16 вещей, которые мужчинам стоило бы узнать о женском теле

Возможно, вы в это не поверите, но большинство людей в мире очень мало знают о том, что происходит с телами представителей противоположного пола. Тем не менее, это важно, если вы живете с таким «представителем» или состоите с ним в браке! Важно понимать, что где происходит и что как работает. В этом посте – 16 вещей, которых мужчины, как правило, не знают о теле женщин – и очень зря!
16. Волосы на теле у женщин растут быстрее, чем у мужчин
У женщин, которые бреют ноги, подмышки и интимные места, волосы отрастают в несколько раз быстрее, чем у мужчин. Поэтому бриться женщинам в среднем приходится намного чаще. Так что не судите женщин строго, если они жалуются на это!
15. Не все женщины гибки, как акробаты
Многое из того, что вы видели в фильмах для взрослых, в реальной жизни крайне трудно или вовсе неосуществимо. Реальные женщины, которых вы можете встретить, либо не гнутся так вовсе, либо для них это больно и неприятно. Просто помните о том, что на самом деле все затевалось для обоюдного удовольствия!
14. Быть красивой – это как работа на полную ставку
Не все женщины идеально выглядят, встав с постели – сказать по правде, НЕ выглядят идеально большинство. Конечно, некоторых природа одарила чистой кожей, хорошим метаболизмом и сияющими волосами, но большинство женщин достигают всего этого тяжелым трудом. И это нормально. Здоровый образ жизни – настоящая работа: это диеты, спорт, макияж, скрабы, увлажняющие кремы, уход за волосами… продолжать можно бесконечно.
13. Грудь – не то, чем она кажется
Верите вы в это или нет, но то, как выглядит женская грудь, чаще всего зависит от «упаковки» – бюстгальтера и одежды. А еще благодаря ней у женщин появляются боли в спине. Когда мужчины сосредоточиваются только на женской груди – это выглядит так, как если бы они сосредоточивались, например, только на руках. Это просто часть тела, не лучше и не хуже других.
12. Размер груди не так уж и важен
Это вытекает из того, что природой грудь предназначена совсем не для сексуальных утех. Размер груди не указывает ни на что, и иногда женщины даже не могут прикинуть свой или чужой размер на глаз. Давайте признаем: мужчинам просто приятно слышать, что у их женщин размер больше В.
11. Овуляция – это важно
Для тех, кто не знает: овуляция – это время, когда вероятность забеременеть для женщины выше всего в месяце. Это должно быть само собой понятно, но мы все-таки упомянем это: когда женщина говорит, что у нее овуляция, а беременность не входит в ваши ближайшие планы, – предохраняйтесь.
10. А девственность – это не важно
Давайте даже не будем касаться того, что девственность заставляла тысячи женщин чувствовать себя неполноценными в течение многих лет. Речь не о том. Лучше, чтобы мужчины узнали: если вы у женщины первый – это вовсе не означает, что вы победитель и получили первый приз. Вы просто испачкали ей простыни и повредили достаточно хрупкий кусочек кожи. Девственной плеве придают слишком много значения, которого она не заслуживает.
9. Не все женщины способны на сквирт
Возможно, некоторым мужчинам льстит сама мысль о том, что они могли бы довести женщину до такого, но давайте прольем свет на правду: если женщина не может этого сделать – она не сможет, как бы вы ни старались. Для этого нужно особое сочетание мышц, которым природа одарила не всех.
8. Растянутое влагалище означает не то, о чем вы думаете
И снова. Это не то, о чем вы думаете. Женщины не «растягиваются», если слишком много занимаются сексом, парни! Они могут вытолкнуть из себя существо размером с арбуз и потом восстановиться – так о каком «растягивании» мы говорим? Возможно, она просто пренебрегает упражнениями Кегеля, и поэтому ее мышцы не находятся в полном тонусе.
7. Обратите внимание на способ эксплуатации
Женщины – не механизм, включающийся с одной кнопки, будь то точка G или клитор. Все остальное тело, ваши предварительные ласки и ваша скорость – все в целом имеет значение и крайне важно для процесса.
6. Не стесняйтесь просить помощи в исследовании ее тела
Многие мужчины предпочитают исследовать женское тело самостоятельно, например, в поисках тех же клитора и точки G, при этом причиняя женщине немалую боль. Здесь важную роль играют коммуникации: лучше попросить помощи у «хозяйки тела» и превратить все в игру, чем упорно доставлять дискомфорт.
5. О некоторых вещах женщины не хотели бы, чтобы мужчины знали
Это, например, такие вещи, как выход воздуха из влагалища после секса (его невозможно сдержать, как кишечные газы), болезненность сосков перед менструацией, высыпания и перепады настроения в этот же период, то, что, как и машины, женщин нужно постоянно разогревать и смазывать, чтобы они были готовы к любовным играм, то, как раздражает бритье всего тела. Каждая женщина хочет, чтобы ее маленькой тайной осталось что-то свое, и она вправе не выкладывать мужчине всю информацию о своем теле сразу.
4. Да, менструальные боли – это действительно (может быть) ТАК ужасно
Эти боли действительно могут полностью испортить день женщины и даже ненадолго «вывести ее из строя». Они могут быть острыми, тянущими, ноющими, похожими на изжогу… список можно продолжать. Кроме того, они сопровождаются потоками крови – от 3 до 7 дней. Приходится намного чаще использовать ванну! А еще менструация – это постоянные отеки. Так что, когда ваша женщина ужасается этим, скорее всего, она не преувеличивает.
3. Гормоны действительно влияют на настроение
В «эти дни» женщины имеют дело не только с физической болью. В это время они могут становиться полностью другими людьми, и здесь все дело в гормонах. Гормональные взрывы, а также набор веса и риск тромбоза, преследуют и тех, кто принимает противозачаточные таблетки – практически в любое время месяца.
2. Женщины прекрасно знают, чего они хотят, и не стесняются об этом говорить
Два факта о женщинах в одном: 1) то, что женщины якобы «не знают, чего они хотят» – неправда, они прекрасно это знают; 2) на самом деле они не очень-то стесняются своих тел и их особенностей и умеют в открытую об этом говорить (и этот пост – тому доказательство). Для мужчин здесь будет лишь одна рекомендация: слушайте женщин, это может быть полезно.
1. Все женщины разные
Самый важный пункт: все женщины разные! Это еще одна причина их слушать. Вы не можете взять то, что вам сказала одна женщина, и экстраполировать это на всех представительниц женского пола. Слушайте и исследуйте, знакомьтесь и понимайте друг друга!
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