Что почитать: 6 мотивирующих и увлекательных биографий известных людей

Путь человека к вершинам славы и успеха представляет несомненный интерес, а если жизнеописание знаменитости написано ещё и живым языком, то ценность подобной книги увеличивается во много раз. В нашем сегодняшнем обзоре представлены увлекательные биографии людей, которые уверенно шли к своей мечте, падали, страдали, поднимались и снова шли вперёд, преодолевая трудности ради достижения цели.
Брюс Ли, «Путь совершенства»
Брюс Ли, «Путь совершенства». / Фото: www.eksmo.ru
Интерес к личности легендарного актёра Брюса Ли не ослабевает с годами. С момента его ухода прошло уже 45 лет, однако на русском языке книга «Путь совершенства» издана впервые.
Брюс Ли, «Путь совершенства», страницы. / Фото: www.labirint.ru
Вопреки экранному образу актёра, на страницах книги читатель сможет познакомиться с другим Брюсом: обычным человеком, мужем и отцом. Эта же книга дает представление о собственной философии жизни Брюса Ли, знакомит с его поэтическим творчеством и мыслями о смысле жизни, его мироощущениях на стыке двух культур. В книге представлено множество редких фотографий Брюса Ли, собраны его заметки и письма. Брюс Ли словно исповедуется, открываясь читателю с незнакомой стороны.
Брайан Джей Джонс, «Джордж Лукас. Путь Джедая»
Брайан Джей Джонс, «Джордж Лукас. Путь Джедая». / Фото: www.wcbook.ru
В книге знаменитый кинорежиссёр и продюсер вовсе не показан в наилучшем свете. Напротив, его откровения иногда шокируют, а иногда заставляют задуматься. Автор биографии Брайан Джей Джонс рассказывает, с каким трудом давался Джорджу Лукасу сценарий «Звёздных войн», как мучительно он иногда просиживал за своим столом по восемь часов подряд, не имея в голове ни единой толковой мысли и тупо глядя на девственно чистую страницу.
Джордж Лукас. / Фото: www.interviewmg.ru
Он из вечного должника превратился в миллиардера, научился заменять рутину необычными техническими решениями. У читателя есть уникальная возможность познакомиться с секретами успешной личности, а возможно, и взять на вооружение некоторые приемы Джорджа Лукаса.
Том Шон, «Вуди Аллен. Комик с грустной душой»
Том Шон, «Вуди Аллен. Комик с грустной душой. Иллюстрированная биография». / Фото: www.knigabook.com
Книга Тома Шона будет очень интересна поклонникам творчества Вуди Аллена, его неповторимого стиля и его удивительных фильмов. Автор книги собрал воедино богатейший материал о жизни и творчестве режиссёра и писателя, отдав дань уважения великому мастеру кинематографа.
Вуди Аллен. / Фото: www.startfilm.ru
В книге собраны множество интервью разных лет, воспоминания друзей и родных, их впечатления о Вуди Аллене, в первую очередь, как о человеке. Редчайшие фотографии со съемочных площадок и из личного архива мастера щедро сдобрены комментариями самого героя. «Вуди Аллен. Комик с грустной душой. Иллюстрированная биография» просто не может оставить читателя равнодушным в момент соприкосновения с личностью талантливого человека, мастера своего дела.
Ндаба Мандела, «Восхождение в горы. Уроки жизни от моего деда, Нельсона Манделы»
Ндаба Мандела, «Восхождение в горы. Уроки жизни от моего деда, Нельсона Манделы». / Фото: www.bookland.com
Внук линеарного политического деятеля делится в книге своими впечатлениями о дедушке, Нельсоне Манделе, и теми уроками жизни, которые он успел преподать. В книге можно познакомиться не с политическим лидером и реформатором, а с обычным человеком, у которого есть свои слабости и свои мечты. А ещё страстное желание передать любимому внуку весь свой опыт, свою собственную мудрость и вековую мудрость племени коса.
Нельсон Мандела. / Фото: www.24smi.org
Великий Нельсон Мандела в книге представлен таким, каким его видели члены его семьи. И его внук, которому великий дедушка помог обрести веру в себя и пройти древний обряд посвящения в мужчины.
Жан Филипп, Патрик Форт, «Зинедин Зидан. Биография»
Жан Филипп, Патрик Форт, «Зинедин Зидан. Биография». / Фото: www.book24.ru
История жизни одного из величайших футболистов современности описана подробно, с описанием тех трудностей, которые вставали на пути Зенедина Зидана. Мальчик, родившийся в одном из самых бедных районов Марселя, сумел добиться поистине блестящих успехов благодаря собственному трудолюбию и бесспорному таланту.
Зинедин Зидан. / Фото: www.cdn-blog.scorum.com
История восхождения, которая начиналась с порванных бутс и закончилась невероятным успехом и всемирной популярностью великого игрока. Сегодня он не знает нужды, однако не считает возможным забыть то, с чего он начинал свой путь к славе и популярности.
Томми Хилфигер, «Мой путь к мечте»
Томми Хилфигер, «Мой путь к мечте». / Фото: www.eksmo.ru
Великий американский модельер, основатель бренда, носящего его имя, рассказывает в автобиографии о том, как он шел к своей мечте. Он был нелюбимым ребенком в многодетной семье, был болен дислексией, но при этом умел продуктивно мечтать.
Томми Хилфигер. / Фото: www.fashionista.com
Он отказался подчиняться воле родителей и вместо получения инженерного образования решил на практике учиться бизнесу. Уже в год своего совершеннолетия он стал владельцем своего первого магазина, а к 30 годам обороты его компании исчислялись миллиардами.
Томми Хилфигер очень искренне и откровенно делится с читателями историей своего успеха, рассказывает о своих взлётах и падениях, интригах и предательствах, настоящей дружбе и верности мечте.
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