Проклятие герцогов Глостеров: Было ли оно в реальности и как изменило их судьбы

Титул Глостеров имеет богатейшую и длинную историю. Впервые его пожаловали внебрачному сыну Генриха I (король Англии) Роберту. Существенные преобразования с титулом произошли только в XIV столетии. Согласно истории, существует 6 герцогов Глостерских. Первым из них был Томас Вудсток, а последним является Ричард. Было ли проклятье у этого титула – трудно сказать. Титул часто оставался без хозяина и долгое время не выполнял своего предназначения из-за отсутствия наследников. Но последние герцоги Глостерские (Георг и Генри) все изменили. Может, им удалось покончить с проклятьем.
Что известно о титуле Глостеров и проклят ли он
Титул Глостеров считают одним из старейших в истории. / Фото:steamcommunity.com
Согласно историческим фактам, титул граф Глостер берет свое начало еще в XI столетии. О титуле заговорили впервые в 1122 году. Тогда правящий король Англии Генрих I пожаловал его своему внебрачному сыну Роберту. Юноша сумел добиться больших успехов в военном направлении, став известным полководцем. Однако у Роберта не было наследников мужского пола. Дочь Изабелла стала наследницей титула.
После кончины Изабеллы титул стал полностью принадлежать (с 1218 г.) членам семьи де Клер. Этот род признан самым могущественным в XIII веке среди элиты Англии. Самым знаменитым из них являлся Гилберт де Клер Рыжий. Он был 3-м графом Глостерским. Династия де Клер владела титулом 100 лет. Далее в 1397 году его пожаловал Томасу Деспенсеру сам король Ричард II. Однако через год его изъяли, титул прекратил свое существование. У титула граф Глостерский существует 6 креаций (учреждений), которые существовали до 1398 года.
Титул Глостер видоизменился от графа до герцога.
Однако почти через 100 лет титул герцог Глостерский видоизменился. Теперь он стал присваиваться только младшим членам королевской семьи Великобритании, таким образом начал свою новую историю. Последним герцогом Глостерским считают принца Ричарда, младшего сына дяди Королевы Великобритании Елизаветы II. Некоторые историки считают, что титул проклят. Причиной возникновения такого мнения являются трагические судьбы большей части представителей этого титула. Глостеры покидали этот мир, не оставив наследников. Так было с первыми четырьмя герцогами. Правда, последние два Глостера, видимо, пошли наперекор Судьбе.
Биография 1-го и 2-го герцога Глостера
Томас Вудсток был пятым ребенком в семье короля Англии Эдуарда III.
Титул герцог Глостер получил свое возрождение и был дарован сыну короля Англии Эдуарда III Томасу Вудстоку. Он появился на свет в 1355 году. Мальчуган был пятым ребенком в семье монарха, и ему чудом повезло выжить. Когда ему исполнилось 22 года, Томаса посвятили в рыцари, и он сразу получил свой первый титул граф Бэкингем. В 1376 году состоялась его свадьба с одной из богатейших невест Англии Элеонорой де Богун. А вот титул герцог Глостер Томас получил только в 1385 году. Вудсток занимался политикой, и в кратчайшие сроки стал влиятельным человеком в королевстве. Однако на троне находился король Ричард II, с которым у Томаса часто были споры и размолвки.
Известно, что Вудсток был арестован и обвинен в попытке свергнуть короля Ричарда II. Его попытка поднять восстание против монарха имела только временный успех. Томас Вудсток умер при загадочных обстоятельствах, так и не дожив до окончательного приговора. Его титул стал принадлежать короне. У Вудстока в браке с Элеонорой де Богун родилось 5 детей. Старшему сыну удалось пережить отца на пару лет. За ним остался только титул графа Бэкингема. А вот все земли и титулы Томаса были конфискованы из-за измены королю.
Хамфи Ланкастер стал 2-м герцогом Глостерским. / Фото:marieclaire.ru
В 1399 году королем Англии становится Генрих IV (герцог Ланкастер). В браке с Марией Богун (сестрой жены Томаса Вудстока Элеоноры) родились 6 детей. Однако титул герцог Глостерский получил только четвертый ребенок в семье Хамфи Ланкастер в 24 года. Он серьезно увлекался науками, активно участвовал в жизни двора. Однако Судьба внесла свои коррективы в его жизнь в 1441 году, когда его жену обвинили в колдовстве. Тогда герцогу пришлось оставить общественную жизнь. Спустя 6 лет Глостеру предъявили обвинения в измене королю и арестовали. Некоторые историки считают, что Хамфи Глостерский умер не своей смертью (его отравили). После его смерти титул снова стал принадлежать короне из-за отсутствия прямых наследников.
Что произошло с 3-м и 4-м герцогом Глостерским
Ричард Глостерский стал 3-м герцогом и заработал дурную славу о себе. / Фото:marieclaire.ru
Третьим герцогом Глостерским стал в 1461 году Ричард, младший брат короля Англии Эдуарда IV. В истории известен период, когда за власть боролись дом Йорков с Ланкастерами. Поэтому трон переходил от Эдуарда IV к Генриху VI. Он заключил брак с Анной Невилл, и у них родился сын Эдвард, который умер раньше, чем его отец. Однако после кончины монарха Эдуарда IV борьба за власть активизировалась с новой силой. Теперь за трон боролись сторонники Ричарда и королевы Елизаветы Вудвилл.
Третий Глостер стал одним из героев известной пьесы Шекспира «Король Лир». / Фото:Яндекс.Дзен
Будущему королю Эдуарду V тогда было всего 12 лет. Поскольку править он полноценно не мог, назначили протектором-лордом Ричарда. Королеву Елизавету обвинили в незаконности брака с умершим монархом. Теперь их дети не имели права на престол. Королеве удалось сбежать, а детей арестовали и поместили в тюрьму. Известно, что они исчезли при загадочных обстоятельствах. Некоторые историки уверены, что их убрал сам Ричард как опасных конкурентов.
В 1483 году герцог Глостер стал королем Англии Ричардом III. Интересно, что именно Ричард Глостерский занял особое место в пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир». Это произведение с точностью раскрывало истинное лицо злодея Ричарда Глостера, который обманом занял трон, убив своих племянников. Через полгода его жизнь пошла под откос. Сначала умер единственный сын, потом жена. Затем Генрих Тюдор заявил, что он имеет все права на трон. Ричард Глостерский погиб в бою. А Генрих Тюдор стал королем Англии. Титул опять стал принадлежать короне.
Генри Стюарт стал 4-м герцогом Глостерским, но умер молодым, так и не создав семью.
Титул возродился только через 177 лет. Тогда у власти был король Карл I. Титул герцога Глостерского достался его младшему сыну Генри Стюарту. После гибели отца у власти стал некий Оливер Кромвель. Но стране нужен был монарх. Тогда Генри стал одним из реальных претендентов, которым легко можно было управлять. По каким-то причинам его кандидатуру не утвердили и даровали свободу. На престол вступил старший сын короля Карла I, а Генри Стюарт умер от оспы, проживая в Испании. Генри не был женат, поэтому и не оставил наследников. Титул опять стал принадлежать короне.
Судьба 5-го и 6-го герцога Глостера
Генри стал 5-м герцогом Глостерским и первым игнорировал проклятье рода.
После смерти Генри Стюарта титулом не пользовались почти 300 лет. О нем вспомнили только в XX веке. Дело в том, что Георг V, король Великобритании и Ирландии, пришел к власти в 1910 году. Монарх даровал титул герцог Глостерский своему младшему сыну Генри в 28 лет. Он женился на красивой и умной Алисе Монтегю-Дуглас-Скотт. Интересно, что Алиса не была принцессой, но после смерти мужа Королева Великобритании сама лично пожаловала ей этот титул.
Генри смог построить отличную военную карьеру. Впрочем, как и его жена тоже. Но кроме карьеры, Генри Глостерский вместе с супругой исправно исполняли все обязанности королевского двора. Однако после автокатастрофы его здоровье начало ухудшаться. С 1960 года он постоянно находился в инвалидной коляске. Генри Глостерский умер в 1974 году. На свадьбе младшего сына Ричарда двумя годами раньше он так и не смог присутствовать. Титул герцога Глостерского перешел по праву младшему сыну Ричарду.
Сын Генри Ричард пока 6-й герцог Глостер, но может передать титул своему сыну Александру.
Интересно, что проклятье Глостеров, видимо, потеряло свою силу именно на сыне Георга V Генри. Возможно, его и вовсе не было. А то, что титул Глостеров не имел постоянности, поскольку наследники его обладателей просто умирали, может быть простым совпадением. Теперь Ричард Глостерский, получивший титул в 1974 году, с гордостью его носит и, вполне возможно, что передаст его своему сыну Александру (7-му герцогу). Ричард с его супругой сейчас выполняют свои обязанности, прописанные правилами королевского двора.
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