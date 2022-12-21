Проклятие герцогов Глостеров: Было ли оно в реальности и как изменило их судьбы

Что известно о титуле Глостеров и проклят ли он

Титул Глостеров считают одним из старейших в истории. / Фото:steamcommunity.com

Титул Глостер видоизменился от графа до герцога.

Биография 1-го и 2-го герцога Глостера

Томас Вудсток был пятым ребенком в семье короля Англии Эдуарда III.

Хамфи Ланкастер стал 2-м герцогом Глостерским. / Фото:marieclaire.ru

Что произошло с 3-м и 4-м герцогом Глостерским

Ричард Глостерский стал 3-м герцогом и заработал дурную славу о себе. / Фото:marieclaire.ru

Третий Глостер стал одним из героев известной пьесы Шекспира «Король Лир». / Фото:Яндекс.Дзен

Генри Стюарт стал 4-м герцогом Глостерским, но умер молодым, так и не создав семью.

Судьба 5-го и 6-го герцога Глостера

Генри стал 5-м герцогом Глостерским и первым игнорировал проклятье рода.

Сын Генри Ричард пока 6-й герцог Глостер, но может передать титул своему сыну Александру.