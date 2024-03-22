Витражи в стиле модерн: Как пишут цветные сказки нового времени

Искусство создания картин, состоящих из соединенных цветных стеклышек, насчитывает уже тысячи лет. Витражи, оживленные солнечным светом, переносят людей в сказочный и прекрасный мир. Возможно, именно поэтому на протяжении многих веков их использовали в декоре церквей. В начале XX века витражи стали ближе к людям, найдя новое воплощение в стиле модерн. Именно к этому периоду относятся шедевры витражного искусства, созданные такими мастерами как Тиффани, Жак Грюбе и Джон Ла Фарж.
Джон Ла Фарж (США), Витраж «Рыбы»
Джон Ла Фарж (США), витражное окно
Считается, что именно американский художник и декоратор Джон Ла Фарж первым изобрел молочное стекло с опаловыми разводами, которое затем позволило создать фирменный витражный стиль Тиффани. Изогнутые линии, новая цветовая гамма и эффект глубины стали особыми чертами витражей в стиле модерн.
Луис Камфорт Тиффани (США), «Образование» (Мемориальный витраж Читтендена), Йельский университет
Луис Камфорт Тиффани (США), Витраж особняка Тассель
Великий мастер и «покоритель стекла» Луис Комфорт Тиффани, кроме новых видов этого материала подарил миру и оригинальный способ соединения цветных кусочков. Вместо тяжеловесных свинцовых переплетов он стал использовать тонкие медные прожилки, спаянные между собой оловом. Это позволило вывести витражи из плоскости в трехмерное пространство и создавать объемные модели. Техника Тиффани до сих пор используется в витражном искусстве.
Луис Камфорт Тиффани и компания Тиффани (США), Витраж из серии «Времена года»
Луис Камфорт Тиффани (США), «Магнолия и ирисы»
Изобретенные на рубеже веков новые виды стекол позволили мастерам создавать витражные картины, сравнимые с настоящей живописью. Известно, что к 1900 году на складах Тиффани находилось до 200 тонн стекла примерно 5 тысяч различных оттенков. Все они были классифицированы и разложены по специальной системе.
Жак Грюбе (Франция), Витраж с розами из дома Корбина
Жак Грюбе (Франция), Витраж «Деревья и птицы»
Жорж де Фёр (Франция), Витраж в деревянной раме
В начале XX века корпорация Тиффани становится одним из крупнейших производителей цветного стекла в мире. Кроме опалесцентного материала, изобретенного Джоном Ла Фарж, Тиффани активно использовал иризированное стекло – оно получается при добавлении вкраплений металла, а также «складчатые» виды или «драпировки». Для этого необычного материала еще теплую стеклянную пластину подвергают деформации, «сморщивают». Такие стекла лучше всего передают природные материалы – листву или кору деревьев, траву.
Александр Сергеевич Хренов (Россия), Витраж Доходного дома на Знаменской улице в Петербурге
Жак Грюбе (Франция), Витраж для пивоваренного завода Saint-Nicolas de Port
Жак Грюбе, витражная крыша Gran Hotel de la Cuidad de Mexico
Мастера эпохи модерна относились к витражам как к живописи. Если стекла нужного цвета не находилось, то необходимый оттенок получали, накладывая кусочки в несколько слоев, аналогично тому, как художник смешивает краски на палитре. Такая техника, называемая «сэндвич-метод», также впервые была использована Луисом Тиффани. В результате мы сегодня можем наслаждаться шедеврами витражного искусства, которые ничуть не утратили своей актуальности за прошедшие 100 с лишним лет. Большинство современных техник создания картин из стекла основываются на художественных принципах, заложенных именно в эпоху модерна.
Неизвестный автор, Окно лестничной клетки в доме "У трех мушкетеров
Франц Адольф (Федор Осипович) Шехтель, Витраж парадной лестницы, Особняк Рябушинского на М. Никитской улице
Джованни Бельтрами (Италия), Витраж «Павлины»
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