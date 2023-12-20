Чем закончилась история самого голодного мальчика, который ел землю и туалетную бумагу

История Кадена Бенджамина.

У Кадена был диагностирован синдром Прадера-Вилли.

Одним из симптомов синдрома Прадера-Вилли является неутолимый голод.

Мальчику постоянно приходилось находиться в больнице.

Несколько лет назад из-за ожирения Кадену стало трудно дышать.

Синдром Прадера-Вилли довольно редкий и потому его не всегда сразу диагностируют.

Кадену Бенджамину удалось прожить 11 лет, прежде чем проблемы со здоровьем стали непреодолимыми.

Каден Бенджамин из ЮАР.