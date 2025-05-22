Некоторые дачники мечтают о создании красивого сада на своём участке. Увы, не у всех есть возможность как по времени, так и физическая, чтобы на постоянной основе ухаживать за всеми растениями одновременно и регулярно.







Но, решение есть — это, сухой сад. Он идеально подойдёт для тех, кто ценит эстетику и красоту, но не часто может приезжать на дачу.

Сухой сад это очень красиво.Растения, как известно, для хорошего роста и обильного цветения нуждаются в хорошей и богатой на минералы и питательные вещества почве. Но в реальности это не всегда так. Некоторым цветам и кустарником подойдёт даже самая бедная на подобные вещества почва. Они могут жить на старой земле, выжженной солнцем, при этом не особо нуждаются в поливе и подкормке. При этом ещё одним их положительным качеством является то, что они не подвержены атакам разнообразных вредителей и болезней. Из таких растений и получается сухой сад.Что это вообще такое? Сухой сад в ландшафтном дизайне обозначает тот вид посадки, когда применяется максимально водосберегающий подход. Все растения в сухом саду будут выживать на той почве, что имеется, и не будут нуждаться в постоянном поливе. Но даже для этого подхода необходимо выбирать лишь те растения, которые способны выжить в данной климатической зоне, при обильных дождях, ветрах, морозах или наоборот частых засухах. Только тогда удастся создать яркий и постоянно цветущий сад.Котовник подходит для сухого садаДля того, чтобы не беспокоиться о поливе и количестве осадков, лучше сразу выбирать растения, приспособленные к выживанию в засушливом климате, которые не просто могут выживать без воды, а рассчитаны на сухие сезоны и не требуют воды.Также важно учитывать, способны ли выбранные растения сосуществовать рядом друг с другом. Лучше всего сажать очень молодые растения, так они обзаведутся мощной корневой системой. Те, что давно растут в контейнерах в питомниках, имеют маленькую и слабую корневую систему. В открытом грунте они станут слабыми и не смогут переносить жару.Изначально также не нужно подкармливать растения, они должны сами выбирать из имеющихся в почве минералов. Они будут расти намного медленнее, но при этом станут устойчивыми к любым изменениям. Однако иногда помогать им всё же необходимо, например, делать мульчирование. Насыпать на землю кору, измельчённые шишки или листья, важно для сохранения в почве влаги. А гравий — вообще отличный вариант для этого. Стоит также помнить, что некоторые растения могут быть подвержены грибковым заболеваниями из-за полива, потому их также стоит группировать в зависимости от потребности в воде. К таким растениям, например, относится лаванда.Лаванда очень неприхотливаЕсть несколько растений, которые лучше всего подходят для создания сухого сада. Они, можно сказать, наиболее классические и универсальные, часто используются ландшафтными дизайнерами.Чистец, также известный под названием овечьи ушки, — очень хороший выбор для создания сухого сада. Это растение многолетнее и очень красивое, имеет пушистые листья, которые ещё и способны удерживать в себе влагу из-за структуры и предотвращают высыхание. Однако при обнаружении на травянистом растении листьев жёлтого цвета, стоит их удалить иначе они начнут гнить со временем. Высотой он обычно до полуметра и при цветении образует густой, плотный колосок фиолетовых соцветий. Может цвести с мая по август и может даже быть использован в лечебных целях.Очень необычное растениеИрис бородатый, один из видов обычного ириса, также способен накапливать влагу и не нуждается в частом и постоянном поливе. Вся она собирается в его хорошо развитом корневище. Растение в принципе предпочитает сухие сады более влажным почвам. Однако для того, чтобы он хорошо цвёл корневищам необходимо много солнца. Назван он так из-за щетинки, которая вырастает на лепестках. Имеет огромное разнообразие оттенков от пастельных тонов, до самых ярких, красных и фиолетовых. Растение также будет отлично переносить морозы, и быстро адаптируется к различным условиям при посадке. А сажать их стоит весной, чтобы они успели набраться силы, питательных веществ и окрепнуть до наступления продолжительной зимы.Лаванда — замечательный выбор для сухого сада. Она станет его настоящим украшением, к тому же будет источать ни с чем несравнимый аромат. Иногда на юге можно увидеть как это растение произрастает прямо из трещин на асфальте где-нибудь на шоссе. Что точно говорит о её максимальной неприхотливости. Единственный уход, который будет нужно совершать, это обрезать её после цветения, чтобы вся клумба выглядела аккуратно. Лаванда насчитывает почти пятьдесят видов и вырастет высотой до ста двадцати сантиметров. Кроме красоты, лаванда и очень полезна, она постоянно используется в парфюмерии, а также кулинарии, её часто добавляют в кофе и шоколад, делают из неё сиропы, также в масла для тела и ухода за ним. Также после того, как прошло время цветения, она может быть использована для отпугивания моли и ароматизации вещей дома в шкафах, как натуральное средство растительного происхождения. У него очень много плюсов.Ирис бородатый.Короставник — красивое и яркое растение, которое может стать самым главным акцентом в сухом саду. Он привлекает к себе пчёл и вырастает выстой до восьмидесяти сантиметров на восточноевропейских лугах, стройными побегами. Его идеальными соседями будут низкорослые растения, так красные шапки цветок будут плавать над этим зелёным морем, привлекая внимание всех. А также и в самом конце композиции, чтобы создать интересный задний план. Также хорошо цветок смотрится и в оформлении бордюрных посадок. Цветки у него обычно необычного пурпурно-красного цвета и цвести могут с июля по август, в самый разгар лета. Тип почв растению не важен, но необходимо при этом много солнца. А вот сырость он вообще не переносит, так что почва всё-таки должна быть хорошо дренирована. Для посадки в открытый грунт подходит самое начало весны.Очень красиво цветётКордон может также прекрасно себя чувствовать в условиях засухи, потому что имеет на своих больших листьях серебристый оттенок, что и отражает солнечный свет, не давая ему пересыхать и слишком перегреваться. Это растение многолетнее и не очень большое, до двенадцати сантиметров в диаметре корзинка кустика образуется на второй год жизни. Растение можно употреблять в пищу, потому что оно относится к артишокам.Очиток — очень красивый и необычный, зато идеален для сухих садов. Он суккулент, который отличается звездообразным цветением. Листья у него толстые и мясистые, а цветы обычно красных и бордовых оттенков. Цветёт он летом или осенью, а также подходит для бордюрной посадки.ОчитокЛисохвост просто необходим в любом саду, даже не сухом. Это очень декоративное растение, которое станет яркой и уникальной деталью на клумбе. Это луговая трава, действительно похожая на хвост лисы своей пушистостью. Идеально подходит для украшения газонов. Обычно это многолетник, вырастающий до метра высотой, а сами колоски не очень большие. Цветёт он в июле и июне.Вербаскум — потрясающее растение, имеющее высокие вертикальные колособразные соцветия, в основном пастельных или розовых тонов. Они очень мягкие и устойчивые к потере почвой влаги. Цветёт он в июле или августе.Морской падубМорской падуб выигрывает не только своим цветом, но и неприхотливостью. Яркие синие цветы станут украшением сухого сада. Это очень долговечное растение с серебристыми листьями.Котовник имеет фиолетовые цветки, привлекающие кошек и пчёл, а также бархатистую сероватую листву и с цитрусовым запахом. Прекрасно для оформления бордюров и высадки в гравии.Кордон