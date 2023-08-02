Не выбрасывайте кухонное полотенце, если на нём имеются неотстирываемые пятна. Возьмите всего одну таблетку, измельчите в порошок и залейте кипятком. Полотенце будет как новенькое!
Измельчите любым доступным способом одну таблетку для посудомоечной машины.
Отправьте порошок в таз к полотенцу. Залейте кипятком и оставьте на час.
Даже без последующей стирки в машинке уже виден результат: неотстирываемые ранее пятна полностью растворились! Теперь полотенце можно прополоскать вручную или отправить в машинку на привычный режим стирки.
Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна
Не выбрасывайте кухонное полотенце, если на нём имеются неотстирываемые пятна. Возьмите всего одну таблетку, измельчите в порошок и залейте кипятком. Полотенце будет как новенькое!
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