Как вырастить помидоры прямо на балкон

Вырастите свои сладкие помидорки прямо на балконе! Это отличная идея для тех, у кого нет огорода. В выращивании овощей на балконе нет ничего сложного. Главное — это подобрать правильный сорт томата + не забывать про подкормки. Вырастить получится даже у новичка!









Томаты на балконе: от семечка до сбора урожая



Выберите подходящие сорта помидоров, вырастите рассаду, и полдела будет сделано! Главные условия: детерминантные (ограниченный рост), с женскими цветками, самоопыляемые. Проверенными сортами являются следующие:





балконное чудо;

ацтек;

горшочный оранжевый;

минибел;

тамблинг том.





Выращивание на балконе



Для удобства можно собрать короб из досок/разобранного поддона, в который установить мешки с землей. Также можно высадить томаты сразу в горшки.









Объём даже для маленьких кустиков — не менее 5 л! Если у вас прохладно в апреле-мае, то лучше закрыть томаты пластиковой бутылкой или плёнкой.









Каждые 2 недели подкармливайте томаты удобрениями на основе азота. Также мульчируйте скошенной травой.









Когда появятся цветки, прекратите подкормку с азотом. Начните давать удобрения с преобладанием калия и фосфора.









Постепенно помидорки начнут наливаться. Помните, что в ограниченном пространстве не получится собрать очень большой урожай.









Но пару килограммов сможет дать даже маленький кустик! Сбор урожая — пожалуй, самый волнительный и увлекательный момент.









Выращенные на своём балконе помидорки очень вкусные, ароматные, сладкие. Со временем вы можете экспериментировать с подкормками, землей и разными сортами, чтобы понять, что лучше всего растёт на вашем балконе!