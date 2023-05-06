Схема подкормки огурцов для большого урожая

Получить огромный урожай огурцов, посадив при этом всего несколько кустиков, под силу каждому огороднику. Для этого в первую очередь необходимо выбрать правильные сорта огурцов.

Для посадки идеально подходят гибриды суперпучковых огурцов, в узлах которых формируется большое количество женских цветков (завязей): до 8-10 и боле.





Такие огурцы требуют особой схемы подкормки. Чтобы добиться наилучшего результата, удобрения следует чередовать каждые 5 дней.

Первая подкормка — дрожжевая. Для ее приготовления в 10 литрах воды разведите 10 гр дрожжей, 50 гр сахара и 1 литр маточного раствора.







Вторая подкормка — зольный настой, вносится через 5 дней. Чтобы приготовить это удобрение к 10 литрам воды добавьте 1 стакан золы.







Следующий этап — внесение зеленого удобрения. Для его приготовления наполните треть ведра объемом 10 литров травой, залейте водой и оставьте настаиваться на 3-5 дней. Для полива огурцов разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды.







Еще через 5 дней обработайте огурцы биогумусом или гуматом калия, взятым из расчета 30 мл на 10 литров воды. Обработку можно проводить как под корень, так и по листу. Для приготовления следующего удобрения в 10 литрах воды необходимо растворить 30 мл экстракта конского навоза. И последний этап — обработка кустиков монокалий фосфатом по листу или под корень. Раствор готовится из расчета 10 мл монокалий фосфата на 10 литров воды.



