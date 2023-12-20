Чем закончилась история самого голодного мальчика, который ел землю и туалетную бумагу

История Кадена Бенджамина.
К своим десяти годам Каден Бенджамин весил уже 90 килограмм. Мальчик страдал довольно редким синдромом Прадера-Вилли, что обуславливало постоянное чувство голода у Кадена. Не в силах справиться с этим чувством, он даже ел туалетную бумагу. За его здоровье боролись врачи и семья, но, увы, эта борьба не увенчалась успехом.
У Кадена был диагностирован синдром Прадера-Вилли.
Синдром Прадера-Вилли характеризуется различными симптомами, и почти всегда — ожирением, которое проявляется уже к двум годам. Этот синдром является своеобразным генетическим сбоем, и лечения для него до сих пор нет — есть лишь отдельные разработанные методики, которые облегчают отдельные симптомы. И потому по-настоящему помочь Кадену врачи были не в силах.
Одним из симптомов синдрома Прадера-Вилли является неутолимый голод.
Каден Бенджамин страдал от постоянного голода. В таких случаях пациентам обычно ограничивают диету, полностью убирая углеводы и жирную пищу. Но в случае 11-летнего Кадена ограничения мало работали: когда ему не давали ему, он начинал есть землю и туалетную бумагу, не в силах справиться со своим состоянием.
Мальчику постоянно приходилось находиться в больнице.
Несколько лет назад из-за ожирения у Кадена начались сложности с дыханием, так чтоему пришлось делать трахеотомию, после чего мальчик был постоянно подсоединен к трубке, позволяющей дышать. Каден регулярно посещал больницу, так как с возрастом количество проблем со здоровьем только прибавлялось — сердце мальчика увеличилось, у него начался диабет, периодически проявлялась депрессия.
Несколько лет назад из-за ожирения Кадену стало трудно дышать.
Не в силах самостоятельно расплатиться с долгами с больницей семья начала сбор средств через краудфандинговую платформу. Однако теперь эти средства, пойдут не на лечение Кадена, а, увы, на его похороны.
Синдром Прадера-Вилли довольно редкий и потому его не всегда сразу диагностируют.
Для мамы Кадена его смерть стала страшной трагедией. Он был ее единственным ребенком, и вся ее жизнь была сосредоточена на его спасении, на его лечении. О том, что с ребенком что-то не так, семья поняла уже к его трехлетию, когда Каден весил 40 кг. «Мы ходили к разным докторам, но никто не мог нам сказать, что было не так и почему он так быстро набирал вес,» — рассказывала в прошлом году мама Кадена, Зоя Бенджамин.
Кадену Бенджамину удалось прожить 11 лет, прежде чем проблемы со здоровьем стали непреодолимыми.
Прошло немало времени, прежде чем одному из докторов удалось диагностировать у Кадена синдром Прадера-Вилли, встречающийся примерно у одного ребенка из 20000 из-за нарушения в одной из хромосом. Каден страдал от своего постоянного голода, ему хотелось есть каждый час. Зоя рассказывала, как каждый день — и ночь — превращались в настоящую битву: она прятала всю еду, а Каден, ничего не найдя, начинал есть всё, что попадалось на глаза, включая бумагу, пыль и землю.
На момент своей смерти мальчик уже находился на стационаре в больнице в Претории, столице ЮАР. Каден уже не мог самостоятельно передвигаться. На данный момент по всему миру зафиксировано около 400 000 человек с синдромом Прадера-Вилли.
Каден Бенджамин из ЮАР.
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