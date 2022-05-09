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Как почистить лук и не заплакать


Как почистить лук и не заплакать

Как почистить лук и не заплакать

Красные глаза, бегущие по щекам слёзы и ненавистный лук в руках – знакомая всем картина. А всё происходит потому, что при повреждении клеток лука освобождаются соединения серы. Это защита, которую луку подарила сама природа, и с ней придётся бороться.

Острый нож - главное оружие

Острый нож - главное оружие

 

1. Берём острый нож. Чем он острее, тем быстрее проходит процедура нарезания, да и меньше клеток повреждается.
лук отправляем в морозилку

лук отправляем в морозилку

 

2. Охлаждаем лук. Лучше всего его положить в морозильную камеру или миску с ледяной водой хотя бы на 30 минут. Если класть в холодильник, то на пару часов.
Вода - смоет все раздражители

Вода - смоет все раздражители

 

3. Разрезаем лук пополам и отправляем его под струю холодной воды на минуту. Благодаря этому смоется часть раздражителей.
Жуём хлеб и не плачем

Жуём хлеб и не плачем

 

4. Берём в рот кусочек хлеба, жуём и нарезаем лук. Забавный способ, но вполне рабочий. Можно попробовать.

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Как почистить лук и не заплакать

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