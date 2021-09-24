Цена вкуса. Рейтинг самых дорогих картин в коллекциях российских бизнесменов

Густав Климт, Фрэнсис Бэкон, Герхард Рихтер — полотна каких художников выбирают миллиардеры
Густав Климт «Водяные змеи II»
Владелец: Дмитрий Рыболовлев
Полотна Климта числятся в десятке наиболее дорогих картин мира, будь то аукционные или закрытые сделки. В 2006 году Рональд Лаудер прибрел «Портрет Адели Блох-Бауэр I» для своей Neue Galerie за $135 млн. «Водяные змеи II» (1907) относятся к тому же «золотому периоду» в творчестве Климта, что и названный портрет, и это полотно тоже никогда не выставлялось на торги. В 2012 году арт-дилер Ив Бувье, подбиравший картины для Дмитрия Рыболовлева, уговорил наследников живописца продать «Змей». Цена сделки, как и других покупок Рыболовлева, раскрылась три года спустя в ходе судебной тяжбы: миллиардер обвинил арт-дилера в завышении вознаграждения за посредничество (о злоключениях Бувье написал Vanity Fair). Представитель Рыболовлева не подтверждает цифру, ссылаясь на то, что разбирательство продолжается и информация по делу конфиденциальная.
Фрэнсис Бэкон «Триптих»
Владелец: Роман Абрамович
Бывший акционер «Сибнефти», а на тот момент губернатор Чукотки, купил «Триптих» в мае 2008 года на Sotheby’s в Нью-Йорке. Картина-аллегория, созданная мастером фигуративной живописи в 1976 году, впервые оказалась на аукционе. Более 30 лет она хранилась в семье Муэкс, владеющей знаменитой винодельней Chateau Petrus. За произведение из трех частей, каждая размером два на полтора метра («знаковое для художественного канона XX века»), торговались три участника, делая ставки по телефону. Цена, уплаченная Абрамовичем, оставалась рекордной для работ Бэкона, пока в 2013 году «Три наброска Люсьена Фрейда» не были куплены на Christie’s за $142,4 млн. Покупатель, по данным американской прессы, — совладелица сети отелей и кази- но Wynn Resorts Элейн Винн.
Клод Моне «Пруд с кувшинками»
Владелец: Андрей Мельниченко
Моне создал в 1919 году четыре варианта «Пруда с кувшинками». Эту серию эксперты относят
к числу его лучших работ позднего периода. Одна из картин была разрезана покупателем на две части, проданные по отдельности. Другой вариант последний раз продавался на Christie’s в 1992 году за $12,1 млн. Третий хранится в музее Метрополитен. В июне 2008 года на Christie’s выставлялся четвертый — из коллекции американского промышленника Джозефа Миллера. За этот «Пруд» торговались шесть биддеров, победитель предложил цену на 70% выше эстимейта — абсолютный рекорд для работ Моне. Позднее Forbes выяснил, что полотно оказалось в собрании основателя «Еврохима».
Герхард Рихтер «Абстрактный образ 745-2»
Владелец: Константин Григоришин
Бизнесмен, инвестирующий в энергетические, промышленные и транспортные активы, начал коллекционировать живопись в 1993 году: русская классика, авангард, затем западное искусство. Точно не известно, когда он купил «Абстрактный образ 745-2» (на аукционах картина не выставлялась), но в 2012 году эта работа уже была в собрании владельца «Энергетического стандарта». В том же году две картины самого известного современного художника Германии продались на Sotheby’s: «Абстрактный образ 712» за $17,4 млн и «Абстрактный образ 809-4» за $34,2 млн. Даже с инве- стиционной точки зрения Григоришин сделал хорошее вложение. Герхард Рихтер — неизменно дорогой художник. Так, в феврале 2015 года «Абстрактный образ 599» ушел на Sotheby’s за $46,3 млн.
Посмотреть на работы Герхарда Рихтера можно на выставке «Абстракция и образ».
Марк Шагал «Видение. Автопортрет с музой»
Владелец: Вячеслав Кантор
Владелец группы «Акрон» приобрел «Видение» Шагала в начале 2000-х. Возможности включить картину в свою коллекцию он ждал семь лет. «Наследник перед смертью дал поручение продать работу именно мне по определенной цене», — рассказывал Кантор в интервью Forbes. На тот момент самым дорогим полотном Шагала считался «Юбилей» 1923 года, проданный на Sotheby’s в 1990 году за $14,9 млн. За прошедшее время шедевры авангардистов выросли в цене более чем вдвое, так что Кантор мог заплатить за «Видение» до $30 млн. Картины Шагала нередко появляются на аукционах, но в основном это поздние работы. «Видение» же уникально: оно создано в 1917–1918 годах в Витебске, куда Шагал с семьей вернулся из Петрограда, и отражает воспоминания художника о парижской жизни.
Василий Кандинский «Эскиз к импровизации No8»
Владелец: Петр Авен
«Импровизации» Кандинского, созданные в 1909–1910 годах, называют пово- ротными в его творчестве: от фигуративной живописи он переходит к абстракции. «Эскиз No8» с 1960 года принадлежал благотворительному трасту Volkart Foundation и на ноябрьском аукционе Christie’s 2012 года в Нью-Йорке сменил собственника. Картину купил банкир Петр Авен, чья коллекция русского искусства считается луч- шей среди частных. Ни одна работа Кандинского до сих пор не продавалась дороже. В то же время нельзя сказать, что Авен переплатил. «Эскиз к импровизации No3», ушедший в 2008 году с молотка за $16,9 млн, спустя пять лет был продан за $21,2 млн.
Казимир Малевич «Прямоугольник и круг»
Владелец: Александр Смузиков
«Прямоугольник и круг» выставлялся на Sotheby’s в 2003 году с эстимейтом $5–7 млн, но не нашел покупателя. Картина написана в 1915 году, тогда же, когда манифест «От кубизма к супрематизму» и знаменитый «Черный квадрат». Малевич привез ее на персональную выставку в Берлин в 1927 году, потом она хранилась у директора Провинциал-Музеума в Ганновере (ныне Музей Нижней Саксонии), затем в Бостоне и лишь в 1999 году была передана наследникам художника. Осенью 2012 году в Третьяковской галерее прошла выставка супрематических картин «Нас будет трое…» из коллекции Александра Смузикова, среди них был «Прямоугольник и круг». Бизнесмен, вероятно, приобрел картину во второй половине 2000-х, когда авангард сильно поднялся в цене, и мог заплатить за нее около $10 млн.
Пьер Огюст Ренуар «Площадь перед церковью Святой Троицы»
Владелец: Виктор Вексельберг
Живопись не главная тема Музея Фаберже, созданного владельцем группы «Ренова». Основа экспозиции — коллекция ювелирных изделий, купленная за $100 млн (в том числе девять императорских пасхальных яиц). Для украшения залов Шуваловского дворца
в Санкт-Петербурге, где разместился музей, подбирались полотна именитых русских и европейских художников. Ренуар четырежды рисо- вал площадь перед церковью Святой Троицы — одно его из любимых мест в Париже. Вариант 1893 года считается лучшим. В 2001 году картина была продана на аукционе Christie’s в Нью- Йорке за $2,8 млн. Вексельберг купил ее в 2009 году. Если учесть темп роста цен на им- прессионистов, можно предположить, что за Ренуара он отдал не менее $5 млн.
Георгий Нисский «Над снегами»
Владелец: Алексей Ананьев
Торги за знаковую работу выдающегося советского художника стали сенсацией лондонского аукциона Sotheby’s в июне 2014 года. «Над снегами» полвека хранилась в запасниках Союза художников СССР, а затем Международной конфедерации союзов художников. Ставки делали пять участников аукциона. Цена продажи почти втрое превысила эстимейт. Картина досталась совладельцу холдинга «Промсвязькапитал» Алексею Ананьеву. В финале с ним бился другой крупный российский бизнесмен — коллекционер живописи ХХ века. Ананьев купил «Над снегами» для своего музея — Института русского реалистического искусства. «Цель приобрести эту работу стояла изначально, — объяснял он Forbes. — Важно, что она оказалась именно у нас, а не за рубежом и не в частной коллекции без возможности экспонирования».
Борис Кустодиев «Венеция»
Владелец: Борис Минц
Когда глава инвестиционной О1 Group рассказывал Forbes о своей коллекции, то признался, что еще не покупал картин дороже $1 млн: «Но в принципе миллион за хорошую работу мне не жалко». Буквально через месяц рубеж был перейден. В ноябре 2013 года на лондонском аукционе MacDougall’s выставлялась «Венеция» Бориса Кустодиева: необычный для автора сюжет, нетипичная манера письма. Прекрасный провенанс — картина из старой советской коллекции, выставлялась в музее Акаде- мии художеств СССР, последние десятилетия находилась в частном собрании в Европе. Теперь «Венеция», какой ее увидел Кустодиев в 1913 году, доступна для обо- зрения в Музее русского импрессионизма, открытом Минцем в Москве.
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