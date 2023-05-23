Тонкости армянского шашлыка: почему он готовится быстрее другого мяса

Приготовление шашлыка – не просто навык. Искусство! Сегодня существуют многие десятки рецептов и способов приготовления мяса. Многие должны быть наслышаны о так называемом «армянском шашлыке». Некоторым, возможно, даже приходилось слышать о том, что готовится он заметно быстрее любого другого. Главный секрет и тонкость рецепта такого шашлыка сводится к правильному маринаду. Как раз о нем, а также о некоторых других тонкостях приготовления сегодня и поговорим.
Армянский шашлык готовится быстрее других. |Фото: Pinterest.
Для создания маринада нам не понадобится ни вина, ни уксуса, ни майонеза. При этом отличительной чертой армянского маринада является то, что жарить мясо, подготовленное в нем, можно будет уже через 45 минут. Основой для рецепта служит нерафинированное подсолнечное масло. Также для приготовления нужен репчатый лук из расчета 0,5 кг лука на 1 килограмм мяса. Лучше всего выбирать небольшие головки. Что касается специй, то здесь в целом можно добавлять любые, правда, в маринаде обязательно должны быть душистый и черный перец. Рекомендуется добавить кориандр. Специи добавляются строго в виде грубого помола, измельчать их не стоит. Добавить нужно и соль по вкусу.
Смешивается масло и специи. |Фото: vkusno-recept.ru.
Итак, в эмалированную кастрюлю наливаем 200-300 мл растительного масла. В него забрасываем подготовленные специи. Хорошо перемешиваем образовавшуюся субстанцию и оставляем настаиваться на 20 минут. Пока масло приходит в нужную кондицию, нарезаем часть лука толстыми кольцами. Другую часть мелко крошим, смешиваем с небольшим количеством соли и «давим» так, чтобы получить как можно больше лукового сока. Забрасываем весь лук в масло со специями и хорошо перемешиваем. Маринад готов.
Готовим мясо. |Фото: voronezh.sm-news.ru.
К моменту приготовления маринада, было бы неплохо, чтобы мясо под шашлык уже было нарезано. Если используется баранина, то ее режем помельче. Если же используется говядина или свинина, мясо можно резать кусками побольше. Будущий шашлык кладется в емкость с маринадом и хорошо там перемешивается. Мясо следует помассировать так, чтобы оно основательно перемешалось с луком. Дальше мясо можно нанизывать на шампуры и готовить. Так почему же армянский шашлык готовится быстрее любого другого? Все потому, что растительное масло во время приготовления начинает выгорать и тем самым способствует лучшему прогреванию мяса.
Получиться вкусно. ¦Фото: kartinkinaden.ru.
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