку можно проводить как под корень, так и по листу. Для приготовления следующего удобрения в 10 литрах воды необходимо растворить 30 мл экстракта конского навоза. И последний этап — обработка кустиков монокалий фосфатом по листу или под корень. Раствор готовится из расчета 10 мл монокалий фосфата на 10 литров воды.
Схема подкормки огурцов для большого урожая
Получить огромный урожай огурцов, посадив при этом всего несколько кустиков, под силу каждому огороднику. Для этого в первую очередь необходимо выбрать правильные сорта огурцов.
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