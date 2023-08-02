Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна

Не выбрасывайте кухонное полотенце, если на нём имеются неотстирываемые пятна. Возьмите всего одну таблетку, измельчите в порошок и залейте кипятком. Полотенце будет как новенькое!







Измельчите любым доступным способом одну таблетку для посудомоечной машины.







Отправьте порошок в таз к полотенцу. Залейте кипятком и оставьте на час.







Даже без последующей стирки в машинке уже виден результат: неотстирываемые ранее пятна полностью растворились! Теперь полотенце можно прополоскать вручную или отправить в машинку на привычный режим стирки.



