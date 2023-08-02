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Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна

Не выбрасывайте кухонное полотенце, если на нём имеются неотстирываемые пятна. Возьмите всего одну таблетку, измельчите в порошок и залейте кипятком. Полотенце будет как новенькое!

Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна

Измельчите любым доступным способом одну таблетку для посудомоечной машины.

Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна

Отправьте порошок в таз к полотенцу. Залейте кипятком и оставьте на час.

Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна

Даже без последующей стирки в машинке уже виден результат: неотстирываемые ранее пятна полностью растворились! Теперь полотенце можно прополоскать вручную или отправить в машинку на привычный режим стирки.

Как удалить даже не отстирываемые и застарелые пятна

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