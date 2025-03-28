Супруги сделали уютный домик для всей семьи из старого сарая

Тот, кто много лет живет на съемной квартире, всегда мечтает обрести собственную крышу над головой. И многим действительно это удается, если появляется хоть малейшая возможность.







Как это произошло с увлеченными супругами из Техаса, которые воспользовались шансом обзавестись домом для своей семьи, взявшись за переоборудование заброшенного сарая.

Даже старый сарай можно превратить в уютный дом для семьи из 4-х человек.Жить в арендованной квартире, в какой бы стране ни находился, сомнительное удовольствие, поэтому многие, во что бы то ни стало, пытаются вырваться из этого круга. И это не удивительно, ведь собственная крыша над головой даже самая крошечная, куда лучше, чем чужие апартаменты. По этой причине большинство людей, как только улыбается удача и появляется хоть маленький шанс, стремится обзавестись домом. Правда, придется идти на некоторые жертвы, чтобы в итоге достичь желаемого.Заброшенный сарай вдохновил семью Кребс на преобразования.В общей зоне частично приподняли потолок.По этому пути пошли супруги Кэти и Майкл Кребс, которые долго ломали голову над тем, как обзавестись собственным домиком, чтобы избавиться от арендной платы, «съедающей» значительную часть семейного бюджета. Последней каплей стали ограничения во время пандемии COVID-19, которые значительно осложнили ситуацию в семье. Именно в тот момент Майкл от дедушки и бабушки получил в наследство 28 га земли в Фейетвилле, что в штате Техас. Только вот из построек на сугубо сельхозугодьях достался только обветшалый сарай, который хоть как-то мог бы заинтересовать в качестве объекта трансформации. Это обстоятельство совсем не огорчило пару, а лишь подстегнуло их желание кардинально поменять свою жизнь.Все строительные работы супруги выполняли самостоятельно.Для отделки внутреннего пространства использовали натуральное дерево.Пара, 7 лет прожившая на съемных квартирах, активно взялась разрабатывать проект преобразований, вдохновляясь интересными примерами, который смогла найти на просторах интернет и своими желаниями. Это им пришлось делать самостоятельно, поскольку не было финансовой возможности нанимать профессионалов, как и строителей или плотников. Для начала нужно было избавиться от хлама, накопившегося за многие десятилетия и приступить к укреплению деревянной конструкции сарая, которая уже была ветхой и небезопасной. Также потребовалось добавить окна и частично приподнять потолок, чтобы крошечное пространство будущего дома было не таким давящим.Задний фасад стал входной частью, где пристроили крытую террасу.Зона отдыха на террасе.Пристроили и террасу, которая помогла увеличить полезную площадь, она стала тем местом, где семья может более свободно отдыхать, общаться, устраивать обеды или ужины. Ну а для двух подрастающих дочурок терраса превратилась в зону, где можно вволю поиграть или заняться творчеством даже если снова нагрянет пандемия. Также им доступна территория возле дома, где они могут побегать или покататься на велосипедах, проводя весь день напролет на свежем воздухе.Супруги мебель собирали самостоятельно.Кэти и Майкл гордятся тем, что им удалось сделать из заброшенного сарая.А вот, чтобы само жилище получилось таким же приятным местом, пришлось немало потрудиться, ведь на площади 26 кв. метров сильно не разгуляешься, нужно было создать максимально комфортные условия для проживания сразу четверых. Изначально имеющуюся площадь разделили пополам. Первая часть предусматривает открытую планировку, а вторая – разбита на два отдельных помещения. При отделке использовали преимущественно натуральное дерево, частично то, что нашлось в самом сарае или было демонтировано из других строений. Тем самым удалось не только сэкономить, но и добавить интересный штрих, отдавая дань уважения прошлому и смешивая историю с современным комфортом.Крытая терраса – идеальное место отдыха для всей семьи.Открытая планировка в общей зоне.Примечательно: Каждый уголок и каждая деталь этого крошечного дома отражает личный подход Кэти и Майкла к организации своего первого семейного гнездышка, которое они планируют со временем расширить. Но пока это только в мечтах, а в то время им пришлось активно работать, чтобы как можно скорее въехать в собственное жилище. Супругам нужно было не только полностью переоборудовать сарай, но и подвезти коммуникации, включая электричество, что увеличило затраты. По окончании всех преобразований, которые заняли долгих 9 месяцев, семья подсчитала расходы и была приятно удивлена, что вместо запланированных 20 тыс. долларов они потратили около 16. Сэкономленные средства пошли на облагораживание территории.Гостиная превращается в детскую, офис или игровую.Задействовали каждый уголок.Если говорить о планировке, то учитывая, что у них есть просторная крытая терраса, под гостиную выделили скромный уголок, где установили лишь небольшой диван и столик, закрепленный на стене перед окошком, чтобы можно было за ним работать, порисовать или заниматься рукоделием. При этом диван-малютка пока служит спальным местом для детей. Такая многофункциональность сделала основное жилое пространство более свободным и объемным (когда диван сложен), его используют в качестве игровой зоны или столовой.Прекрасно оборудованная кухня в преображенном сарае.Под кухню выделили достаточно места, чтобы Кэти могла побаловать семью домашними блюдами, тем более, что преображенный домик находится вдали от населенных пунктов. Да и со временем семейство пристрастилось к ведению натурального хозяйства, отдавая предпочтение собственноручно выращенным овощам, зелени, ягодам и яйцам, которые несут их курочки. Это самое любимое место хозяйки, которая сделала все, чтобы у нее была большая рабочая поверхность, необходимые удобства, бытовая техника и много мест для хранения, что необходимо на столь миниатюрных площадях для поддержания порядка. Продуманные до мелочей решения сделали кухню одновременно функциональной и стильной, что очень радует семейство.Родительская спальня с простой, расслабляющей обстановкой.А вот ванная комната и спальня оказались скромных размеров, поскольку вторую половину разделили пополам, но это не омрачило радость того, что семья из 4-х человек наконец-то смогла обрести собственную крышу над головой. Здесь у родителей имеется отдельная небольшая спальня, обставленная винтажной мебелью, которую они тщательно и творчески отреставрировали, чтобы создать максимально простую и расслабляющую атмосферу. В скором будущем супруги планируют разделить жизненное пространство для детей, ведь они подрастают и это необходимое расширение.Интерьер ванной комнаты.На полную трансформацию сарая ушло 9 месяцев и 16 тысяч долларов.Не обошлось и без благоустроенной ванной комнаты, которую роскошной не назовешь, но в ней есть все необходимое для принятия водных процедур. Им удалось установить вместительную тумбу со встроенной раковиной, унитаз и организовать душевую, стены которой облицевали белой керамической плиткой. Чтобы не устанавливать лишние двери, душевую и нишу с полками, где хранятся моющие средства и вся необходимая бытовая утварь для уборки, спрятали за обычными водонепроницаемыми шторками.